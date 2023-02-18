職業繪師談AI繪圖：藝術家不是因為創作能力低而被AI淘汰，而是因為價格和人心
我們想讓你知道的是
插畫師Tomer Hanuka的風格作品被未經他本人允許輸入進AI練習庫，他的名字被人輸入超過9000多次，之後更有人利用這樣生成他風格的圖去賣NFT和盈利。另一個藝術家Greg Rutkowski名字則是在Midjourney裡面被輸入9萬多次，導致他現在Google自己的名字，出現超多不是他畫的作品，甚至蓋過他的原創。而這些只是冰山一角。
世界上頂尖的繪師從來就不怕AI會取代他們的創意與技術，他們提供了我們許多創意啟發，如今卻撞在了風口浪尖上，從目前已經發生的事情就可以解釋可能的未來。
插畫師Tomer Hanuka的風格作品被未經他本人允許輸入進AI練習庫，他的名字被人輸入超過九千多次，之後更有人利用這樣生成他風格的圖去賣NFT和盈利。
另一個藝術家Greg Rutkowski，他的名字則是在Midjourney裡面被輸入九萬多次，導致他現在Google自己的名字，出現超多不是他畫的作品，甚至蓋過他的原創。而同樣的，他也沒有准許AI練習庫使用他的作品。
這只是眾多受侵害的國際頂尖藝術家的其中兩位，而他們獨樹一格的創作，可以說是啟發了當今世界許多創作者，就連世界頂尖大師Yuko Shimizu在學生時期看到他前輩Hanuka所畫的風格橫空出世時，還曾一度想要放棄現在的畫風。
如果你會說只要比AI更好就沒問題？那這些受侵害的藝術家已經被你認定為比AI差嗎？如果是這樣，只顯示出在專業和各方面知識上你還需要更多學習與閱讀；或許有許多人可能還停留在沒接案經驗的狀態，所以少了警覺性。
目前正與另外三位知名藝術家公開對Midjourney、Stability AI等圖像生成器提告的Karla Ortiz，日前受到《紐約時報》專訪，並且分享關於為什麼抵制AI算圖以及如何防止AI侵權各位的作品，也分享了目前抵制AI的基金會與組織。
Karla Ortiz是目前漫威電影宇宙的首席概念藝術家之一，各位在漫威電影中看到的角色造型和場景，許多都是從她的原創繪製結合創意團隊的合作討論而來。我跟她是在紐約認識的，因為我實習的公司是她的插畫經紀公司，而後來我去參與紐約插畫協會年度頒獎時也又遇到他，大家一起在晚會中同樂，是有豐富專業知識也很正向熱情的人。
這篇文章還提到芝加哥大學開發了一個叫做Glaze的工具，可以幫助藝術家保護他們的作品不被AI模仿和盜用。
藝術家可以將他們的作品上傳到Glaze，並選擇與自己不同的藝術類型，例如抽象藝術。然後，這個工具可以將在像素級別上對藝術作出更改，所以數據在演算時會無法分辨而看似一樣，但對於人眼來說仍然看得出來是原作；這種技術類似於保護照片不被人臉識別系統識別的工具。
該工具可以防止AI生成器盜用藝術家的作品，因為生成器無法模仿該工具生成的圖像。藝術家可以更好地保護自己的藝術品，防止數據被泄露，防止作品被盜用。
然而，芝加哥大學團隊承認，該工具並不能完全保證保護作品，也會面臨有心人的針對性反制。他們希望這個工具可以彌補目前法律和政策在保護藝術家作品方面的空擋。有興趣可以閱讀文章。
日前我受到《世界日報》專訪所提到關於前陣子大眾瘋狂使用的AI生成人像軟體Lensa（目前他們使用的AI技術公司Stability AI.也已經被告了），但礙於報導篇幅沒有完全的寫出來我原本說的看法，在這裡完整的打字出來：
Ｑ1. Lensa用戶只需要輸入自己的肖像並且以最低付費7.99美元，就可以得到十幾張不同風格的肖像插畫，而那十幾種風格是「模仿」走了哪些插畫師呢？
一個簡單的客製肖像插畫在美國以個人非出版使用來說最低收費是200美元，而業內我的最低收費是350美元起跳，並看畫面複雜度和宣傳規模加價。
用戶瘋狂使用Lensa的現象，可以證明大家都很想要得到個人肖像畫，如果假設現在沒有Lensa，真的想要的人就會去請插畫師畫。所以其實Lensa每生成一個風格的圖片，就確實抹殺了一個插畫師的案子與可以生存的收入，也貶低了插畫專業在大眾眼裡的價值。可預見如果沒有現在有識之士的抵制，而是人人都使用AI，人類藝術家到最後不是因為創作能力低而被AI淘汰，而是因為價格和使用者的人心。
Q2. 被價格淘汰尤以在亞洲常見，台灣普遍業者最後與藝術家合作，往往也不是因為藝術美感而是問那你有多少粉絲和可不可以便宜一點？
那這樣還會有多少人願意在創作上更進步並具有原創性，甚至做出有深度讓人驚奇的創新作品呢？而以前一次付費終身使用的Adobe，現在每套軟體都變成月訂閱付款制了，還要問我們能不能便宜一點？我們不是慈善家大公司，而是個體戶呢⋯⋯
前陣子一位叫做Ammaar Reshi的人，利用ChatGPT和Midjourney在72小時內產出童書繪本並在亞馬遜上販售了841本，如今雖然已經良心發現全數下架（其實是在推特上被眾多大神幹爆，淡如姐要慶幸自己今天不是在美國），但他可能會面臨之後的版權訴訟，其中還包含了Midjourney 也可能對他展開訴訟。但還有更多腦裡只有金錢少了道德認知的人，還在鼓吹大家使用這樣的辦法盈利，這都是目前嚴重的爭議。
我還想跟一些人提醒，許多插畫合作是不需要分享圖層，只需要最後一個完稿樣式的，尤其是一次性版權的合作，所以也不要再天真的說Midjourney無法分圖層所以不會影響。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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