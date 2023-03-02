台灣鹽業檔案特展：食鹽裡為什麼要加碘？工業用鹽對台灣石化、鹼氯工業有何貢獻？

鹽，乃「百味之首」，是開門七件事之一，更為人體每日不可或缺的重要元素。除了大家熟知用於烹調食用外，鹽也被廣泛運用在日常生活，包括食品加工及農、漁、工業等方面，用途超乎你我的想像！

鹽的主要成分是鈉，是鹹味的來源，但其中還有多種礦物質，如鎂會帶來苦味、鈣會帶來甜味、鐵跟鉀會帶來酸味，箇中滋味只有曬鹽的人才會懂！在以往交通不便，冷凍、冷藏及罐頭保存技術尚未出現前，人們為保存、延長食物的鮮度與食用期限，會利用鹽漬或鹽藏來防止食物腐壞，其中的關鍵就是利用鹽的高滲透壓改變食物水活性，達到脫水、抑制細菌滋生的防腐作用，常見的醬菜、蜜餞醃漬、醬油、烏魚子（圖1）、魚乾、火腿、培根的製作，都需要使用大量的鹽，作為殺青、脫水與防腐之用。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖1：烏魚子鹽漬。

相信大家都吃過豆腐、豆干、豆花，只是它們如何從黃豆變成你我熟悉的豆製品？除了浸泡、磨豆、濾渣、煮沸外，還有一個重要步驟就是「點鹵」，藉由加入鹽鹵或石膏（硫酸鈣）幫助豆漿凝固。鹽鹵與石膏都是曬鹽過程中產生的副產品，將海水引進大蒸發池曝曬，接續再引入小蒸發池繼續曬製，當鹵水波美濃度逐步提高至14-22度時，石膏會開始不斷析出，沉澱在池底；至於鹽鹵是最後曬製階段，在結晶池收鹽後留下的濃縮液體。

石膏除了是豆製品的凝結劑，在中醫方面也被用來入藥，治療各種急性炎症，另外也被廣泛作為工業與建築材料，例如：水泥緩凝劑、石膏板、石膏磚、石膏粉（土壤改良劑）、肥料、殺蟲劑、造紙、粉筆、陶器模型、塑像等。以水泥而言，石膏雖然只占成分的3%左右，卻扮演著相當關鍵的角色，可有效延緩水泥凝結時間，大大改善水泥強度、收縮及抗腐蝕性能，有利於混凝土攪拌、運輸和施工。台灣製鹽總廠生產的石膏可概分為粗石膏與精石膏，粗石膏主要供水泥工業及粉筆業，精石膏可再分成一、二、三號，分別提供石膏燒製、粉筆製作、豆製品凝結劑、水泥工業使用。

而我們每天穿的衣服、皮革，也與鹽息息相關。在布料印染過程中會加入鹽，加強促染與固色的作用，尤其是棉織物的上染效果非常明顯。在皮革鞣製前，會在生皮撒上鹽巴以去除水分，達到防腐效果。1950年代末期，伴隨經貿及外匯改革，台灣從進口替代轉向出口擴張，政府補貼出口使紡織業獲得快速發展，為因應紡織業的大量需求，台灣製鹽總廠修整副產品工廠設備，製造結晶芒硝，供應印染業布料助染之用。

後續，又因應台灣工業發展，陸續擴充製造芒硝的冷凍機、石膏製造機、分離機，過濾式脫水機、增闢氧化鎂燒窯（圖2），脫硫苦鹵池、氯化鈣池、苦土澄清池、芒硝及石膏乾燥廠房、氧化鎂倉庫，增加供應國內煉鋼、水泥、玻璃、化工、塑膠、肥料等需求。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖2：嘉義布袋副產品工廠氧化鎂燒窯及氫氧化鎂。

台灣製鹽總廠為改進副產品製程與提升品質，1972年邀請日本苦鹵工業專家綾井政雄博士前來指導並進行為期三週研討，提出「台灣海水副產品利用方針」及扼要建議，對於相關海水副產品的研發提煉極具影響性。1970-1980年代，分別實施第一、二期擴大收鹵計畫，增加收鹵面積及電氣設備。1975年，苗栗通霄精鹽廠完工啟用，成為我國唯一不受天候影響，可以年產十萬噸的製鹽廠，所產出的副產品電析苦鹵產量穩定，也讓該廠開始蒐集日本有關電析苦鹵的利用方法，同時以綾井政雄的意見書為基礎，積極進行試驗與研究。

在此之前，供應工業及醫藥之鹽副產品原料，包含醫藥鹽、溴、溴化物等高級化學產品都須仰賴從日、英、德等國進口，自邀請日本專家來台後，台灣漸漸具備製造能力。1978年成功提煉氯化鉀，1982年通霄精鹽廠溴素工廠完工，開始提供國內各項工業、製藥部份原料需求，雖然價格比進口便宜，但品質尚未獲得國內廠商認可，因此積極行銷並提供產品試用，甚至配合廠商的需求，「客製化」溴化物等產品，希望打開國內外市場。

大家應該都聽過或知道「點滴」、「洗腎」，「打點滴」台語俗稱「吊大筒」，是因為患者大量失血、或嚴重腹瀉、感染，無法正常進食或攝取水分時，必須進行靜脈注射，也就是醫療上常使用的0.9%生理食鹽水（氯化鈉）、葡萄糖或林格氏液；另一方面，生理食鹽水被用於清洗傷口及隱形眼鏡，惟清洗隱形眼鏡用的生理食鹽水含有防腐劑，不能用於沖洗傷口及眼睛，以免造成過度刺激。沖洗傷口用的生理食鹽水，未含防腐劑，且屬於無菌狀態，因此可直接用於沖洗傷口。至於「洗腎」，即台語俗稱的「洗腰子」，簡單來說，就是透過洗腎機器替代腎臟，幫助身體代謝毒素或廢物，因此洗腎專用血液透析液，或靜脈注射液，都須以醫藥級高級氯化納為基本原料，其純度與品質必須符合國際藥用規範（圖3）。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖3：通霄精鹽廠副產品醫藥鹽介紹。

1950年代，台灣東部及北部山區出現許多俗稱「大脖子」的甲狀腺腫疾病，這跟體內缺碘有關。在世界衛生組織及聯合國兒童基金會先後派員訪台考察後，建議政府應該儘速在食鹽中加碘，才能有效改善。1965年，政府選定新竹、苗栗、台中、南投等縣市進行食鹽加碘實驗，獲得不錯的效果。1966年，決定推行全面實施食鹽加碘供應計畫以抑制流行，也就是透過每個人每天必須食用的鹽，增加碘的攝取量，預防甲狀腺腫大。