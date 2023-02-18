上線兩個月用戶飆破一億人！顛覆市場的ChatGPT，將如何引發科技巨擘的AI大戰？

文：楊喻斐

美國人工智慧研究公司OpenAI去年11月底正式對外釋出ChatGPT-3，這款基於大型語言模式的第三代AI生成式工具瞬間暴紅，更讓既有股東微軟宣布加碼投資百億美元。

為了與微軟一較高下，谷歌亦宣布推出Bard的聊天AI服務，科技巨擘AI科技大戰正式開打。

顛覆搜尋模式，掀改變浪潮

ChatGPT-3話題引爆全球，矽谷每個科技人都熱烈討論中。這是以大型語言模式為基礎的AI生成式工具，它具備高達1750億個參數的自然語言處理（Natural Language Processing，NLP）系統，與GPT-2僅有參數量15億個相比，增加了115倍，更遑論GPT-1僅有1.17億個參數量。

隨著參數規模的飛速增加，也決定了模型的複雜度和學習能力，由於數量巨大，所以比起過往的語言模型有了明顯的進步，讓模型處理更多、更複雜的語言任務。因此，ChatGPT之所以令全世界為之驚豔，不僅由於對話方式達到擬人化的境界，更可以用於各種創作。

這其中包括小說、劇本寫作，甚至是撰寫新聞、文字宣傳，還可以幫忙畫圖表、寫程式等，市場預期這不只將顛覆過去傳統搜尋引擎的模式，更將影響到未來每個人的工作與生活形態。

天風國際證券分析師郭明錤即興奮地向《財訊》分享，他自己也使用ChatGPT來蒐集與整理資料，因為ChatGPT回答的方式是具有系統與組織性，將會把每個人的生產力帶到另一個層次。尤其，微軟已將其功能全面導入旗下的產品，消費者也願意埋單，顯示這是具有實用性與商用價值的技術，未來的商機潛力驚人。

專注於自然語言處理分析平台發展的美商訊能集思台灣分公司事業發展副總裁黃逸華表示，原本以為ChatGPT只是三分鐘會寫出3000字廢文的軟體工具，沒想到使用之後發現，它不但知道去哪裡找到答案，還以擬人化語法回應，不只帶給他很多的想像，也有很多的驚嚇，「AI正以前所未有的速度，滲透到每個人的生活裡。」

台灣AI實驗室創辦人、曾任微軟AI部門亞太區研發總監的杜奕瑾也實測ChatGPT，由其代寫一個程式，結果短短幾分鐘就誕生了一個還不錯且可行的產品。不過，市場都好奇，生成式AI並非新技術，為什麼ChatGPT-3可以一夕暴紅，對外開放僅短短兩個月即創下上億個用戶，成為史上用戶成長速度最快的消費級應用程式。

Photo Credit: GettyImages 微軟執行長納德拉（Satya Nadella）

杜奕瑾認為，有四大原因讓ChatGPT轟動全世界。

第一，文本累積數量高達45兆，大數據的規模已足以訓練AI工具達到更好的模型。第二，OpenAI對一般消費者釋出的已是第三代版本，這顯示AI生成式技術過去幾年不斷演進，複雜度也愈來愈高。

第三，先進半導體技術的進步神速，包括繪圖處理晶片、特定應用晶片乃至伺服器、邊緣運算等，讓運算速度與能力不斷精進，也是讓AI生成式工具能夠加速進化的最大功臣之一。第四，2000年來網路發展所累積的基礎，才能夠在短時間讓全世界這麼多人使用，也是這次ChatGPT水到渠成的原因。

台灣軟體專家有誰？竟然出現陳水扁

杜奕瑾早在2016年就負責開發AI介面Cortana，並於美國舊金山微軟Build大會發表首個AI個人智慧助理與聊天機器人。不過，他提到，當時微軟在推特上面推出Tay聊天機器人，可是只放了一天就把它下架了，「因為我們發現Tay從網路學習到充滿虛假、仇恨，甚至種族對立等訊息。」

這也是外界的疑慮，事實上，ChatGPT目前出現的錯誤非常多，當《財訊》實測詢問，台灣的軟體產業專家是誰？竟然出現陳水扁、郭台銘的名字，儘管可以修正錯誤，但這只針對個人用戶，並非連同其他用戶一起修正。

因此，杜奕瑾強調，如何讓AI持續學習，改正錯誤的言論，甚至不能存有任何偏見，這還需要持續探討。黃逸華也擔憂地說，ChatGPT的確可以產生很多的內容，但是到底真真假假，最後評斷事實的那把尺還是在每個人的手上。

Photo Credit: 財訊

儘管如此，「生成式AI的生產力工具將百花齊放，廣泛應用在各行各業，這已是不可逆的趨勢，一定會改變人類未來，而且是巨大的！」杜奕瑾樂觀地預期。

告別罐頭回答，應對更人性

AI生成式語言工具已進入商轉落地，杜奕瑾認為，最快蓬勃發展的市場即是語音客服的需求。以金融業舉例，未來回應的不再是罐頭式的答案，而是可以更精準地回應客戶的需求，像是醫療業也是非常具有潛力發展的市場。

黃逸華也認為，微軟、谷歌兩大生成式模型開始對撞，下一階段發展將看這樣的工具發展如何更廉價、更準確，又如何有效地滲透到各行各業，相信最快看到效果的地方即是客服應用。尤其在終端消費者市場，未來甚至能想像，飯店的服務機器人、餐廳的送餐機器人，乃至工廠、倉儲物流的各種機器人，都會是一台GPT機器人。

毋庸置疑的是，現在既然有工具能幫忙寫程式、畫圖表等，黃逸華以正面思考認為，應該善用工具解決基層人力不足的問題，將人才放在更多需要思考的地方，充分發揮人才的價值。

根據Technavio發布的AI市場研究報告，預計到2025年，全球AI市場規模將達764億美元，北美為主要市場占比高達56%。現在，美國兩大科技巨擘微軟、谷歌已點燃AI科技戰火，雙方都想要利用AI生成式語言工具開拓更大的商業模式。