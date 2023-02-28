【專訪】獨立書店「飛地」創辦人張潔平：在離散的時代裡重建社群與公共生活
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張潔平亦提到，每次辦活動，她都儘量安排台灣、香港講者一同對談，希望在飛地可以發生一種從各自獨特經驗為基礎的交流，而非在所知不多的情況下，隨便作出判斷。
文：陳子云
地標：台北
這幾年走在台北街頭，或許不時聽到有人講廣東話，如果你來到西門町一帶中華路某段的小巷窄路內，會見到一家名為「飛地 Nowhere」的書店；以為是台北眾多文化地景的一隅，然而這店位的前兩任業務都是書店，店主都是香港人。覓地而生，如今「飛地」定期舉辦文化活動，關心台灣、香港、中國的社會及文化議題，創辦人張潔平也是從香港來。
活躍於兩岸三地的資深媒體人張潔平在創立區塊鏈社群平台「Matters」後，為何重返線下創辦書店？她説是衝動使然。 「是一個意外，我本來沒有任何想要開一個店的想法。但是2021年12月，原址的意念書店老闆Carver決定結業，再次移民到英國，那時我在現場見到大家都很不捨得，然後覺得香港人也未免太過流離失所了吧，有點慘，就決定把店位要下來辦書店，讓這個故事可以繼續下去。」
於是一片屬於香港人的飛地，在台北西門建立起來。張潔平特別提醒，「飛地 Nowhere」的Nowhere，其實也可以解讀成「Now Here」，無處可歸，不如此處心安。
哀悼2019年之後，要怎麼辦？
飛地這個名字，也包含了張潔平在香港生活多年，對香港的觀察與認識。她記得「飛地」裝修期間已經決定好書店的名字，當時正值周冠威的《時代革命》奪得金馬獎最佳紀錄片，連同另一部以反修例運動為背景的香港電影《少年》都在台灣引起廣泛討論。對大部份離開了的香港人來説，他們的討論總帶有哀悼的情緒，她形容大家好像都身處「香港」的葬禮上，每人對逝者都抱有各自不同的回憶與經歷，在哀悼裡再三反芻；而她認為「飛地」就是那個已逝香港的實相。
「那是一個不太有辦法被陳述，作為一個飛地的香港。因為其實像我這樣的異鄉人在香港能夠被滋養，很大程度上因為香港是一個非常開放的城市，是面向世界各地異鄉人的飛地。香港其實跟中國的關係一直都是這樣子的，她是一個特區，物理上、主權上屬於中國領土，但是她文化上與中國很不同。」
張潔平又説：「2019年之後其實想了挺久，香港對我來説意味著什麼？飛地是一個很鮮明的意象，一個在這裡可以認識全世界的人、又可以與全世界的人分手的飛地，然而大家都會很自在。很弔詭的是，那裡令人覺得有家的感覺，並非因為你跟當地人有多麼要好，而是大家本來就沒有家，沒有人會管你，英雄不問出處，對話的基礎是每個人的專業知識。這與台灣的環境是很不一樣的。」
哀悼之後，張潔平認為每個人都要在之後的日子裡把香港活出來，活出千人千面的香港，活出豐富多元又真實的香港。這也漸漸成為「飛地」營運的方針——讓台灣透過飛地這個窗口看見香港的日常活力，同時以書本、講座、放映等活動作為媒介，營造出不問出處的公共社群，使那些有創造力，卻因為香港的變化而暫時沒有空間的人，能在飛地共同建造一道不太一樣的台灣人文風景。
「書架上的書就像是一個吸引大家來的媒介，人來了以後就有機會發生交流，雖然飛地地方不大，但借鑑周保松在香港Brew Note辦文化沙龍的經驗，就是透過辦承載不同議題的活動，吸引關心那些議題的人，從陌生人變成定期出沒在飛地，可以繼續交流的群體一份子。」張潔平亦提到，每次辦活動，她都儘量安排台灣、香港講者一同對談，希望在飛地可以發生一種從各自獨特經驗為基礎的交流，而非在所知不多的情況下，隨便作出判斷。
消失的兩岸三地
在飛地的書架上，除了有人文、社會科學、哲學、文學書籍外，也有科技與社區營造書本，有繁體書，也有簡體中文的書。
最近一次，飛地舉辦了中國獨立紀錄片導演李維作品的放映，這位憑《塵默呼吸》入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片的導演，其中一部早期作品剛好也叫《飛地》。令張潔平感到意外的是，當晚有不少台灣人到來，還與導演交流了好久。
「近十年來，在華語世界如中國、港澳、台灣、星馬等地，一些原有的討論基礎已經逐漸失去。好像塵埃落定，已經不怎麼有中間地帶存在，中港台三地的人有一點進入自顧自的狀態，要討論民主幾乎都會一言不合就打起來。現在台灣跟中國都相互抱有敵意，相比起移台港人，在台的陸配和陸生就更加封閉，因為任何的公共表達在兩邊都非常危險，他們夾在中間很自然就閉嘴了。至於香港人，更多時候出於語言與文化隔膜，也傾向圍爐取暖。」
張潔平覺得，過去存在於公共生活領域的「兩岸三地」框架如今已經失效。然而，她説無論在選書、辦活動請講者時，她更在意講者與講題的關聯，以及能否創造到一種不問背景的公共討論和交流，於是那晚她看到那麼多人參加李維的放映會，坐滿了整個「飛地」之餘，還繼續有人站到門外駐足觀看。
「最近我剛好在看一本書，書中提到空間（space）是一個客觀的概念，但是當人們將意義投注到一個局部空間，以某種形式依附其中，那麼空間就會轉化成地方（place）。」她説。
即使「兩岸三地」這個框架已經失效，但是作為一個先後在兩岸三地生活過的人，張潔平回憶起當年中國曾經有過的文化地標：廣東中山大學旁的「博爾赫斯書店」是由兩名詩人創辦的，還有「學而優書店」，為她帶來了不少文化啓蒙。在香港時她最常流連「阿麥書房」，也曾經在香港報導過北京、上海盛行的沙龍文化，因而先後到訪過北京「單向街書店」、上海「季風書店」等，她還記得當時有一對大陸夫婦整理每月各地文化空間的活動，製成Newsletter發送給有志文藝的朋友及讀者。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna