瓦格納首腦坦承奪下巴赫姆特恐等到4月，德國防長：西方盟國難以提供烏克蘭足夠戰車

（中央社）俄羅斯國防部宣稱，俄國軍隊已突破烏克蘭東部兩條強化防禦的防線。另外，瓦格納傭兵集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）坦承，俄軍要攻下烏東戰略城市巴赫姆特（Bakhmut），恐怕還要再2個月時間。

俄稱突破烏東兩道防線，西方急增軍援

烏克蘭擔心俄羅斯將繼續發動攻勢、西方盟國宣布增加軍援之際，俄國15日表示，已突破烏克蘭東部兩條強化防禦的防線。

在去（2022）年12月徵召的數萬預備軍人支持下，俄羅斯最近數週加強攻打烏南和烏東。隨著入侵週年將屆，各界普遍預期俄國將再發動新一波大規模攻勢。

俄羅斯國防部指出：「在進攻期間……烏軍隨機撤退到距先前前線多達3公里處。即便是敵軍第2道強化的防線，也抵擋不了俄軍突破。」

西方至今援助烏克蘭數以十億計美元軍費，去年2月俄烏戰爭爆發以來，美國總計已對烏克蘭承諾提供超過274億美元的安全援助。

瓦格納首腦聲稱，奪下巴赫姆特恐等到4月

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任坦承，俄軍要攻下烏東戰略城市巴赫姆特，恐怕還要再2個月時間，並批評俄軍「官僚」是戰事進展緩慢的原因。

普里戈任在通訊軟體Telegram發文，其中一則說：「我認為（會在）3月或4月。要奪下巴赫姆特，必須切斷所有的補給路線。這是件大工程。」

他還在Telegram發文中說：「進展的速度不如我們預期。若沒有糟糕的軍方官僚，我認為巴赫姆特早在新年以前就拿下。」

俄羅斯疑似也發射氣球，烏克蘭：多數已被擊落

烏克蘭當局15日表示，烏國防空部隊發現首都基輔上空出現6顆顯然是由俄羅斯發射的氣球，目前這些氣球大多數已被擊落。

基輔市當局發表聲明指出，這些氣球可攜帶偵察設備，發射這些氣球目的是為了「探測和消耗我們的防空力量」。

基輔當局指稱，這些偵察氣球大多數已被擊落，當局將小心檢視氣球殘骸。

15日稍早時，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）曾提及，俄羅斯使用「幾乎零成本」的氣球來消耗烏克蘭防空飛彈。

俄侵烏後以色列外長首訪基輔，全面重開使館

以色列外長辦公室表示，柯恩（Eli Cohen）外長16日抵達烏克蘭首都基輔，進行將近一年前俄軍侵烏以來、以國部級官員的首次造訪。

以色列外交部在柯恩抵達基輔後發表聲明說，柯恩「今天將在基輔進行正式訪問，期間將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以及外長庫列巴（Dmytr Kuleba）」。

柯恩此次到訪預定將全面重開基輔以國大使館。柯恩發表聲明說，以色列使館「將恢復持續作業，以期強化兩國關係」。

傳將被拔官，烏克蘭防長證實：澤倫斯基要他留任

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）最近因為部門醜聞，據傳將被拔官，但他15日表示，總統澤倫斯基已要求他留任。

列茲尼科夫接受《路透社》訪問時被問及，他是否預期自己未來幾個月會繼續擔任烏克蘭防長，而他回應說：「是的，這是我國總統的決定。」

他指出，澤倫斯基已要求他繼續擔任烏克蘭防長，並且針對一個領導法律戰的未來角色進行討論，以確保俄羅斯的戰爭罪受到懲罰。

未來幾週戰事加劇，烏克蘭卻難獲足夠西方戰車

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，西方盟國難以達到原先承諾要湊齊2個完整戰車營數量的豹2主力戰車給烏克蘭。

《彭博》（Bloomberg News）報導，佩斯托瑞斯15日在布魯塞爾與北約官員會面後對媒體表示，德國和葡萄牙是唯二承諾向烏克蘭提供豹2A6型戰車的國家，其中德國政府承諾提供14輛，葡萄牙承諾提供3輛，「但我們達不到一個營的規模」。

佩斯托瑞斯說，波蘭已組裝約30輛豹2型號較舊的A4型，幾可滿足烏克蘭一個標準營31輛戰車的編制規模，但是這些坦克中大多狀況很差，需經維修才能投入作戰，這些戰車得到4月底才會到達烏克蘭。

《彭博》的報導認為，這代表烏克蘭在未來幾週恐面臨俄軍加劇攻勢之際，卻無法及時從西方盟國拿到應有的援助。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航