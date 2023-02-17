以色列新法允許剝奪以色列阿拉伯人公民身分，反對派批種族歧視
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以色列與巴勒斯坦近期緊張情勢升高，衝突接二連三的爆發，不少議員聯合提案撤銷犯有恐怖主義的以色列阿拉伯人的公民身分及居留權，同時接受巴勒斯坦津貼的阿拉伯家庭也應被驅逐，該法案在本周三以壓倒性票數通過，不過卻引起不少爭議。
以色列當局在本周三（15）通過新法，允許以色列政府剝奪犯有恐怖主義的以色列阿拉伯人公民身份及居住權，並驅逐於約旦河西岸或加薩走廊，此舉可能影響350名仍遭以色列政府關押的巴勒斯坦政治犯，而長期受巴勒斯坦權力機構補助的阿拉伯家庭，也可能面臨驅逐出境的命運。
以色列同意剝奪以色列阿拉伯人公民身分
綜合《BBC》、《衛報》與《美聯社》報導，一直以來，巴勒斯坦將以色列監獄中的囚犯視為民族英雄，因此巴勒斯坦權力機構會每月向他們的家屬提供津貼。
對此，以色列認為該政策變向鼓勵暴力行為，更將其描述為「為殺戮付費」。新法案中更提到，以色列公民及居民不僅背叛以色列社會，還同意從巴勒斯坦權力機構獲得津貼，作為實施恐怖主義的工資，然而他們卻能保有以色列的公民身分。
以色列當局認為，津貼政策將可能助長暴力，因此除了剝奪以色列阿拉伯恐怖份子的公民身分，同時也決定驅逐接受巴勒斯坦津貼的以色列阿拉伯人。目前以色列政府已凍結那些人的銀行賬戶並沒收其資產。
據以色列人權組織HaMoked統計，約有4700名巴勒斯坦人因涉嫌違反安全規定被以色列監禁，其中140名具有巴勒斯坦身分的以色列公民，及211名來自東耶路撒冷、擁有以色列居留許可的巴勒斯坦人可能受法案影響。
事實上，耶路撒冷東部早在1967年遭以色列併吞，長久以來以色列不斷宣稱耶路撒冷為其不可分割的一部份，但始終未獲得國際間共識承認。
多數生活在耶路撒冷的阿拉伯人們，因為以色列的併吞，獲得以色列的居留權，但居留權只能讓他們在本地工作及旅遊，而無法參與政治決策，只有極少數人才擁有完整公民身分。
新法案遭疑「種族歧視」，人權組織：違反國際人道法
由於近期以色列及巴勒斯坦不斷爆發衝突，因此在議會中，多數猶太成員包含反對派，都相當支持法案施行，只有阿拉伯立法者投了反對票，最終以94票對上10票壓倒性票數通過法案。
《BBC》提到，以色列右翼政黨利庫德黨員奧菲爾．卡茨（Ofir Katz）作為本次法案的負責人之一，他表示這將為失去親人的家庭帶來安慰，「我相信這樣的法律是我們做為民選長官真正的使命，從巴勒斯坦權力機構得到錢的恐怖份子就應該送往加薩走廊或其他地方。」
不過也有人認為法案本身內容帶有「種族歧視」意涵，提倡以色列阿拉伯少數民族權利的反對黨塔爾黨（Ta al party）領袖艾哈邁德．提比（Ahmad Tibi）表示，該法案就不適用猶太恐怖份子，「如果一個猶太人犯下同樣或更嚴重的罪行，以色列政府甚至不會考慮撤銷他的公民身份。」
《美聯社》則引述巴勒斯坦囚犯俱樂部負責人卡杜拉．法瑞斯（Kadoura Fares）說法，「以獲得社會保障為藉口，將巴勒斯坦人從他們居住的城市趕走，這是一個危險的決定。」
以色列人權組織HaMoked指稱，居住於耶路撒冷的居民特別容易受到傷害，因為他們不受法律的保護，該組織更表示，目前東耶路撒冷仍被國際視為被佔領的地區，轉移人口的措施將違反《國際人道法》。
HaMoked執行董事傑西卡．蒙特爾 （Jessica Montell） 也遺憾的表示，「撤銷公民身份是一種極端措施，而撤銷東耶路撒冷巴勒斯坦人的居留權並將他們驅逐出境，將會是一種戰爭罪。」
事實上，以色列最高法院去年就曾裁定，國家可撤銷「違反忠誠」行為人的公民身份，這些行為包括恐怖主義、間諜活動及叛國罪。因此去年底才會爆出，擁有巴勒斯坦及法國雙重國籍的律師薩拉赫．哈穆里（Salah Hamouri）因加入激進組織遭以色列剝奪居留權的事件發生。
新聞來源
- Israel passes law to revoke Israeli Arab attackers' citizenship（BBC）
- Israel votes to strip citizenship from Arabs convicted of terrorism（The Guardian）
- Israel approves law to strip Arab attackers of citizenship（Associated Press）
延伸閱讀
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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