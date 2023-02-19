網傳做愛時「老婆先高潮必生男」，這樣的說法有依據嗎？可不可信？

文：曾寶瑩博士

「老婆先高潮」必生男？真假？有根據嗎？

圖片來源：ETtoday新聞雲截 via 作者提供 新聞報導說有專家建議，想生男孩可以從5點下手。

昨天有人看到上面這則新聞，問我有沒有依據？ 新聞說法可不可信？

先說結論：高潮有助懷孕，但和生男生女沒有關係。

這則新聞報導說有專家建議，想生男孩可以從以下5點下手：

讓女性高潮：因為女生高潮時的分泌物，會讓原本弱酸的陰道變成中性，比較適合Y精子存活。 要深入射精：男性射精時要努力盡量深入陰道最深處，這樣才可以讓跑得快的Y精子有機會比較快找到卵，就容易生男生。 射精時要貼緊：男性若能貼緊女性臀部再進行射精，也就能達成Y精子較快「進入核心」的機率。 算好排卵日：排卵前2－3日行房，容易生女生；排卵當天行房，女性陰道會有分泌物而呈弱鹼性，容易生男生。 媽媽多吃偏鹼性食物（蔬果和鈣片），爸爸多吃偏酸性食物（肉蛋）。

我想，這篇報導裡的專家之所以提出這5點建議，基本上應該是因為他們相信以下這4件事：

陰道內越鹼越好，因為Y精子在鹼性環境中比較有活力。 精液越靠近子宮頸越好，這樣Y精子越能快速往前衝。 女生高潮&排卵日：陰道都會變得比較鹼性，Y精子會更有活力。 媽媽吃鹼性食物可以讓陰道變鹼，爸爸吃酸性食物可以讓精子不怕酸。

OK，好 。接下來，我們就可以一起來了解，這4件事是不是真的？

首先，關於精子Y染色體在鹼性環境中是不是會比較有活力、提高搶標率？ 這在科學研究和醫療實務上，都是不成立的。（大家可以看另一篇比較可信的報導 ）

基本上，精子適合生存的環境是PH7.2－7.8，是弱鹼的。當PH值小於6，進入弱酸狀態時，精子的活動力就會減弱。 這個，不論是Y精子、X精子，都一樣。

然後呢，精液本身就是弱鹼的，子宮頸口分泌的黏液，是弱鹼的，排卵日的鹼性是最高的，所以，在排卵日射精，精液本身的鹼性和子宮頸年液的鹼性，就會讓陰道的酸鹼值短暫上升到PH7，也就是中性的狀態。 基本上，都是精子比較好活動的環境。

好，生baby的科普，我先解說到這邊。接下來，可以來講做愛和高潮了！

基本上，女生的陰道會濕濕，主要有4個來源：陰道壁滲水、子宮頸黏液、巴氏腺液、斯基恩氏腺。這些液體本身都是弱鹼的。

對！女生的陰道分泌本來應該是弱鹼，那為什麼會變成3.5－4.5的弱酸狀態呢？

這是因為陰道裡有讓女生保持健康的好菌「乳酸菌」，乳酸菌會分泌乳酸，讓細菌病毒很難生存。這是女生的天然保護機制。

女生平常沒有性興奮，陰道壁和子宮頸還是會持續分泌，才能讓陰道內保持濕潤狀態，就和嘴巴一樣，才不會乾乾不舒服。

性興奮的時候呢？除了陰道壁會分泌更多水分，斯基恩氏腺和巴氏腺也會分泌，增加陰道的潤滑度。

那高潮呢？ 還會有什麼神秘的液體嗎？ 嗯嗯，我知道大家很期待，但目前的科學研究顯示：沒有！就是上面這4種液體了。只是女生要到高潮，就要超級興奮，總體分泌量就會比不太興奮多很多。

所以，「做愛沒高潮 VS. 做愛有高潮」這兩種狀態，最大的差別就是分泌量多寡而已，有高潮比較多，沒高潮比較少。

那麼，大量的愛液（陰道內各種分泌），會不會讓陰道變鹼一點呢？理論上應該是會的。這就是一種等量乳酸泡在不同量的愛液裡的概念，差不多就是類似（養樂多＋水）的意思，比例不同啦。

因此，女生越興奮越濕潤，陰道理論上就是越偏向弱鹼的，再加上精液也是鹼的，所以性興奮越高的女生，加上很興奮後噴出的精液，陰道就會變成一個很適合精子來游泳的弱鹼環境了。

不過，重點來了，這個弱鹼陰道，既適合Y精子也適合X精子，那到底誰會先游到呢？ 這就沒有人不知道了。所以說，女生高潮可以提高受孕率是對的，但生男生女就很難說了。

再來說到射精時，男女最好緊密結合這部分。如果緊密結合，再加上女生高潮，那就是利上加利了。

因為女生做愛興奮到一個程度，陰道最底端靠近子宮頸的地方會拉空，出現一個蓄水池一樣的小窟窿，這時候精液如果噴出射在這個底端，就可以被留在水池裡，不會一下子從陰道流出去。女生高潮，陰道前端一點的肌肉會規律收縮，就可以把精液再往深處推擠，就好像把精液往上擠一樣，讓子宮頸泡在精液中，精子也就有了更多機會努力往子宮頸裡頭衝。

不過，一樣喔！這樣做是可以提高懷孕機會，但到底是X精子還是Y精子先搶到卵，還是沒有人知道的。

最後，媽媽吃蔬果讓身體變鹼，爸爸吃肉肉讓身體變酸，這點就不用特別分析了，大家只要想一想， 吃素的姊妹們這麼多，她們的陰道是不是一樣有滿滿的乳酸菌在保護她們啊？ 對啊，因為陰道的弱酸性是乳酸菌分泌的乳酸，跟媽媽吃的酸不酸、鹼不鹼真的沒關係啦。

好的，分析完畢。我要來說結論了。結論就是：

女生高潮可以提高受孕率，但不能提高生男率！

然後雞婆提醒一下，想生寶寶，規律做愛會比算排卵日容易受孕喔。因為算排卵日的壓力，很容易引發男生的勃起障礙或射精障礙，也會讓媽媽身體受到壓力激素的影響，反而不容易懷孕呦。

最後，再補充一點我的人生感想。

我是覺得啦，這個時代，生男生女好像已經沒有太大差別了。生出來，好好和孩子培養感情、好好教育孩子，才是比較重要的。

好囉，祝福大家性福快樂，天天都是情人節。

本文經曾寶瑩博士授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航