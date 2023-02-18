200名拾荒者的「窮人銀行」：萬華50年回收場熄燈，民間呼籲以管理取代停業
我們想讓你知道的是
萬華最後一家光耀五金行，每月光是紙類的資收量就超過100公噸，是萬華清潔隊每月總資收量的一半以上，老闆黃世隆無奈表示，「拾荒者有的流著眼淚，罵我怎麼那麼不夠力、沒用，我也只能一直說對不起。」
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
早上7點多，萬華的「一市仔」（台北第一果菜批發市場）結束拍賣，批發商陸續把沒賣完的蔬果用菜車送走，留下一個個廢棄紙箱。整個市場正準備歇下腳步的時候，拾荒者才正要開始忙碌。他們不到清晨五點出門，推著推車到果菜市場等待。七點半後，一陣忙碌找尋、熟練拆解，將紙箱堆疊以彈力繩固定，九點半出發前往最近的光耀五金行變賣。
「光耀五金行」是萬華在地50年的回收場，卻因違反土地使用分區，在今天吹熄燈號。2月15日最後一天營業，光耀五金行現場發放平安米，工作人員頻頻向拾荒者鞠躬致意，拾荒者也回應，「被你們照顧十幾年了，謝謝！」
從今以後，拾荒者必須花三倍時間到中正區的西藏路回收場，有拾荒者賴此維生卻行動不便，無奈表示「不知道怎麼辦」。
萬華「窮人銀行」營業50年，遭認定違反使用分區將熄燈
「光耀五金行」是萬華最後一家回收場，每天有1、200名拾荒者靠著收集回收物在此換取微薄現金，也有「窮人銀行」之稱。老闆黃世隆在今年農曆年前收到一紙台北市府都發局的公文，認定光耀五金行違反「台北市土地使用分區管制自治條例」，不得於住宅區設置資源回收場，要求兩個月內限期改善。
然而，「改善」意味著關廠、遷移，空出住宅區用地。儘管光耀五金行一家三代50多年前就已落腳萬華寶興街，比使用分區制度早了10年，但目前幾乎無解套方式，黃世隆不得不決定營業至2月15日、預計3月5日前清空場地。
萬華最後一家回收場吹熄燈號，面對許多仰賴資源回收維生的拾荒者可能因此失去生計，黃世隆無奈表示，「他們（拾荒者）有的流著眼淚，罵我怎麼那麼不夠力、無效（沒用），我也只能一直說對不起。」
營業最後一天，光耀五金行在現場發放平安米，工作人員頻頻向拾荒者鞠躬致意，「多謝恁這些年的照顧」。有拾荒者也回應，「被你們照顧十幾年了，謝謝！」
一片低迷氣氛中，也有贊成回收場停業的聲音。在果菜市場載貨的陳小姐，工作時間也會順便收集紙箱載去光耀五金行賣。他表示原址若能改建成大樓，環境衛生可望改善，提高附近生活品質。
只允許特定分區集中設回收場，「像把批發、零售一起放在工業區」
長期關注拾荒者權益的民間團體五角拌觀察，近幾年台北市中心許多回收場都陸續因為違反使用分區、鄰居抗議、管理者年邁、回收價格過低等因素停業，萬華地區20年前還有10多間回收場，現在卻面臨全數收掉的命運。
根據台北市環保局資料，北市目前有116家回收場，記者比對全國土地使用分區資料查詢系統，扣除慈濟環保回收站、重複地址後總數為93家，約有44%符合使用分區管制（位於工業區、農業區、保護區），而和光耀五金行一樣是「違章回收場」者竟高達56%。
光耀五金行停業後，萬華市區的拾荒者若要就近賣回收物，只能前往中正區的西藏路回收場。從「一市仔」出發到光耀五金行，一般人只要走10分鐘，年邁、行動不便的拾荒者則要走30分鐘，未來到西藏路更得花上一個半小時。
西藏路回收場回樣坐落於住宅區，違反土地使用分區規定，若未來被迫停業，拾荒者就只能冒險推車過華中橋，或到其他更遠的行政區回收。
有拾荒者就表示，西藏路回收場太遠，以前一天可以到光耀五金行賣兩、三次，現在只能一次，「根本袂和（不划算）」，但為了生計還是會撐撐看。另一名拾荒者也說，以他的身體狀況，一個禮拜只能去一次，但「需要錢，也只能這樣慢慢推（車）過去」。
肩負都市生活垃圾細分類大任，NGO呼籲住宅區開放設小型回收場
「社區型回收場不應該在都市裡就這樣消失，」五角拌共同創辦人施舜仁表示，一座城市中除了官方的清潔隊，也應存在多元回收管道。
城市生活產生垃圾，施舜仁解釋當中不為人知的「細分類生態」——社區裡的回收場屬於「小盤」，和拾荒者共同撐起都市裡的垃圾細分類；「中盤」、「大盤」則只收單一品項回收物，會嚴格要求小盤的分類品質。這套運作方式讓都市廢棄物精準再利用，也減少市府清潔隊負擔。
以光耀五金行為例，每月光是紙類的資收量就超過100公噸，是萬華清潔隊每月總資收量的一半以上，「如果回收場倒掉，清潔隊就需要用倍數的人力和空間處理（垃圾）。」
黃世隆也不禁批評，台北市的土地使用分區規定回收場只能設於工業區、農業區、保護區，等於是把大、中、小盤都集中在北投、內湖、南港，「就像把批發和零售一起放在工業區，那到底誰要去面對這些消費者？」
環保團體看守台灣協會發出聲明表示，政府應重視拾荒者的力量和權益，呼籲北市府修訂分區管制條例，將一定規模以下的資源回收業納入「日常服務業」，允許設置於住宅區，並輔導拾荒者和基層回收業做好環境整潔管理。
五角拌則補充，許多直轄市如新北、台南、高雄都已允許經環保局輔導的回收站設在住宅區，高雄更已納管住宅區內、未達1000平方公尺的小規模回收站，呼籲北市府設立管理辦法、檢討土地使用規範，「以管理取代停業」。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。