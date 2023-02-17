2023/02/17,
政治

陳建仁首次立院報告遭杯葛，普發現金下週二表決、國民黨立委要求發1萬

陳建仁首次立院報告遭杯葛，普發現金下週二表決、國民黨立委要求發1萬
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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根據立法院10日黨團協商的結論，下週二（21日）將在院會上針對特別條例進行表決，並完成立法程序。因此，國民黨立委賴士葆強調，國民黨今日不杯葛、普發現金1萬元就沒有希望。

立法院今（17）日開議，行政院長陳建仁原本將在立法院，進行施政方針及施政報告並備詢。但國民黨團杯葛議事，要求稅收超徵應普發現金1萬元，立委賴士葆表示，下週將針對普發現金的草案進行表決，因此，「今天不杯葛、普發現金1萬塊就沒有希望」。

國民黨團一早就佔領發言台杯葛議事，黨團總召曾銘宗代表提出國民黨團最主要的訴求，就是超徵稅收發現金，盡快每人發現金1萬元。同時，也關注勞保黑洞、能源政策、改善低薪、長照缺錢等問題。

針對普發現金的議題，國民黨立委林思銘表示，民進黨執政6年多來年年稅收超徵，政府對於下一年要花的錢、推動的政策和支出都會計算錯誤，差距甚至快四分之一。

由於這些稅額都是民眾繳的，林思銘呼籲應還稅於民，對於政院版特別條例提出要將稅額補貼勞健保、強化經濟韌性，他強調公務支出在總預算中都有一定的預算編列，「台電虧損怎麼可以用人民繳的稅金補貼呢？為什麼虧損，是政府能源政策錯誤。」

下週二表決，賴士葆：3月底以前絕對可以拿到

根據立法院10日黨團協商的結論，下週二（21日）將在院會上針對《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及國民黨黨團擬具的草案進行表決，並完成立法程序。

因此，國民黨立委賴士葆強調，國民黨今日不杯葛、普發現金1萬元就沒有希望，因為下禮拜就要處理條例、直接朝野協商表決，協商等同過水，協商不成就會送表決，「我們沒有佔主席台，1萬塊就不見了。」

賴士葆認為，政府預算是「故意算錯才可以讓他隨便用」，超徵稅收撥補勞健保可以接受，但另外的2000億等於空白授權，沒有經過《預算法》讓立法院來監督。

先前民進黨立院總召柯建銘曾表示，4月10日那週可以發現金，賴士葆表示，下週審議結束後，馬上就會進行預算處理，所以3月底以前絕對可以拿到現金，「4月10號是柯建銘亂說的」。

國民黨立委謝衣鳳指出，國民黨在上個會期比行政院先提出發現金1萬元的特別條例，就是希望7年來總共超徵的1兆2000億元可以和全民共享，質疑為何普發現金1萬元只需要2350億，無法用超徵稅額來支付。

國民黨立委李德維強調，去（2022）年超徵的數字是4950億元，全台2350萬人，每人拿1萬元現金也不到總數一半，呼籲陳建仁「溫暖內閣」能夠苦民所苦。

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核稿編輯：楊士範


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