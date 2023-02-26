中國疫情三年下的政治抑鬱：你曾以為生活很堅固，但其實脆弱無比

文：許佳琦

在過去三年，我們看見了中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫政策的嚴苛和激進，「動態清零」政策下無度的封控措施引起大規模的民怨爆發。從2022年10月13日，二十大前夕，北京四通橋男子拉起了橫幅抗議，從美國、加拿大、英國等海外留學生們紛紛起身聲援「四通橋勇士」；11月下旬，發生了烏魯木齊火災事件，防疫導致的人倫悲劇，更從網路開始，在北京、上海、廣州、武漢等中國多個城市點燃了「白紙運動」。

而政策在自2023年1月8日的突然轉向也令海內外震驚：其「全面放開」在幾乎無預警、無準備的情況下，令全國各地迅速掀起了嚴重疫情——醫療資源擠兑、確診人數不明、社會集體致鬱——人們如何思考這波「全面放開」？在《歪腦》的本篇採訪中，邀請了在北京、香港、英國等三個地區的華人，各自分享在海外與在中國境內的確診者，彼此之間的對談與想法。

天災或人禍？備藥不及、求醫無門：中國疫情只是推遲了三年

全面放開時，Paul和家人都在北京。

他説，自己在12月中旬就確診過了：「當時雖然頒佈了『新十條』，但絕大多數人都還沒想到會緊接著全面放開，所以普遍來説，準備還是相當不足的。我是提前看到一個博主建議要備哪些藥品，就買了布洛芬（Ibuprofen）、撲熱息痛（Paracetamol）之類的。11月底左右，公司開始遠程辦公，但因為我的崗位特殊，每天得到現場，沒過幾天就聽到同事感染了。」

「剛開始聽到的時候還覺得新奇吧。畢竟過去三年，中國疫情都是幾乎真空的狀態。普通人身邊很少有人確診。第一個同事之後，身邊的人紛紛開始陽性。我大概在一兩週後覺得不舒服。有天晚上突然低燒，當天晚上測一遍是陰性的，我還想沒什麼事。第二天早上起來，就開始渾身乏力，下午體溫就到38.5度，更晚點還到了39度，這次就呈陽性了。」

「陽性的頭幾天，我自己感覺還是挺不舒服的，不像大家説的只是common cold，乏力、昏沉、呼吸不通暢。吃了幾天布洛芬，幾天後症狀基本上就消失了，只是現在一個多月了，我還是有些像long COVID的症狀，容易疲憊，還有痰。」

Paul説，雖然自己感覺北京疫情第一波的峰值差不多過了，購物中心人潮也陸續迴流、也有人開始不戴口罩了。但他説，北京和其他省份仍有不少訊息與資源落差，也讓他依然擔心其他城市的家人：

「像是我的奶奶，住在中部的一個省會城市。12月初，她摔傷了，救護車把她拉到當地醫院，但醫院還是堅持她得測核酸，陰性才能入院。可北京當時的政策已經不要求陰性了，處於沒有全國統一的狀態，所以我們當時特別焦慮、也挺震驚吧。最後沒辦法，只能照程序把所有資料弄好，老人家才能入院。幸好沒耽誤病情，但當時挺有感觸的。好像可以體會2022年春天，上海封城那些求助無門、只能看著親人死去的人，他們身上那種無力的感覺。」

「雖然這波峰值過去了，但未來還會有第二波、第三波、甚至更多variant。所以我們其實並不是真正的bullet-proof。從某種意義上來説，中國的疫情才剛開始，這三年都是處於真空的狀態。現在14億人口才開始大流行的話，未來可能還不知道會出現什麼情況。」Paul説。

面對疫情，香港政府只對中央交功課，而不是市民

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另一位受訪者，是身處香港的三三。她與丈夫孩子都在香港生活，父母則住在中國南方城市。她回憶，整整一年前，2021年春天自己正在預產期，同時也是香港疫情最嚴峻的時刻。

「我預產期是去年2月份，等於是疫情最厲害的時候。當時婦產科也可以感覺到那種緊張的氣氛。我分娩前得做核酸，半天結果出來後才能進產房。那時基本上也不能有任何人陪產，我是生了小孩，從手術房出來推到病房時，我先生才只能在走廊上看我一眼。」

「出了院後，孩子一個多月的時候吧，我公公就中了，接著傳染給我先生，先生又傳染給了我大女兒。至於小女兒當時才一個月大，我們都非常慌張，畢竟香港當時醫療系統也是崩潰的，大家都看過新聞，知道急診室有好多人睡在那，甚至要等兩三天才能進到裡頭。所以我只好和大女兒、先生，到公婆家住，我們叫『dirty team』；我父母則住在我家照顧小女兒，就是『clean team』。那時候連坐月子也沒怎麼能好好坐，因為疫情緊張，藥品、菜、米，都有人搶。我剛生完小孩，第一件事情就是衝去買藥。」三三説。

但在過了一年，好不容易回歸正常生活的香港，又隨著年末中國疫情爆發、年初中港通關後，再次面臨醫療資源擠兑困境。三三説：

「現在香港又開始缺藥了，平常普拿疼（Panadol）藥房一盒是四、五十塊錢，但網路上現在要700塊錢才給你一盒；如果循正規管道買，屈臣氏現在價格也要大概1.5倍吧，但以前裡面還有30多片，現在只有10片，很小的一盒。」

「再加上開始通關，很多內地人想來香港打疫苗、搶購新冠特效藥，沒人再想買中成藥了，板藍根、連花清瘟都沒人吃，所有人都想來搶西藥。香港這波炒藥應該還得再持續很長時間，我們都只能開玩笑説現在『炒股不如炒藥』。」

Paul補充，中國現階段確實依然仍有嚴重的搶購困境：「血氧儀我自己提前買好了，但後來我上京東想再查查價格，發現已經是之前的三倍。朋友圈裡也都有人在問要不要買製氧機、或怎麼給父母吸氧之類的。」