2023/02/18,
社會

200名拾荒者的「窮人銀行」：萬華50年回收場熄燈，民間呼籲以管理取代停業

200名拾荒者的「窮人銀行」：萬華50年回收場熄燈，民間呼籲以管理取代停業
萬華50年回收場「光耀五金行」即將走入歷史 | Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏

我們想讓你知道的是

萬華最後一家光耀五金行，每月光是紙類的資收量就超過100公噸，是萬華清潔隊每月總資收量的一半以上，老闆黃世隆無奈表示，「拾荒者有的流著眼淚，罵我怎麼那麼不夠力、沒用，我也只能一直說對不起。」

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

早上7點多，萬華的「一市仔」（台北第一果菜批發市場）結束拍賣，批發商陸續把沒賣完的蔬果用菜車送走，留下一個個廢棄紙箱。整個市場正準備歇下腳步的時候，拾荒者才正要開始忙碌。他們不到清晨五點出門，推著推車到果菜市場等待。七點半後，一陣忙碌找尋、熟練拆解，將紙箱堆疊以彈力繩固定，九點半出發前往最近的光耀五金行變賣。

「光耀五金行」是萬華在地50年的回收場，卻因違反土地使用分區，在今天吹熄燈號。2月15日最後一天營業，光耀五金行現場發放平安米，工作人員頻頻向拾荒者鞠躬致意，拾荒者也回應，「被你們照顧十幾年了，謝謝！」

從今以後，拾荒者必須花三倍時間到中正區的西藏路回收場，有拾荒者賴此維生卻行動不便，無奈表示「不知道怎麼辦」。

萬華「窮人銀行」營業50年，遭認定違反使用分區將熄燈

「光耀五金行」是萬華最後一家回收場，每天有1、200名拾荒者靠著收集回收物在此換取微薄現金，也有「窮人銀行」之稱。老闆黃世隆在今年農曆年前收到一紙台北市府都發局的公文，認定光耀五金行違反「台北市土地使用分區管制自治條例」，不得於住宅區設置資源回收場，要求兩個月內限期改善。

然而，「改善」意味著關廠、遷移，空出住宅區用地。儘管光耀五金行一家三代50多年前就已落腳萬華寶興街，比使用分區制度早了10年，但目前幾乎無解套方式，黃世隆不得不決定營業至2月15日、預計3月5日前清空場地。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
萬華營業50年的資源回收場「光耀五金行」，在營業最後一天發放平安米
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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
「光耀五金行」周邊老屋近年開始整合土地，準備都更

萬華最後一家回收場吹熄燈號，面對許多仰賴資源回收維生的拾荒者可能因此失去生計，黃世隆無奈表示，「他們（拾荒者）有的流著眼淚，罵我怎麼那麼不夠力、無效（沒用），我也只能一直說對不起。」

營業最後一天，光耀五金行在現場發放平安米，工作人員頻頻向拾荒者鞠躬致意，「多謝恁這些年的照顧」。有拾荒者也回應，「被你們照顧十幾年了，謝謝！」

一片低迷氣氛中，也有贊成回收場停業的聲音。在果菜市場載貨的陳小姐，工作時間也會順便收集紙箱載去光耀五金行賣。他表示原址若能改建成大樓，環境衛生可望改善，提高附近生活品質。

只允許特定分區集中設回收場，「像把批發、零售一起放在工業區」

長期關注拾荒者權益的民間團體五角拌觀察，近幾年台北市中心許多回收場都陸續因為違反使用分區、鄰居抗議、管理者年邁、回收價格過低等因素停業，萬華地區20年前還有10多間回收場，現在卻面臨全數收掉的命運。

根據台北市環保局資料，北市目前有116家回收場，記者比對全國土地使用分區資料查詢系統，扣除慈濟環保回收站、重複地址後總數為93家，約有44%符合使用分區管制（位於工業區、農業區、保護區），而和光耀五金行一樣是「違章回收場」者竟高達56%。

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Photo Credit: 環境資訊中心

光耀五金行停業後，萬華市區的拾荒者若要就近賣回收物，只能前往中正區的西藏路回收場。從「一市仔」出發到光耀五金行，一般人只要走10分鐘，年邁、行動不便的拾荒者則要走30分鐘，未來到西藏路更得花上一個半小時。

西藏路回收場回樣坐落於住宅區，違反土地使用分區規定，若未來被迫停業，拾荒者就只能冒險推車過華中橋，或到其他更遠的行政區回收。

有拾荒者就表示，西藏路回收場太遠，以前一天可以到光耀五金行賣兩、三次，現在只能一次，「根本袂和（不划算）」，但為了生計還是會撐撐看。另一名拾荒者也說，以他的身體狀況，一個禮拜只能去一次，但「需要錢，也只能這樣慢慢推（車）過去」。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
拾荒者時常得冒險推著回收推車，在馬路與大車爭道

肩負都市生活垃圾細分類大任，NGO呼籲住宅區開放設小型回收場

「社區型回收場不應該在都市裡就這樣消失，」五角拌共同創辦人施舜仁表示，一座城市中除了官方的清潔隊，也應存在多元回收管道。

城市生活產生垃圾，施舜仁解釋當中不為人知的「細分類生態」——社區裡的回收場屬於「小盤」，和拾荒者共同撐起都市裡的垃圾細分類；「中盤」、「大盤」則只收單一品項回收物，會嚴格要求小盤的分類品質。這套運作方式讓都市廢棄物精準再利用，也減少市府清潔隊負擔。

以光耀五金行為例，每月光是紙類的資收量就超過100公噸，是萬華清潔隊每月總資收量的一半以上，「如果回收場倒掉，清潔隊就需要用倍數的人力和空間處理（垃圾）。」

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
清晨5點半尚未營業的光耀五金行，門口已經有拾荒者放置推車排隊
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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
清晨4點半的台北第一果菜批發市場堆滿蔬果紙箱

黃世隆也不禁批評，台北市的土地使用分區規定回收場只能設於工業區、農業區、保護區，等於是把大、中、小盤都集中在北投、內湖、南港，「就像把批發和零售一起放在工業區，那到底誰要去面對這些消費者？」

環保團體看守台灣協會發出聲明表示，政府應重視拾荒者的力量和權益，呼籲北市府修訂分區管制條例，將一定規模以下的資源回收業納入「日常服務業」，允許設置於住宅區，並輔導拾荒者和基層回收業做好環境整潔管理。

五角拌則補充，許多直轄市如新北、台南、高雄都已允許經環保局輔導的回收站設在住宅區，高雄更已納管住宅區內、未達1000平方公尺的小規模回收站，呼籲北市府設立管理辦法、檢討土地使用規範，「以管理取代停業」。

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Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏
除了土地使用分區問題，近年也有不少小型回收場因回收物價格銳減而撐不下去

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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