台灣鹽業檔案特展：食鹽裡為什麼要加碘？工業用鹽對台灣石化、鹼氯工業有何貢獻？
我們想讓你知道的是
鹽，看似普通且平價，卻是人體與動物都不可或缺的重要元素，也是重要的物資。鹽及其副產品用途廣泛，舉凡日常食衣住行、農漁業、工業、醫藥及食品加工等，都與鹽密切相關。
鹽，乃「百味之首」，是開門七件事之一，更為人體每日不可或缺的重要元素。除了大家熟知用於烹調食用外，鹽也被廣泛運用在日常生活，包括食品加工及農、漁、工業等方面，用途超乎你我的想像！
鹽的主要成分是鈉，是鹹味的來源，但其中還有多種礦物質，如鎂會帶來苦味、鈣會帶來甜味、鐵跟鉀會帶來酸味，箇中滋味只有曬鹽的人才會懂！在以往交通不便，冷凍、冷藏及罐頭保存技術尚未出現前，人們為保存、延長食物的鮮度與食用期限，會利用鹽漬或鹽藏來防止食物腐壞，其中的關鍵就是利用鹽的高滲透壓改變食物水活性，達到脫水、抑制細菌滋生的防腐作用，常見的醬菜、蜜餞醃漬、醬油、烏魚子（圖1）、魚乾、火腿、培根的製作，都需要使用大量的鹽，作為殺青、脫水與防腐之用。
相信大家都吃過豆腐、豆干、豆花，只是它們如何從黃豆變成你我熟悉的豆製品？除了浸泡、磨豆、濾渣、煮沸外，還有一個重要步驟就是「點鹵」，藉由加入鹽鹵或石膏（硫酸鈣）幫助豆漿凝固。鹽鹵與石膏都是曬鹽過程中產生的副產品，將海水引進大蒸發池曝曬，接續再引入小蒸發池繼續曬製，當鹵水波美濃度逐步提高至14-22度時，石膏會開始不斷析出，沉澱在池底；至於鹽鹵是最後曬製階段，在結晶池收鹽後留下的濃縮液體。
石膏除了是豆製品的凝結劑，在中醫方面也被用來入藥，治療各種急性炎症，另外也被廣泛作為工業與建築材料，例如：水泥緩凝劑、石膏板、石膏磚、石膏粉（土壤改良劑）、肥料、殺蟲劑、造紙、粉筆、陶器模型、塑像等。以水泥而言，石膏雖然只占成分的3%左右，卻扮演著相當關鍵的角色，可有效延緩水泥凝結時間，大大改善水泥強度、收縮及抗腐蝕性能，有利於混凝土攪拌、運輸和施工。台灣製鹽總廠生產的石膏可概分為粗石膏與精石膏，粗石膏主要供水泥工業及粉筆業，精石膏可再分成一、二、三號，分別提供石膏燒製、粉筆製作、豆製品凝結劑、水泥工業使用。
而我們每天穿的衣服、皮革，也與鹽息息相關。在布料印染過程中會加入鹽，加強促染與固色的作用，尤其是棉織物的上染效果非常明顯。在皮革鞣製前，會在生皮撒上鹽巴以去除水分，達到防腐效果。1950年代末期，伴隨經貿及外匯改革，台灣從進口替代轉向出口擴張，政府補貼出口使紡織業獲得快速發展，為因應紡織業的大量需求，台灣製鹽總廠修整副產品工廠設備，製造結晶芒硝，供應印染業布料助染之用。
後續，又因應台灣工業發展，陸續擴充製造芒硝的冷凍機、石膏製造機、分離機，過濾式脫水機、增闢氧化鎂燒窯（圖2），脫硫苦鹵池、氯化鈣池、苦土澄清池、芒硝及石膏乾燥廠房、氧化鎂倉庫，增加供應國內煉鋼、水泥、玻璃、化工、塑膠、肥料等需求。
台灣製鹽總廠為改進副產品製程與提升品質，1972年邀請日本苦鹵工業專家綾井政雄博士前來指導並進行為期三週研討，提出「台灣海水副產品利用方針」及扼要建議，對於相關海水副產品的研發提煉極具影響性。1970-1980年代，分別實施第一、二期擴大收鹵計畫，增加收鹵面積及電氣設備。1975年，苗栗通霄精鹽廠完工啟用，成為我國唯一不受天候影響，可以年產十萬噸的製鹽廠，所產出的副產品電析苦鹵產量穩定，也讓該廠開始蒐集日本有關電析苦鹵的利用方法，同時以綾井政雄的意見書為基礎，積極進行試驗與研究。
在此之前，供應工業及醫藥之鹽副產品原料，包含醫藥鹽、溴、溴化物等高級化學產品都須仰賴從日、英、德等國進口，自邀請日本專家來台後，台灣漸漸具備製造能力。1978年成功提煉氯化鉀，1982年通霄精鹽廠溴素工廠完工，開始提供國內各項工業、製藥部份原料需求，雖然價格比進口便宜，但品質尚未獲得國內廠商認可，因此積極行銷並提供產品試用，甚至配合廠商的需求，「客製化」溴化物等產品，希望打開國內外市場。
大家應該都聽過或知道「點滴」、「洗腎」，「打點滴」台語俗稱「吊大筒」，是因為患者大量失血、或嚴重腹瀉、感染，無法正常進食或攝取水分時，必須進行靜脈注射，也就是醫療上常使用的0.9%生理食鹽水（氯化鈉）、葡萄糖或林格氏液；另一方面，生理食鹽水被用於清洗傷口及隱形眼鏡，惟清洗隱形眼鏡用的生理食鹽水含有防腐劑，不能用於沖洗傷口及眼睛，以免造成過度刺激。沖洗傷口用的生理食鹽水，未含防腐劑，且屬於無菌狀態，因此可直接用於沖洗傷口。至於「洗腎」，即台語俗稱的「洗腰子」，簡單來說，就是透過洗腎機器替代腎臟，幫助身體代謝毒素或廢物，因此洗腎專用血液透析液，或靜脈注射液，都須以醫藥級高級氯化納為基本原料，其純度與品質必須符合國際藥用規範（圖3）。
1950年代，台灣東部及北部山區出現許多俗稱「大脖子」的甲狀腺腫疾病，這跟體內缺碘有關。在世界衛生組織及聯合國兒童基金會先後派員訪台考察後，建議政府應該儘速在食鹽中加碘，才能有效改善。1965年，政府選定新竹、苗栗、台中、南投等縣市進行食鹽加碘實驗，獲得不錯的效果。1966年，決定推行全面實施食鹽加碘供應計畫以抑制流行，也就是透過每個人每天必須食用的鹽，增加碘的攝取量，預防甲狀腺腫大。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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