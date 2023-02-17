星宇航空1月營收創新高，股價連4漲超車華航、直逼長榮，法人推估本季將轉虧為盈

離開海港，前往山丘上的酒莊

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離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 簡單俐落的包裝令人印象深刻的「SAYS FARM」紅酒。

目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 參觀酒莊行程，最晚需要在前一天為止預約。

Info

SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238

0766-72-8288

體驗冰見的魚與漁業

位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 日本全國唯一展示定置網實物的設施。

設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。

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Photo Credit：關鍵評論網日本站 所需時間約30分鐘，需提前3天預約。

Info

冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1

0766-74-8018

※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。

冰見美食齊聚一堂

位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。

從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 通道兩旁排列了許多商店，能感受到如鄰近漁港的市場般活躍的氛圍。

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這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 在這裡能當場品嚐早上剛捕獲的鮮魚。

Info

冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5

0766-72-3400

可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館

冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 晴天時能清楚看到海的另一邊的立山連峰。

旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。

Photo Credit：關鍵評論網日本站 和室沉穩的氣氛能讓人伸展手腳好好休息。

Info

灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760

0766-74-2336

前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉

冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。

Photo Credit：藤子Stadio 在漫畫之路上遇見的怪物君的塑像。

每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！

Photo Credit：藤子Stadio 冰見市潮風畫廊（藤子不二雄Ⓐ Art Collection）。

Photo Credit：藤子Stadio 能欣賞老師珍貴原畫的「潮風畫廊」。

Info

冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4

0766-72-4800

我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！

※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。

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