統一集團烘焙版圖全展開，王者之姿立足2023烘焙展，攜手三大烘焙名匠以 「能量」 重新定義麵包 宣告烘焙分眾新時代來臨！

統一企業集團以歷年最大規模在2023烘焙展中氣勢登場，全場制霸！105格攤位、佔地超過285坪的『統一集團烘焙生活美學館』，以明亮色彩拼撞出現代感的時尚設計驚艷全場、吸睛度十足，館內串連旗下14個烘焙相關垂直與水平品牌，儼然是統一企業集團的烘焙版圖全展開，構建起全民麵包的豐富樣態，並於烘焙展開展首日(2/16)下午舉辦展館的開幕記者會。開幕活動中，統一集團以產業龍頭之姿領航2023台灣烘焙大趨勢 ，宣告烘焙分眾新時代來臨。由八大烘焙名師為三世代打造上百款麵包新生活提案，滿足分眾分齡不同需求；同時，台灣三大烘焙名匠─文世成、吳寶春、曹志雄也為此重新聚首，在分眾趨勢下共同發表為運動族群所研發──每份20g蛋白質含量的「ENERGY BREAD能量麵包」新概念，撕掉空熱量標籤，用能量創造麵包新定義，也為分眾烘焙趨勢立下標竿！

統一企業集團表示：「以麵粉廠起家的統一集團，根基於此不忘初衷，一直都與台灣烘焙有著深厚的感情連結，也肩負著引領烘焙業發展的使命與責任。除了對內積極佈局集團烘焙事業的多元擴展、對外也長期深耕產業升級與人才培育。今年的烘焙展中，呈現了統一集團烘焙版圖整合後的新格局，將引領台灣烘焙產業邁入烘焙分眾新時代，期望以Total solution烘焙專家的角色，提供業者整合性技術服務2.0、也給予消費者最健康安心的美味麵包。此外，今年統一集團烘焙生活美學館也將在2/25-28連假前進高雄夢時代百貨，邀請全民一同體驗烘焙生活美學。」

全民麵包、各取所需 統一集團領航烘焙分眾新時代

照片來源：統一集團

八大名師 x 三大世代 打造百款麵包新生活提案

隨著消費、健康意識抬頭，消費者更重視個人化飲食需求，台灣烘焙產業也正式迎向分眾新時代。麵包的區分不再只侷限於種類，而是回歸以「人」為出發點，讓大眾麵包走向能滿足分眾需求的精緻化、機能化。在主展場中，統一麵粉、統清油脂與統一集團烘焙技服團隊為分眾趨勢策劃了「三大世代麵包新生活提案」，針對兒少、青壯、樂齡三大世代的生理、心理、生活標籤，設計上百款麵包產品，讓不同族群都能找到符合自己需求的選擇。並於烘焙展期間，在主舞台展開一連四天的All-Day實作展演。記者會中受邀出席的千禧之愛健康基金會營養師邱詩涵提到，不同年齡層、不同生活型態，各有不同的營養需求，藉由這次統一集團提出的分眾概念，期待新時代的麵包能為不同族群提供各自所需的適性營養！

統一企業集團的烘焙研發總監文世成表示，烘焙分眾時代下麵包風貌將變得更多元精彩，統一技服團隊為此升級更完善的服務內容，希望協助業者掌握客群、重新定調產品。最上游的統一麵粉、統清油脂致力提升原料產品的機能性與客製化，同時建置烘焙原料溯源管理及循環永續認證，並取得潔淨標章為民眾把關食的安全及健康。而技術研發團隊則是整合了集團內的食品營養團隊，以提供多元且專業的分眾配方建議，達到精準提案的成效。

統一集團領軍三大烘焙巨擘 為烘焙市場注入「新能量」

20g蛋白質的「ENERGY BREAD能量麵包」概念新發表

迎向分眾新時代，統一企業集團率先針對運動族群推出，強化能量又不失美味、每份蛋白質可達20g、方便攜帶的「ENERGY BREAD能量麵包」新概念，示範了3鹹3甜共六種口味；這個計畫邀集了文世成、吳寶春、曹志雄共同參與研發。台灣三大烘焙巨擘睽違15年再度同台，以能量賦予麵包全新的營養觀點，期望帶動一波能量熱潮。同時，最具台灣人情味的代表賽事-台灣米倉田中馬拉松更已搶先採用作為今年全馬跑者的完賽餐。

能量概念發想來自熱衷自行車運動的吳寶春師傅，希望以自身烘焙專業為同樣喜愛運動的民眾設計好吃又能補充蛋白質的麵包，因此找上老戰友文世成與統一烘焙技服團隊、食品營養團隊聯手研發。營養方面參考兩大國際運動營養組織建議標準來設定規格，至少20g蛋白質的含量，一份約300大卡熱量、份量適中，運動前中後都可享用。吳寶春師傅特別提到，能量麵包的造型上有考量運動時的便利性，以方便攜帶的尺寸設計成能單手食用、好入口的棒狀。

能量麵包在蛋白質含量上尤其具突破性的表現，二片白吐司平均約有8.5克蛋白質，而能量麵包每一份就有20g蛋白質，50公斤成年人只要吃一份能量麵包，就達到衛福部建議的一餐蛋白質攝取量，熱量卻僅3百多大卡。文世成總監表示，因為蛋白質成分加熱後容易讓麵包變得乾硬，如何維持柔軟口感又有高蛋白質含量是研發中的最大挑戰。配方採用統一勁強超級麵包麵粉搭配獨家製程，結合保水烘焙工法，使麵糰能承載高量蛋白質，並維持濕潤、鬆軟的口感。統清油脂也為能量麵包開發高蛋白內餡，控制熱量下讓口味變化更豐富。在學校任職的曹志雄老師認為，能量麵包的概念也反映了在烘焙職人的養成教育中，對食物營養價值的認識同樣相當重要，烘焙教育中應該加強這方面食育專業，才能為消費者做出美味又健康的麵包。

統一集團14個品牌打造烘焙生活美學全感體驗

超人氣烘焙名師輪番上陣DIY教學 年訂閱一期一會最優惠！

今年的統一集團烘焙生活美學館召集了歷屆最多品牌參展，包括統一麵粉、統清油脂、統一麵包、統一蛋糕屋、統一冷凍麵糰、Semeur聖娜、昂舒巴黎、Cophi咖啡豆、City Café 、現萃茶、統一生機、Mister Donuts、瑞穗鮮乳、21PLUS等14個烘焙相關品牌，各家品牌在展館中祭出多種不同銷售優惠與免費試吃活動。

為了搶攻宅烘焙商機，專為家用烘焙設計的麵粉品牌「麥典實作工坊」，要在烘焙展上搞「訂」烘焙手作愛好者，推出年度唯一一檔的訂閱制超優惠方案，還有市值千元以上的精美好禮三選一；另外，來自芬蘭、看著極光長大的「Valio發酵奶油」以及「文師傅烤盤油」也推出展場限定團購優惠方案。四天展期中，暢銷烘焙作家辣媽、25萬烘焙社團名師呂昇達等多位烘焙DIY名師將輪番登場，手把手親授簡單易上手的烘焙食譜與實作。國宴主廚、台菜天王溫國智也將到場展演示範最搭麵包的香牛油王麻辣燙料理，民眾不只看得到、更可以現場品嚐到！所有喜歡吃麵包、熱愛做麵包的你絕對不能錯過這一場年度盛會！