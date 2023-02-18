TNL+ 2023/02/18,
健康

世界各地「長壽藍區」百歲人瑞都怎麼吃？換算下來每餐花費只需台幣60元

世界各地「長壽藍區」百歲人瑞都怎麼吃？換算下來每餐花費只需台幣60元
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

現代人追求養生除了強調運動與營養補充外，飲食層面也大有學問。研究發現世上幾處最多百歲人瑞的地區，接遵行著以原型食物與植物性飲食為主的「藍區」生活模式，而美國知名作家布納特則希望透過簡易食譜讓大眾對藍區飲食更加認識並提高接受度。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《CNN》報導，義大利半島西南方的薩丁尼亞島是世上首批百歲人瑞被研究的地方，隨後學者們發現不少長壽人瑞也在希臘伊卡里亞島、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞，以及加州的洛馬琳達等被稱為「長壽藍區」（blue zones）的地方居住。

藍區飲食成健康與長壽的代名詞

對於生活於藍區的人們來說，步行、參與園藝和騎自行車等活動都是他們日常生活的一部分。他們與家人與朋友的關係親近、對生活秉持目標、能適度地處理壓力，且通常活躍參與社交場合；此外，藍區居民傾向植物性飲食（plant-based diet）與原型食物（whole food）及高碳水化合物飲食（high carbohydrate），且習慣在感到飽足之前就停止進食。

「藍區飲食」的概念首先被丹・布特納（Dan Buettner）提出，將其視為一種有益健康的生活方式，不管居住於何處的人們都能夠輕易複製這樣的模式，甚至是在美國這種充滿高度加工食品、對食物過度癡迷的文化都行得通。

什麼是藍區飲食？代表食物有哪些？

據《CNN》報導，常見的複合碳水化合物包含豆類、豌豆、蔬菜及全麥等，都能夠提供攝取加工和精製食品時可能缺少的維生素、礦物質和纖維。據美國心臟協會（American Heart Association）的說法，複合碳水化合物在體內的消化速度較慢，而其中的纖維能夠使飽足感更持久。

《Fortune》整理了布特納在新書《美國人的長壽飲食：100種長壽食譜》中所提及，藍區飲食中最具代表性的五種食物。包含：有益於肌肉鍛鍊及穩定血糖的豆類、蛋白質含量高且能降低心血管疾病的堅果類、富含維生素的蔬果類、有助消化及增強免疫系統的地瓜、治療消化及有助消炎作用的薑黃。

布特納提及，許多人對於健康食品都會犯下常見的迷思，總是認為需要取得昂貴的新鮮農產品才能打造健康飲食，這些對大多數的美國人來說都是遙不可及的目標。然而，其實藍區居民們所攝取的食物都是農家菜，便宜且易取得，甚至能批量購買。

從亞洲遍及非洲，長壽聖地居民都怎麼吃

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