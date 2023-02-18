上線兩個月用戶飆破一億人！顛覆市場的ChatGPT，將如何引發科技巨擘的AI大戰？
我們想讓你知道的是
ChatGPT-3一夕暴紅，開放兩個月即湧入上億個用戶，不只微軟與谷歌，全球排名第三、中國第一大搜尋引擎公司百度也宣布，將推出AI生成式模型「文心一言」。史上用戶成長速度最快的消費級應用程式，如何引發顛覆市場的AI大戰？
文：楊喻斐
美國人工智慧研究公司OpenAI去年11月底正式對外釋出ChatGPT-3，這款基於大型語言模式的第三代AI生成式工具瞬間暴紅，更讓既有股東微軟宣布加碼投資百億美元。
為了與微軟一較高下，谷歌亦宣布推出Bard的聊天AI服務，科技巨擘AI科技大戰正式開打。
顛覆搜尋模式，掀改變浪潮
ChatGPT-3話題引爆全球，矽谷每個科技人都熱烈討論中。這是以大型語言模式為基礎的AI生成式工具，它具備高達1750億個參數的自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）系統，與GPT-2僅有參數量15億個相比，增加了115倍，更遑論GPT-1僅有1.17億個參數量。
隨著參數規模的飛速增加，也決定了模型的複雜度和學習能力，由於數量巨大，所以比起過往的語言模型有了明顯的進步，讓模型處理更多、更複雜的語言任務。因此，ChatGPT之所以令全世界為之驚豔，不僅由於對話方式達到擬人化的境界，更可以用於各種創作。
這其中包括小說、劇本寫作，甚至是撰寫新聞、文字宣傳，還可以幫忙畫圖表、寫程式等，市場預期這不只將顛覆過去傳統搜尋引擎的模式，更將影響到未來每個人的工作與生活形態。
天風國際證券分析師郭明錤即興奮地向《財訊》分享，他自己也使用ChatGPT來蒐集與整理資料，因為ChatGPT回答的方式是具有系統與組織性，將會把每個人的生產力帶到另一個層次。尤其，微軟已將其功能全面導入旗下的產品，消費者也願意埋單，顯示這是具有實用性與商用價值的技術，未來的商機潛力驚人。
專注於自然語言處理分析平台發展的美商訊能集思台灣分公司事業發展副總裁黃逸華表示，原本以為ChatGPT只是三分鐘會寫出3000字廢文的軟體工具，沒想到使用之後發現，它不但知道去哪裡找到答案，還以擬人化語法回應，不只帶給他很多的想像，也有很多的驚嚇，「AI正以前所未有的速度，滲透到每個人的生活裡。」
台灣AI實驗室創辦人、曾任微軟AI部門亞太區研發總監的杜奕瑾也實測ChatGPT，由其代寫一個程式，結果短短幾分鐘就誕生了一個還不錯且可行的產品。不過，市場都好奇，生成式AI並非新技術，為什麼ChatGPT-3可以一夕暴紅，對外開放僅短短兩個月即創下上億個用戶，成為史上用戶成長速度最快的消費級應用程式。
杜奕瑾認為，有四大原因讓ChatGPT轟動全世界。
第一，文本累積數量高達45兆，大數據的規模已足以訓練AI工具達到更好的模型。第二，OpenAI對一般消費者釋出的已是第三代版本，這顯示AI生成式技術過去幾年不斷演進，複雜度也愈來愈高。
第三，先進半導體技術的進步神速，包括繪圖處理晶片、特定應用晶片乃至伺服器、邊緣運算等，讓運算速度與能力不斷精進，也是讓AI生成式工具能夠加速進化的最大功臣之一。第四，2000年來網路發展所累積的基礎，才能夠在短時間讓全世界這麼多人使用，也是這次ChatGPT水到渠成的原因。
台灣軟體專家有誰？竟然出現陳水扁
杜奕瑾早在2016年就負責開發AI介面Cortana，並於美國舊金山微軟Build大會發表首個AI個人智慧助理與聊天機器人。不過，他提到，當時微軟在推特上面推出Tay聊天機器人，可是只放了一天就把它下架了，「因為我們發現Tay從網路學習到充滿虛假、仇恨，甚至種族對立等訊息。」
這也是外界的疑慮，事實上，ChatGPT目前出現的錯誤非常多，當《財訊》實測詢問，台灣的軟體產業專家是誰？竟然出現陳水扁、郭台銘的名字，儘管可以修正錯誤，但這只針對個人用戶，並非連同其他用戶一起修正。
因此，杜奕瑾強調，如何讓AI持續學習，改正錯誤的言論，甚至不能存有任何偏見，這還需要持續探討。黃逸華也擔憂地說，ChatGPT的確可以產生很多的內容，但是到底真真假假，最後評斷事實的那把尺還是在每個人的手上。
儘管如此，「生成式AI的生產力工具將百花齊放，廣泛應用在各行各業，這已是不可逆的趨勢，一定會改變人類未來，而且是巨大的！」杜奕瑾樂觀地預期。
告別罐頭回答，應對更人性
AI生成式語言工具已進入商轉落地，杜奕瑾認為，最快蓬勃發展的市場即是語音客服的需求。以金融業舉例，未來回應的不再是罐頭式的答案，而是可以更精準地回應客戶的需求，像是醫療業也是非常具有潛力發展的市場。
黃逸華也認為，微軟、谷歌兩大生成式模型開始對撞，下一階段發展將看這樣的工具發展如何更廉價、更準確，又如何有效地滲透到各行各業，相信最快看到效果的地方即是客服應用。尤其在終端消費者市場，未來甚至能想像，飯店的服務機器人、餐廳的送餐機器人，乃至工廠、倉儲物流的各種機器人，都會是一台GPT機器人。
毋庸置疑的是，現在既然有工具能幫忙寫程式、畫圖表等，黃逸華以正面思考認為，應該善用工具解決基層人力不足的問題，將人才放在更多需要思考的地方，充分發揮人才的價值。
根據Technavio發布的AI市場研究報告，預計到2025年，全球AI市場規模將達764億美元，北美為主要市場占比高達56%。現在，美國兩大科技巨擘微軟、谷歌已點燃AI科技戰火，雙方都想要利用AI生成式語言工具開拓更大的商業模式。
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。