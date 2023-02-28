《要這樣的生離死別，才能讓我們真正相識相遇》：如果還有下輩子，爸爸，我們當朋友吧
我們想讓你知道的是
除了小時候零碎的記憶，我們父女，其實是兩個幾十年沒有生活在一起的陌生人。我不懷疑他對我的愛，但是只要他醒著，我就緊張害怕地隨時等著被罵——「剉咧等」：他站著，我不敢坐著，他坐著，我不知道能不能靠近陪他，他抽菸，我抽二手菸。萬一他喊我，那絕對是有力氣訓話了。
文：王雅倫
我的孤狼爸爸
誰說兩點之間最短的距離，是直線？
誰說人與人之間最遙遠的距離，是公里？
二○二二年春天，我是上海千千萬萬個小魚缸裡的一條魚。我們在各自的小魚缸裡冒著泡泡，等著被篩檢，等著被餵食。我們貼著魚缸玻璃，或是貼著手機，想像那條海納百川有容乃大的黃浦江，是否別來無恙？
分散在各地的朋友，包括那些相忘於江湖多年的朋友，都忽然想起了我在上海。一切都好嗎？有吃的嗎？
你養過金魚嗎？你問過魚缸裡的金魚，日子過得好嗎？你替金魚佈置了乾淨的，沒有病毒的水，定時餵食，還三不五時的量水溫，魚兒有啥好抱怨的？魚缸外的世界，又是戰爭，又是持槍亂射的瘋狂，又是通膨，又是天災。魚缸既安全又幸福。不是嗎？
我也吐個泡泡，回應五湖四海的親朋好友，一個安靜的泡泡。張嘴是為了吃飯和核酸。魚是不說話的。
我唯一牽掛的，是另外一條，不在上海魚缸裡，已經遊不動了的老魚。
我遠在台灣的爸爸，被困在癌末敗壞的身驅裡，孤獨的面對自己生命的終點。
誰不是孤獨的面對自己生命的終點呢？但是有些人的最後一段路熱鬧些，也許有老伴兒牽著手的熟悉，也許有兒女輪流照顧的接力，偶爾有點兒孫們在病床前的熙攘吵雜。即使改變不了終點進程，但是起碼他們是賽場上，陪到最後的啦啦隊。
封鎖在多年來什麼都聽不見的沉寂裡，爸爸早就已經孤獨很久了。遠在他病倒之前，跟他溝通就已經非常困難。即使帶了最先進的助聽器，還得比手畫腳。任何一件事，都是令人筋疲力盡的吼叫，往往最後只能是破碎的一句話，或者，只剩下一聲嘆息。
沒有了交談對話，沒有了語言分享，不善於肢體表達的中國父母與兒女之間，還剩下什麼？
我們不會親吻問安，我們從不擁抱告別，我想不起來被爸爸抱的感覺，也沒有和他勾肩搭背的記憶。
我甚至記不得任何一句，這輩子，爸爸稱讚過我的話，或是對我表示疼愛的字眼。
從小就是他訓話，我乖乖聽著。任何回話，都被視為頂嘴，配上一句：妳以為妳唸了幾天書，就多了不起？
這輩子他對我最常說的一句話，就是：妳就像妳媽。
一直要到七十歲的媽媽堅持離婚，我才知道這句話不是稱讚。
爸爸是一隻孤狼。從小就沒了娘，顛沛流離的戰亂時代，他像許多人一樣，隻身來到台灣，才十六七歲，要活下去只能進軍隊，還是虛報了兩歲才夠資格。穿上海軍水兵服，帥的像電影明星一樣，把台灣姑娘迷的一愣一愣的。明明連小學都沒畢業，居然有本事惡補一個月的英語，考上了海峰隊培訓班，和大學畢業的軍官一起去美國受訓。
生了我，一個月薪水買個娃娃車就沒了，他覺得當兵養不了小孩，就退役下來自己闖。從開公車、開計程車、開貨車、開大卡車、開油槽車、開貨運公司。他一句台灣話不會說，卻有膽量，有本事跑到沒有人講國語的宜蘭，去開瓦斯分裝廠。
他雖然口頭上總說，唸書有什麼了不起，但他從來沒有不支持我們求學。會唸書的確沒什麼了不起，如果他有機會，絕對是個學霸。
他沒有休過假，他的生活，除了工作，沒有別的。都九十歲的人了，還不肯離開工廠，一直要到倒下了，直接從工廠辦公室被送進了醫院病房。
然後從醫院的病床上，被送進一間新的牢房：一個再也不聽他使喚的身體。
他不再發號施令了。工廠沒有他照樣可以運作。也沒有力氣訓話了。牢房裡空蕩蕩的只剩下他，和他自己。
還有我。
怎麼和一個聽不見電話鈴響，不會用手機視訊的人的聯絡？在工廠，在醫院，起碼周圍有人，有了解他狀況的管道。回到家，只剩下他一個人，他就像是從地表消失了。
他拒絕看護，拒絕被照顧，捍衛他自己僅存的一點驕傲，和尊嚴。
我除了回來，站在他面前，沒有別的辦法可以知道他的狀況。
六月中的上海已經解封了，但是還在被全國其他城市封鎖的狀況。上海人到處都被視為必須14＋7，就地隔離的洪水猛獸。全中國只剩下唯一一班，從廈門飛台北的飛機。但是更困難的是怎麼從上海去廈門搭機。上海到廈門有高鐵，但是高鐵站出來，只有一條直接被帶上大巴車，去酒店隔離的動線。滴水不漏。
我不進廈門市呢？直接去機場呢？
「不可能！除非直接從上海機場，到廈門機場，閉環管理。」這是廈門防疫中心的回答。
問題是上海根、本、沒、有、飛機飛廈門。
但是有航班飛成都。
所以為了回台北，六月十八日上午，我搭上一班飛往成都的飛機，沒有行李，不必出關。三個小時的飛行之後，我一個人在成都天府機場的海關角落，等了四小時，拿到登機牌，在被帶往停機坪旁的候機室，又等了三個小時。然後在晚上十一點左右，直接被帶往機艙口，上了飛廈門的飛機。謝天謝地。
感謝上海兩個月的隔離訓練，沒東西吃根本不是問題。
到了廈門。我直接被留在飛機旁邊的停機坪上。我還暗自慶幸，果然是閉環啊，連安檢都不讓進。不過已經半夜一點多了，肯定都下班了。
來了一輛車，兩位大白來接我。我累的只報了姓名，啥也沒問，就上車了。其實問了也沒用，所有的人只負責自己的那一截任務，其他一問三不知，問了也是白問。
黑漆漆的夜裡，我只是覺得廈門的高崎機場好大啊，開了那麼久還沒到？累的瞇了幾分鐘，再睜開眼睛，發現根本就不在機場裡了，外面看起來像是市區的街道，我瞬間嚇醒了，我不要去酒店！
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21