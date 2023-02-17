推行14年後首爾將取消女性專用停車格，挨批：韓國政壇反女權文化的體現

（中央社）德國1990年代率先實施的停車場劃出女性專用停車格政策，在韓國首爾為保護女性駕駛人而推行14年後，如今引起爭議，即將叫停，但批評人士指出，這是反女權主義的產物。

《英國廣播公司》（BBC）報導，首爾市政府2021年數字顯示，當地地下停車場出現的暴力犯罪中，有三分之二以上是性犯罪，包括強暴、性侵與騷擾。因此早在2009年，首爾就開始實施女性專用停車格制度。

凡是有30個以上車格的停車場，都必須將10％車格保留給女性使用。全市1萬6640個車格中，女性專用車格略少於2000個，而且往往接近建築物的出入口，以使女性開車族不必在黑暗中穿越整座地下停車場。

但如今市府官員表示，女性停車格已不再必要，將從3月底開始改成家庭停車格，未來只有懷孕婦女或帶著兒童一起外出者才能使用。即連當年實施女性停車格制度的首爾市長吳世勳都已改口稱，現在是考慮「家庭使用」的時候了。

韓國男性也日益表示，為方便女性所設計的政策，都是性別歧視。這些男性認為，讓女性在地下停車場多走100公尺不會影響安全，何況停車場目前已普遍裝有監視器。

不過習慣專用停車格的女駕駛人仍認為現有作法比較能保障女性安全，而且這類車格所占比例不高。

批評人士認為，這是過去幾年韓國政壇反女權主義文化的體現。現任總統尹錫悅上任後，學校倫理道德課程就刪除了「性別平等」一詞，目前還有意裁撤性別平等部。

韓國婦女組織成員吳京珍（Oh Kyung-jin，譯音）說，她對取消女用停車格感到失望，但她更在意的是全面趨勢。她說：「政府試圖推動反女權主義政策，如今我們眼看著這些開倒車的政策已貫徹到地方政府了。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航