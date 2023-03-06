《小資族房地產交易勝經》：買房時怎麼選擇銀行貸款？為什麼不建議提前一次性還清？

文：胡偉良

買房時怎麼選擇銀行貸款？怎麼做最有利？

無論什麼時候提前還款給銀行，銀行收取的利息都是一樣的利率，利息則會跟著你的本金變化而改變，還沒有償還的本金部分都必須按月支付利息。

1. 貸款的主還款方式：等額本金、等額本息

關於銀行貸款，大家普遍的認知是越早還越好，還的利息越少，其實這是錯誤觀念，為了搞清楚這個問題我們首先要搞清楚銀行的利息是怎麼計算的，還款一般分為：等額本息和等額本金。

（1）等額本金：是在還款期內把貸款數總額等分，每月償還同等數額的本金和剩餘貸款在該月所產生的利息，這樣由於每月的還款本金額固定，而利息越來越少，借款人起初還款壓力較大，但是隨時間的推移每月還款數也越來越少。

（2）等額本息：把貸款的本金總額與利息總額相加，然後平均分攤到還款期限的每個月中，每個月的還款額是固定的，但每月還款額中的本金比重逐月遞增、利息比重逐月遞減。

但不論採用上述那那一種還款方式，我們還款的都是分為兩部分，即本金和利息。我們習慣性的認為一開始還的利息多，後期還的利息少，所以提前還款不划算，其實不然，你每個月交的利息是根據你的本金來計算的。

那我們來算一下你還的利息，假如你一共借款A元，年利率為b，第一個月還款的利息為A*b/12，這就是你還的利息，你每個月還的錢減去這部分利息就是還的本金c。那麼為什麼每個月還的利息越來越低，就是因為你上個月還了一部分本金c，你欠銀行的錢為A-c了，這樣你再算下個月利息的時候本金就變成A-c了，本金少了，利息肯定少了。所以你每個月的利息都是銀行按照你當月所欠的本金的利息收取的。沒多收也沒少收。只不過剛開始本金多，利息就多了，大家就以為銀行故意高收利息。

（3）提前還款，划不划算？那麼為什麼都說提前還款不划算呢，其實最主要的原因是房貸在銀行來說屬於優質貸款，很少有壞賬、爛賬，所以銀行不希望你提前還款，而且明顯的把前期利息設計的多些，讓你形成這種心理效應，減少房貸的提前還款。

2. 通貨膨脹款 VS. 償還貸款

我們再來談一談通貨膨脹的問題，貨幣在不斷的貶值，物價卻在不停的上升，十幾年之後，你每個月還的那點錢所能買到的東西跟現在相比，更是差很大了，在現在的大環境下能在銀行拿到的貸款絕對是最便宜的，一定要好好利用，所以在當前的利率水準下，筆者不建議提前還款。

選擇20、30或40年的房貸？

其實房貸是就是向銀行借錢買房，只要是欠債其實不管借款期多少年都是有壓力，只是壓力大小而已。有的人選擇20年房貸，這樣能早點還完錢早點輕鬆，產生的利息也比較少，不想辛苦一輩子給銀行打工；而有的人則覺得時間越長越好，這樣每個月還貸壓力不會那麼大，這樣生活品質也更有保障。雖然說不同年限的房貸各有優勢，到底該怎麼選，我們還是先來算一算不同房貸所產生利息差距到底有多大吧。

為了更直接好算，我們就以新臺幣1000萬的房貸為例，假設利率以中央銀行2022年9月22日宣布升息半碼（0.125個百分點）之非政策性貸款的首購房貸最低樓地板利率1.81%，無限期，採等額本息攤還試算，看看分20年、30年和40年還清，到底需要付多少利息錢（參見表3-1-1）？

Photo Credit: 時報出版提供

從（表3-1-1）看來，方案之間一眼可看出的差異點有兩個，分別是「月付金額」以及「本息總和」，貸款20年的月付金額雖高，但本息總和低；而貸款30年及40年卻相反，月付金額低，但本息總和高。比較出來後，會發現20年方案本息總額是1192萬元，而30年的方案本息總額1296萬元，雖然只差10年時間，但是利息卻整整高了104萬，不過房貸利率不同，利息差距也有不同。

房貸的還款年限選擇，與「收入」有關

對一些在乎利息的入而言，比如一些月薪比較高的人，月薪能達到12萬元以上的人，那選擇20年房貸是比較合適的，這樣能比30年房貸省下104萬利息，而且可以儘早回復無債的自由人身份。但如果是月薪不到10萬的，如果你能選擇較長年限的方案，選擇30年或40年房貸會比較好，無須勉強，每個月還的房貸也比較少，還有多餘的錢留著生活。

所以綜合上述意見來看，房貸20年、30年或40年，無論選擇哪種都各有優劣勢，這個就要根據自己的經濟情況去選擇，不過三種年限房貸皆相差100多萬的利息也需要認真的考慮，畢竟大家的錢都不是大風刮來的，要賺這100多萬也不容易。

若假設未來利率上調到2.1%，比起目前的1.81%水準，房貸金額1000萬元、30年期，採等額本息攤還試算，每個月平均本息將增加1445元，一年的本息支出就增加了1萬7340元，所以民眾貸款時還是要慎重考慮。

房貸怎麼還最有利？

30年的房貸，還多少年後再一次性還完比較合適？

很多背著房貸的朋友，都考慮過這個問題：到底在多少年之後，可以一次性還清？

其實大家不用糾結這個問題，對於銀行和貸款用戶而言，在利率固定的情況下，還款金額是隨著貸款時間而決定的，並不存在所謂提前還款合適不合適這一說法。

為什麼不建議一次性還貸？

在大多數情況下，我都不建議提前一次性還清房貸，尤其是以減少利息支出為目的一次性還款。因為對於大多數人來說，市面上所有借貸的管道，只有銀行房貸的利息最低，而且可能是大多數人人生中能輕鬆拿到的、利息最低的一筆大額貸款。