2023/02/17,
商業

星宇航空1月營收創新高，股價連4漲超車華航、直逼長榮，法人推估本季將轉虧為盈

星宇航空1月營收創新高，股價連4漲超車華航、直逼長榮，法人推估本季將轉虧為盈
Photo Credit: 星宇航空提供 via 中央社

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法人分析，星宇航空吸引買盤強力進場，應與公司近期業績高飛有關。星宇航空1月營收15.23億元，月增58％，年增1295％，其中，客運營收達14億元，月增71％，年增2407％，以開航以來新高，法人推估星宇航空1月已開始獲利，本季將轉虧為盈。

（中央社）興櫃股星宇航空1月營收達15.22億元創開航來新高，激勵股價連漲4天，昨（16）日盤中最高來到30元，一度超越長榮航空，終場以29.25元作收，累計4個交易日飆漲54％，星宇航空董事長張國煒身價暴增近新台幣150億元。

隨著各國疫情陸續解封，春節長假出現報復性旅遊人潮，桃機公司依據航班運量人數預報系統統計，解封後春節假期自1月19日（春節前最後上班日）到1月30日（春節後首個上班日），12天桃機旅客量估近100萬人次。

疫情解封加上春節旅遊旺季，航空業者直接受惠。華航1月營收149.78億元，創2022年以來新高；長榮航1月營收151.79億元，也創疫情爆發以來新高。至於星宇航空1月合併營收達15億2290萬元，創開航以來單月新高，年增幅高達1294.69％。

航空業者受惠春節旅遊帶動1月營收創高，加上國際航空燃油跌到一年多來新低，華航昨天股價收21元，勁揚7.69％；長榮航收高4.21％，收在29.7元。星宇航空今天盤中最高玫上30元關卡，一度超越長榮航，終場以29.25元作收，累計4個交易日飆漲54％。

張國煒旗下星宇投資及星威投資分別持有星宇航空約7.06億、7.05億股，若以星宇航空近4個交易上漲近11元計算，合計持有的14.11億股市值在4個交易日大增近150億元。

星宇推中秋節專機 張國煒：最近距離賞月
Photo Credit: 中央社
星宇航空公司董事長張國煒。

《聯合新聞網》報導，法人分析，星宇航空吸引買盤強力進場，應與公司近期業績高飛有關。星宇航空1月營收15.23億元，月增58％，年增1295％，其中，客運營收達14億元，月增71％，年增2407％，以開航以來新高，法人推估星宇航空1月已開始獲利，本季將轉虧為盈。

《鉅亨網》報導，星宇航將於4月26日開航台北 - 洛杉磯，是首度插旗北美，創下營運來新里程碑。另一方面，星宇也積極布局東北亞、東南亞航點，藉此串接未來將拓展的跨太平洋航網，1月已開航越南河內、菲律賓宿霧，並將於4月飛日本仙台，成為旗下第6個日本航點。

《工商時報》報導，事實上，星宇航空15日均價就已超車華航，16日盤中最高價30元又一度領先長榮航，點燃航空族群戰火，國泰證期經理蔡明翰指出，星宇航空首條美國航線4月將開航，身為新進航空公司，較「老字號」的航空雙雄更具想像空間，也帶動相關族群比價效應，惟後續則須留意「1檔轉弱、全數轉弱」的副作用。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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