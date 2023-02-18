人類譯者會消失嗎？AI劃下了品質低標，永遠有更高難度的市場等著人去發揮
我們想讓你知道的是
所有對語言AI的預測大抵不出三件事：一般性質的工作由AI接手、人類得以從事真正創新的工作、AI品質將成為入行門檻。同樣的事情已經早好幾年發生在翻譯產業，自從引進了機器翻譯流程，一般性質的翻譯產量增加，有能力的譯者更往高階的市場移動。
文：郭令鈞
也許翻譯被AI取代早就不是新聞了，Transformer神經網路一開始就是為了翻譯而設計的（參考連結），GPT家族出現以前就有其他語言模型左右翻譯產業的發展。綜觀AI翻譯的品質只有進沒有退，人類譯者有因此消失嗎？
實際情況是，大型翻譯社引進語言模型、開發自家的機器翻譯系統，進案的稿件先經過機器翻譯，參差不齊的譯文再由人類譯者編輯。翻譯社因此得以快速、大量的產出一般性質的譯文，如企業願景、旅遊手冊、說明書等等。想必筆譯也變得廉價了吧？其實早在引進機器翻譯以前，一般性質的中英筆譯就因為譯者飽和而漸趨低價，造詣較高的譯者紛紛走向更精緻的翻譯市場。引進機器翻譯之後，翻譯社才進一步降低翻譯的時間成本。換句話說，人類譯者早已在低價競爭， AI只是把低報酬的工作給優化，也為人類譯者劃下品質低標（翻的不比機器好就請再回去練練）。
一般性質的翻譯是如此，那更精緻的翻譯呢？AI不是萬能，語言模型有些根本性的缺陷，讓機器翻譯難以應用在更進階的文類。首先是論文。論文的邏輯比語言重要太多，語言模型的致命傷就是並不真的理解知識，加上太過專業術語不會收錄在語料庫裡，如果使用機器翻譯，後續反而需要更多人為的事實查核與編輯，所以專門承接論文的翻譯社還是會依照領域配對具背景知識的譯者，以確保客戶的學術成果。
再者就是詩歌、小說、散文等等的文學作品，文學時常具有反溝通、反表達、反邏輯的特性。許多譯者得先揣摩好作者的心境，才能在譯文中重現原作的觀點與美學。曾經翻譯《也許你該找人聊聊》、《二十一世紀生死課》、《人性較量：我們憑什麼勝過人工智慧？》的譯者朱怡康受訪時表示，他習慣在翻譯之前上網觀摩作者影片以熟習作者的語調，他說「我常跟別人描述『進入書』的狀態就是『降乩』啦」。相較於人類譯者，機器翻譯容易被字面意義誤導而產出難以踹摩的譯文，所以出版界至今沒有採納機器進行書籍翻譯。
還有一種無法機器翻譯的類別是字幕。理由很簡單，字幕翻譯得看影片，語言模型做不到。另一個原因是，翻譯字幕會不時遇到外國人名、俚語、典故、笑梗，加上閱讀時間只有幾秒，如何讓觀眾秒懂非常挑戰譯者的翻譯策略，這也是目前機器無法攻克的高難度項目。
不適合機器翻譯的文類還有很多，以上只是其中三個例子，而且討論範圍只限於英中與中英的筆譯，其他語言的機器翻譯品質我無從評論。今年一月，騰訊的研究員對ChatGPT還有市面上的翻譯AI（Google、DeepL、Tencent）進行多語言翻譯測試（英文、德文、羅馬尼雅文、中文），發現AI在訓練資源多的歐洲語言或是同語系內的翻譯表現較好，而訓練資源少或是不同語系的語言則表現較差，這結果不怎麼令人意外。我們可以合理推測，在台灣常見的語言組合上（中、日、韓、泰、越、印尼），機器翻譯的品質都不如中英／英中，而人類譯者也就有更大的發揮空間。
AI會取代其他文字工作嗎？
所有對語言AI的預測大抵不出三件事：一般性質的工作由AI接手、人類得以從事真正創新的工作、AI品質將成為入行門檻。同樣的事情已經早好幾年發生在翻譯產業，自從引進了機器翻譯流程，一般性質的翻譯產量增加，有能力的譯者更往高階的市場移動。現在輪到其他文字工作了，綜觀一般性質的文字內容最容易由AI輔助生成，比如說社群貼文、產品介紹、小型廣告、書摘等等。像大部分的社群貼文早在社群平台的紅海中搶奪讀者的注意力，用不著等到AI，小編們早已互相競爭。
最近幾年在英語世界還出現了各種付費的文案輔助AI，當然ChatGPT上線後，許多人更是直接用他寫貼文。如同機器翻譯，AI加速了貼文撰寫過程，解放了媒體編輯的寶貴時間，讓他們可以從事更有創意的企劃，許多你我拍案叫絕的圖文、迷因、神回覆都只能出自人類之手。
如果其他文字工作者擔心被AI衝擊的話，可以先看看翻譯界的過去式，再看看社群編輯的現在式，就可以知道整體文字工作的未來式。一般性質的文字將是AI的主舞台，旅遊手冊、社群貼文、產品介紹、小型廣告、書摘等等需要快速生產的文案，大概都會導入AI輔助。還有像是企業願景、結案報告、說明書等等沒人會看卻必要存在的文字，如果有AI撰寫不是很好嗎？（PM表示萬歲）
綜觀種種實例，「AI取代人類」比較像是「AI解放人類」，AI扛起了高競爭、低報酬的文字工作。原來從事這些工作的人們並沒有失業，永遠有更進階、更高難度、更需要創意的市場等著人去發揮。想要從事文字工作的人則要有比AI更高品質的想法，這並不難請不用擔心。用務實的眼光檢視，就會發現AI仍有不足之處，以寬廣的心態看待，就會看見AI輔助人類工作的更多可能性。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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