瓦格納首腦坦承奪下巴赫姆特恐等到4月，德國防長：西方盟國難以提供烏克蘭足夠戰車
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俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任坦承，俄軍要攻下烏東戰略城市巴赫姆特，恐怕還要再2個月時間，並批評俄軍「官僚」是戰事進展緩慢的原因。
（中央社）俄羅斯國防部宣稱，俄國軍隊已突破烏克蘭東部兩條強化防禦的防線。另外，瓦格納傭兵集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）坦承，俄軍要攻下烏東戰略城市巴赫姆特（Bakhmut），恐怕還要再2個月時間。
- 俄稱突破烏東兩道防線，西方急增軍援
烏克蘭擔心俄羅斯將繼續發動攻勢、西方盟國宣布增加軍援之際，俄國15日表示，已突破烏克蘭東部兩條強化防禦的防線。
在去（2022）年12月徵召的數萬預備軍人支持下，俄羅斯最近數週加強攻打烏南和烏東。隨著入侵週年將屆，各界普遍預期俄國將再發動新一波大規模攻勢。
俄羅斯國防部指出：「在進攻期間……烏軍隨機撤退到距先前前線多達3公里處。即便是敵軍第2道強化的防線，也抵擋不了俄軍突破。」
西方至今援助烏克蘭數以十億計美元軍費，去年2月俄烏戰爭爆發以來，美國總計已對烏克蘭承諾提供超過274億美元的安全援助。
- 瓦格納首腦聲稱，奪下巴赫姆特恐等到4月
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任坦承，俄軍要攻下烏東戰略城市巴赫姆特，恐怕還要再2個月時間，並批評俄軍「官僚」是戰事進展緩慢的原因。
普里戈任在通訊軟體Telegram發文，其中一則說：「我認為（會在）3月或4月。要奪下巴赫姆特，必須切斷所有的補給路線。這是件大工程。」
他還在Telegram發文中說：「進展的速度不如我們預期。若沒有糟糕的軍方官僚，我認為巴赫姆特早在新年以前就拿下。」
- 俄羅斯疑似也發射氣球，烏克蘭：多數已被擊落
烏克蘭當局15日表示，烏國防空部隊發現首都基輔上空出現6顆顯然是由俄羅斯發射的氣球，目前這些氣球大多數已被擊落。
基輔市當局發表聲明指出，這些氣球可攜帶偵察設備，發射這些氣球目的是為了「探測和消耗我們的防空力量」。
基輔當局指稱，這些偵察氣球大多數已被擊落，當局將小心檢視氣球殘骸。
15日稍早時，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）曾提及，俄羅斯使用「幾乎零成本」的氣球來消耗烏克蘭防空飛彈。
- 俄侵烏後以色列外長首訪基輔，全面重開使館
以色列外長辦公室表示，柯恩（Eli Cohen）外長16日抵達烏克蘭首都基輔，進行將近一年前俄軍侵烏以來、以國部級官員的首次造訪。
以色列外交部在柯恩抵達基輔後發表聲明說，柯恩「今天將在基輔進行正式訪問，期間將會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以及外長庫列巴（Dmytr Kuleba）」。
柯恩此次到訪預定將全面重開基輔以國大使館。柯恩發表聲明說，以色列使館「將恢復持續作業，以期強化兩國關係」。
- 傳將被拔官，烏克蘭防長證實：澤倫斯基要他留任
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）最近因為部門醜聞，據傳將被拔官，但他15日表示，總統澤倫斯基已要求他留任。
列茲尼科夫接受《路透社》訪問時被問及，他是否預期自己未來幾個月會繼續擔任烏克蘭防長，而他回應說：「是的，這是我國總統的決定。」
他指出，澤倫斯基已要求他繼續擔任烏克蘭防長，並且針對一個領導法律戰的未來角色進行討論，以確保俄羅斯的戰爭罪受到懲罰。
未來幾週戰事加劇，烏克蘭卻難獲足夠西方戰車
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，西方盟國難以達到原先承諾要湊齊2個完整戰車營數量的豹2主力戰車給烏克蘭。
《彭博》（Bloomberg News）報導，佩斯托瑞斯15日在布魯塞爾與北約官員會面後對媒體表示，德國和葡萄牙是唯二承諾向烏克蘭提供豹2A6型戰車的國家，其中德國政府承諾提供14輛，葡萄牙承諾提供3輛，「但我們達不到一個營的規模」。
佩斯托瑞斯說，波蘭已組裝約30輛豹2型號較舊的A4型，幾可滿足烏克蘭一個標準營31輛戰車的編制規模，但是這些坦克中大多狀況很差，需經維修才能投入作戰，這些戰車得到4月底才會到達烏克蘭。
《彭博》的報導認為，這代表烏克蘭在未來幾週恐面臨俄軍加劇攻勢之際，卻無法及時從西方盟國拿到應有的援助。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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