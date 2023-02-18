職業繪師談AI繪圖：藝術家不是因為創作能力低而被AI淘汰，而是因為價格和人心

文：Yu-Ming Huang Illustration

世界上頂尖的繪師從來就不怕AI會取代他們的創意與技術，他們提供了我們許多創意啟發，如今卻撞在了風口浪尖上，從目前已經發生的事情就可以解釋可能的未來。

插畫師Tomer Hanuka的風格作品被未經他本人允許輸入進AI練習庫，他的名字被人輸入超過九千多次，之後更有人利用這樣生成他風格的圖去賣NFT和盈利。

另一個藝術家Greg Rutkowski，他的名字則是在Midjourney裡面被輸入九萬多次，導致他現在Google自己的名字，出現超多不是他畫的作品，甚至蓋過他的原創。而同樣的，他也沒有准許AI練習庫使用他的作品。

這只是眾多受侵害的國際頂尖藝術家的其中兩位，而他們獨樹一格的創作，可以說是啟發了當今世界許多創作者，就連世界頂尖大師Yuko Shimizu在學生時期看到他前輩Hanuka所畫的風格橫空出世時，還曾一度想要放棄現在的畫風。

如果你會說只要比AI更好就沒問題？那這些受侵害的藝術家已經被你認定為比AI差嗎？如果是這樣，只顯示出在專業和各方面知識上你還需要更多學習與閱讀；或許有許多人可能還停留在沒接案經驗的狀態，所以少了警覺性。

目前正與另外三位知名藝術家公開對Midjourney、Stability AI等圖像生成器提告的Karla Ortiz，日前受到《紐約時報》專訪，並且分享關於為什麼抵制AI算圖以及如何防止AI侵權各位的作品，也分享了目前抵制AI的基金會與組織。

Karla Ortiz是目前漫威電影宇宙的首席概念藝術家之一，各位在漫威電影中看到的角色造型和場景，許多都是從她的原創繪製結合創意團隊的合作討論而來。我跟她是在紐約認識的，因為我實習的公司是她的插畫經紀公司，而後來我去參與紐約插畫協會年度頒獎時也又遇到他，大家一起在晚會中同樂，是有豐富專業知識也很正向熱情的人。

這篇文章還提到芝加哥大學開發了一個叫做Glaze的工具，可以幫助藝術家保護他們的作品不被AI模仿和盜用。

藝術家可以將他們的作品上傳到Glaze，並選擇與自己不同的藝術類型，例如抽象藝術。然後，這個工具可以將在像素級別上對藝術作出更改，所以數據在演算時會無法分辨而看似一樣，但對於人眼來說仍然看得出來是原作；這種技術類似於保護照片不被人臉識別系統識別的工具。

該工具可以防止AI生成器盜用藝術家的作品，因為生成器無法模仿該工具生成的圖像。藝術家可以更好地保護自己的藝術品，防止數據被泄露，防止作品被盜用。

然而，芝加哥大學團隊承認，該工具並不能完全保證保護作品，也會面臨有心人的針對性反制。他們希望這個工具可以彌補目前法律和政策在保護藝術家作品方面的空擋。有興趣可以閱讀文章。

日前我受到《世界日報》專訪所提到關於前陣子大眾瘋狂使用的AI生成人像軟體Lensa（目前他們使用的AI技術公司Stability AI.也已經被告了），但礙於報導篇幅沒有完全的寫出來我原本說的看法，在這裡完整的打字出來：

Ｑ1. Lensa用戶只需要輸入自己的肖像並且以最低付費7.99美元，就可以得到十幾張不同風格的肖像插畫，而那十幾種風格是「模仿」走了哪些插畫師呢？

一個簡單的客製肖像插畫在美國以個人非出版使用來說最低收費是200美元，而業內我的最低收費是350美元起跳，並看畫面複雜度和宣傳規模加價。

用戶瘋狂使用Lensa的現象，可以證明大家都很想要得到個人肖像畫，如果假設現在沒有Lensa，真的想要的人就會去請插畫師畫。所以其實Lensa每生成一個風格的圖片，就確實抹殺了一個插畫師的案子與可以生存的收入，也貶低了插畫專業在大眾眼裡的價值。可預見如果沒有現在有識之士的抵制，而是人人都使用AI，人類藝術家到最後不是因為創作能力低而被AI淘汰，而是因為價格和使用者的人心。

Q2. 被價格淘汰尤以在亞洲常見，台灣普遍業者最後與藝術家合作，往往也不是因為藝術美感而是問那你有多少粉絲和可不可以便宜一點？

那這樣還會有多少人願意在創作上更進步並具有原創性，甚至做出有深度讓人驚奇的創新作品呢？而以前一次付費終身使用的Adobe，現在每套軟體都變成月訂閱付款制了，還要問我們能不能便宜一點？我們不是慈善家大公司，而是個體戶呢⋯⋯

前陣子一位叫做Ammaar Reshi的人，利用ChatGPT和Midjourney在72小時內產出童書繪本並在亞馬遜上販售了841本，如今雖然已經良心發現全數下架（其實是在推特上被眾多大神幹爆，淡如姐要慶幸自己今天不是在美國），但他可能會面臨之後的版權訴訟，其中還包含了Midjourney 也可能對他展開訴訟。但還有更多腦裡只有金錢少了道德認知的人，還在鼓吹大家使用這樣的辦法盈利，這都是目前嚴重的爭議。

我還想跟一些人提醒，許多插畫合作是不需要分享圖層，只需要最後一個完稿樣式的，尤其是一次性版權的合作，所以也不要再天真的說Midjourney無法分圖層所以不會影響。