2023/02/17,
國際

偵察氣球加劇美中緊張，拜登不道歉但盼與習近平對話，傳五角大廈將派員來台

偵察氣球加劇美中緊張，拜登不道歉但盼與習近平對話，傳五角大廈將派員來台
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拜登指出，沒有任何證據表明，美國空域的物體數量突然增加；會偵察到更多，部分因素在於採取增加雷達敏感度。他指示團隊針對未來如何處理這類不明物體制定更嚴格的規範，並將利用收集到的參數作為日後因應無人機與不明空中物體採取行動的指引。

偵察氣球加劇美中緊張關係，傳五角大廈將派員來台

（中央社）疑似中國的偵察氣球兩週前被美國擊落，讓美中關係陷入危機，五角大廈負責中國事務高階官員未來幾天將訪問台灣，這是美國國防決策高層罕見台灣之行。

《金融時報》報導，4位知情人士透露，五角大廈負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）將於未來幾天訪問台灣。蔡斯目前在蒙古，與蒙古軍方進行討論。

蔡斯將是繼前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）2019年訪問台灣以來，首位訪台的美國國防高階官員。當時，柯林克是40年以來，訪台的最高階美國國防部官員。

拜登：不會為擊落中國氣球道歉，但盼與習近平對話

美國總統拜登（Joe Biden）表示，沒有證據顯示3個在美加領空發現的不明物體與中國有關。對於中國偵察氣球入侵美國領空遭到美軍擊落，他表示不會為此道歉，但希望與中國國家主席習近平通話以釐清真相。

針對美軍擊落中國偵察氣球與另外3個不明物體事件，拜登今天（當地時間16日）在白宮發表講話指出，最近在美加上空被擊落的3個不明物體，雖然還不清楚到底為何，但目前沒有跡象表明與中國偵察氣球計畫有關，或是來自其他國家的偵察。情報界評估這3個物體很可能與私人企業、娛樂或研究機構有關，用以研究天氣或進行其他科學研究。

1月底美軍發現中國偵察氣球入侵美國領空，隨後在2月4日於南卡羅來納州海岸遭到美軍擊落；美軍之後在2月10至12日一連3天出動，擊落美國阿拉斯加與加拿大領空發現的不明高空物體。

一連串不明飛行物體出現在北美領空，引發美國空域安全疑慮，不少美國國會議員也抨擊拜登政府反應過慢，並要求他公開說明事件始末。今天是拜登首度針對此事正式對外發表講話。

拜登指出，沒有任何證據表明，美國空域的物體數量突然增加；會偵察到更多，部分因素在於採取增加雷達敏感度。他指示團隊針對未來如何處理這類不明物體制定更嚴格的規範，並將利用收集到的參數作為日後因應無人機與不明空中物體採取行動的指引。

在談到中國偵察氣球時，拜登表示，擊落這顆氣球傳達一個明確的訊息：侵犯美國主權是不可接受的。

不過拜登仍重申與中國持續接觸，尋求競爭而非衝突的立場。他指出，美國不尋求新冷戰，會負責任的管理美中競爭，以免演變成衝突，近來發生的事凸顯在外交與軍事保持開放的溝通管道的重要性。

拜登表示，期望與習近平通話，以釐清真相，但他不會為擊落中國氣球道歉。拜登並未具體說明兩人可能的對話時間。

在中國偵察氣球入侵美國領空後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消上任後首度的北京訪問行程，美中緊張局勢升高。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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