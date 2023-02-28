《要這樣的生離死別，才能讓我們真正相識相遇》：如果還有下輩子，爸爸，我們當朋友吧

文：王雅倫

我的孤狼爸爸

誰說兩點之間最短的距離，是直線？

誰說人與人之間最遙遠的距離，是公里？

二○二二年春天，我是上海千千萬萬個小魚缸裡的一條魚。我們在各自的小魚缸裡冒著泡泡，等著被篩檢，等著被餵食。我們貼著魚缸玻璃，或是貼著手機，想像那條海納百川有容乃大的黃浦江，是否別來無恙？

分散在各地的朋友，包括那些相忘於江湖多年的朋友，都忽然想起了我在上海。一切都好嗎？有吃的嗎？

你養過金魚嗎？你問過魚缸裡的金魚，日子過得好嗎？你替金魚佈置了乾淨的，沒有病毒的水，定時餵食，還三不五時的量水溫，魚兒有啥好抱怨的？魚缸外的世界，又是戰爭，又是持槍亂射的瘋狂，又是通膨，又是天災。魚缸既安全又幸福。不是嗎？

我也吐個泡泡，回應五湖四海的親朋好友，一個安靜的泡泡。張嘴是為了吃飯和核酸。魚是不說話的。

我唯一牽掛的，是另外一條，不在上海魚缸裡，已經遊不動了的老魚。

我遠在台灣的爸爸，被困在癌末敗壞的身驅裡，孤獨的面對自己生命的終點。

誰不是孤獨的面對自己生命的終點呢？但是有些人的最後一段路熱鬧些，也許有老伴兒牽著手的熟悉，也許有兒女輪流照顧的接力，偶爾有點兒孫們在病床前的熙攘吵雜。即使改變不了終點進程，但是起碼他們是賽場上，陪到最後的啦啦隊。

封鎖在多年來什麼都聽不見的沉寂裡，爸爸早就已經孤獨很久了。遠在他病倒之前，跟他溝通就已經非常困難。即使帶了最先進的助聽器，還得比手畫腳。任何一件事，都是令人筋疲力盡的吼叫，往往最後只能是破碎的一句話，或者，只剩下一聲嘆息。

沒有了交談對話，沒有了語言分享，不善於肢體表達的中國父母與兒女之間，還剩下什麼？

我們不會親吻問安，我們從不擁抱告別，我想不起來被爸爸抱的感覺，也沒有和他勾肩搭背的記憶。

我甚至記不得任何一句，這輩子，爸爸稱讚過我的話，或是對我表示疼愛的字眼。

從小就是他訓話，我乖乖聽著。任何回話，都被視為頂嘴，配上一句：妳以為妳唸了幾天書，就多了不起？

這輩子他對我最常說的一句話，就是：妳就像妳媽。

一直要到七十歲的媽媽堅持離婚，我才知道這句話不是稱讚。

爸爸是一隻孤狼。從小就沒了娘，顛沛流離的戰亂時代，他像許多人一樣，隻身來到台灣，才十六七歲，要活下去只能進軍隊，還是虛報了兩歲才夠資格。穿上海軍水兵服，帥的像電影明星一樣，把台灣姑娘迷的一愣一愣的。明明連小學都沒畢業，居然有本事惡補一個月的英語，考上了海峰隊培訓班，和大學畢業的軍官一起去美國受訓。

生了我，一個月薪水買個娃娃車就沒了，他覺得當兵養不了小孩，就退役下來自己闖。從開公車、開計程車、開貨車、開大卡車、開油槽車、開貨運公司。他一句台灣話不會說，卻有膽量，有本事跑到沒有人講國語的宜蘭，去開瓦斯分裝廠。

他雖然口頭上總說，唸書有什麼了不起，但他從來沒有不支持我們求學。會唸書的確沒什麼了不起，如果他有機會，絕對是個學霸。

他沒有休過假，他的生活，除了工作，沒有別的。都九十歲的人了，還不肯離開工廠，一直要到倒下了，直接從工廠辦公室被送進了醫院病房。

然後從醫院的病床上，被送進一間新的牢房：一個再也不聽他使喚的身體。

他不再發號施令了。工廠沒有他照樣可以運作。也沒有力氣訓話了。牢房裡空蕩蕩的只剩下他，和他自己。

還有我。

怎麼和一個聽不見電話鈴響，不會用手機視訊的人的聯絡？在工廠，在醫院，起碼周圍有人，有了解他狀況的管道。回到家，只剩下他一個人，他就像是從地表消失了。

他拒絕看護，拒絕被照顧，捍衛他自己僅存的一點驕傲，和尊嚴。

我除了回來，站在他面前，沒有別的辦法可以知道他的狀況。

六月中的上海已經解封了，但是還在被全國其他城市封鎖的狀況。上海人到處都被視為必須14＋7，就地隔離的洪水猛獸。全中國只剩下唯一一班，從廈門飛台北的飛機。但是更困難的是怎麼從上海去廈門搭機。上海到廈門有高鐵，但是高鐵站出來，只有一條直接被帶上大巴車，去酒店隔離的動線。滴水不漏。

我不進廈門市呢？直接去機場呢？

「不可能！除非直接從上海機場，到廈門機場，閉環管理。」這是廈門防疫中心的回答。

問題是上海根、本、沒、有、飛機飛廈門。

但是有航班飛成都。

所以為了回台北，六月十八日上午，我搭上一班飛往成都的飛機，沒有行李，不必出關。三個小時的飛行之後，我一個人在成都天府機場的海關角落，等了四小時，拿到登機牌，在被帶往停機坪旁的候機室，又等了三個小時。然後在晚上十一點左右，直接被帶往機艙口，上了飛廈門的飛機。謝天謝地。

感謝上海兩個月的隔離訓練，沒東西吃根本不是問題。

到了廈門。我直接被留在飛機旁邊的停機坪上。我還暗自慶幸，果然是閉環啊，連安檢都不讓進。不過已經半夜一點多了，肯定都下班了。

來了一輛車，兩位大白來接我。我累的只報了姓名，啥也沒問，就上車了。其實問了也沒用，所有的人只負責自己的那一截任務，其他一問三不知，問了也是白問。

黑漆漆的夜裡，我只是覺得廈門的高崎機場好大啊，開了那麼久還沒到？累的瞇了幾分鐘，再睜開眼睛，發現根本就不在機場裡了，外面看起來像是市區的街道，我瞬間嚇醒了，我不要去酒店！