網傳做愛時「老婆先高潮必生男」，這樣的說法有依據嗎？可不可信？
我們想讓你知道的是
我想，這篇報導裡的專家之所以提出這些建議，基本上應該是因為他們相信以下這幾件事：Y精子在鹼性環境中比較有活力、女生高潮&排卵日陰道都會變得比較鹼性，Y精子會更有活力，還有媽媽吃鹼性食物可以讓陰道變鹼，爸爸吃酸性食物可以讓精子不怕酸。這幾件事是不是真的呢？
文：曾寶瑩博士
「老婆先高潮」必生男？真假？有根據嗎？
昨天有人看到上面這則新聞，問我有沒有依據？ 新聞說法可不可信？
先說結論：高潮有助懷孕，但和生男生女沒有關係。
這則新聞報導說有專家建議，想生男孩可以從以下5點下手：
- 讓女性高潮：因為女生高潮時的分泌物，會讓原本弱酸的陰道變成中性，比較適合Y精子存活。
- 要深入射精：男性射精時要努力盡量深入陰道最深處，這樣才可以讓跑得快的Y精子有機會比較快找到卵，就容易生男生。
- 射精時要貼緊：男性若能貼緊女性臀部再進行射精，也就能達成Y精子較快「進入核心」的機率。
- 算好排卵日：排卵前2－3日行房，容易生女生；排卵當天行房，女性陰道會有分泌物而呈弱鹼性，容易生男生。
- 媽媽多吃偏鹼性食物（蔬果和鈣片），爸爸多吃偏酸性食物（肉蛋）。
我想，這篇報導裡的專家之所以提出這5點建議，基本上應該是因為他們相信以下這4件事：
- 陰道內越鹼越好，因為Y精子在鹼性環境中比較有活力。
- 精液越靠近子宮頸越好，這樣Y精子越能快速往前衝。
- 女生高潮&排卵日：陰道都會變得比較鹼性，Y精子會更有活力。
- 媽媽吃鹼性食物可以讓陰道變鹼，爸爸吃酸性食物可以讓精子不怕酸。
OK，好 。接下來，我們就可以一起來了解，這4件事是不是真的？
首先，關於精子Y染色體在鹼性環境中是不是會比較有活力、提高搶標率？ 這在科學研究和醫療實務上，都是不成立的。（大家可以看另一篇比較可信的報導 ）
基本上，精子適合生存的環境是PH7.2－7.8，是弱鹼的。當PH值小於6，進入弱酸狀態時，精子的活動力就會減弱。 這個，不論是Y精子、X精子，都一樣。
然後呢，精液本身就是弱鹼的，子宮頸口分泌的黏液，是弱鹼的，排卵日的鹼性是最高的，所以，在排卵日射精，精液本身的鹼性和子宮頸年液的鹼性，就會讓陰道的酸鹼值短暫上升到PH7，也就是中性的狀態。 基本上，都是精子比較好活動的環境。
好，生baby的科普，我先解說到這邊。接下來，可以來講做愛和高潮了！
基本上，女生的陰道會濕濕，主要有4個來源：陰道壁滲水、子宮頸黏液、巴氏腺液、斯基恩氏腺。這些液體本身都是弱鹼的。
對！女生的陰道分泌本來應該是弱鹼，那為什麼會變成3.5－4.5的弱酸狀態呢？
這是因為陰道裡有讓女生保持健康的好菌「乳酸菌」，乳酸菌會分泌乳酸，讓細菌病毒很難生存。這是女生的天然保護機制。
女生平常沒有性興奮，陰道壁和子宮頸還是會持續分泌，才能讓陰道內保持濕潤狀態，就和嘴巴一樣，才不會乾乾不舒服。
性興奮的時候呢？除了陰道壁會分泌更多水分，斯基恩氏腺和巴氏腺也會分泌，增加陰道的潤滑度。
那高潮呢？ 還會有什麼神秘的液體嗎？ 嗯嗯，我知道大家很期待，但目前的科學研究顯示：沒有！就是上面這4種液體了。只是女生要到高潮，就要超級興奮，總體分泌量就會比不太興奮多很多。
所以，「做愛沒高潮 VS. 做愛有高潮」這兩種狀態，最大的差別就是分泌量多寡而已，有高潮比較多，沒高潮比較少。
那麼，大量的愛液（陰道內各種分泌），會不會讓陰道變鹼一點呢？理論上應該是會的。這就是一種等量乳酸泡在不同量的愛液裡的概念，差不多就是類似（養樂多＋水）的意思，比例不同啦。
因此，女生越興奮越濕潤，陰道理論上就是越偏向弱鹼的，再加上精液也是鹼的，所以性興奮越高的女生，加上很興奮後噴出的精液，陰道就會變成一個很適合精子來游泳的弱鹼環境了。
不過，重點來了，這個弱鹼陰道，既適合Y精子也適合X精子，那到底誰會先游到呢？ 這就沒有人不知道了。所以說，女生高潮可以提高受孕率是對的，但生男生女就很難說了。
再來說到射精時，男女最好緊密結合這部分。如果緊密結合，再加上女生高潮，那就是利上加利了。
因為女生做愛興奮到一個程度，陰道最底端靠近子宮頸的地方會拉空，出現一個蓄水池一樣的小窟窿，這時候精液如果噴出射在這個底端，就可以被留在水池裡，不會一下子從陰道流出去。女生高潮，陰道前端一點的肌肉會規律收縮，就可以把精液再往深處推擠，就好像把精液往上擠一樣，讓子宮頸泡在精液中，精子也就有了更多機會努力往子宮頸裡頭衝。
不過，一樣喔！這樣做是可以提高懷孕機會，但到底是X精子還是Y精子先搶到卵，還是沒有人知道的。
最後，媽媽吃蔬果讓身體變鹼，爸爸吃肉肉讓身體變酸，這點就不用特別分析了，大家只要想一想， 吃素的姊妹們這麼多，她們的陰道是不是一樣有滿滿的乳酸菌在保護她們啊？ 對啊，因為陰道的弱酸性是乳酸菌分泌的乳酸，跟媽媽吃的酸不酸、鹼不鹼真的沒關係啦。
好的，分析完畢。我要來說結論了。結論就是：
女生高潮可以提高受孕率，但不能提高生男率！
然後雞婆提醒一下，想生寶寶，規律做愛會比算排卵日容易受孕喔。因為算排卵日的壓力，很容易引發男生的勃起障礙或射精障礙，也會讓媽媽身體受到壓力激素的影響，反而不容易懷孕呦。
最後，再補充一點我的人生感想。
我是覺得啦，這個時代，生男生女好像已經沒有太大差別了。生出來，好好和孩子培養感情、好好教育孩子，才是比較重要的。
好囉，祝福大家性福快樂，天天都是情人節。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。