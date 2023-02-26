打破收入天花板的三個方法：為何不建議開Uber增加支線收入？

文：酒吧七 給你滿滿的知識

過年時跟一群朋友聊天，無論自己的收入多少，剛過30歲的朋友們都遇到人生這個問題，他們發現自己的薪水幾乎無法因為轉換工作，而有爆炸性的成長了。

這其實很正常，因為每一份工作都有它的價值，而這個就是收入天花板會出現的原因。基本觀念就是要打破這個天花板，一定要增加自己的價值才行，這裡來介紹一些不同的方式增加自己的價值。

1. 轉換業體／國家

一樣的工作內容要怎樣創造出更大的價值？很簡單的，就是去更好商業模式的公司，也就是換個業體／國家。

之前跟大家解釋過為什麼每個行業薪水差這麼多，當然也可以說為什麼每個家平均薪資差這麼多。因為不同的公司／環境他們使用的商業模式／市場不一樣，因此即使是做同一件事，能產生出的價值也是不同的。

2. 往鄰近的職涯發展

其實總是有機會去做現在工作內容會培養到的專業、但工作內容不同的工作，像是當主管，我是指有管人的主管。或是內部部門轉調、換職位等都很好。我有朋友從平面設計師換成UI設計師，這天花板就高上一大段，當然這對設計師也不是什麼新鮮事了。

當然做這件事很可能先要付出什麼，例如念在職學位、上線上課程等。你必須先證明自己有能力做，才會有人讓你做。但，投資自己總是沒錯的。

3. 創造支線收入

很多跑去開Uber其實就是創造額外的收入，但是相當不建議，因為支線收入也會有薪水天花板的話，那充其量只是多一份工作、多一份收入而已。

所以請選擇天花板更高的當支線收入來源。支線收入主要又分投資型（單純用錢滾錢）與副業型的（還是一個工作）：

投資型支線收入

相信大家都不陌生，買股票、買基金、甚至買房投資這都算，但切記，這些事情都是要先了解再全力投入，不然跟賭博沒兩樣。

建議在一開始的時候買風險低、期望值相對高的。

在這裡多說明一下，風險低大家應該都知道，像是買外幣、買股票大盤這種，不過重點是要看期望值。打個比方，買外幣會有不小的匯差，所以如果你知道自己想投資（常買賣）而不是要放著當避險用，那就真的不要做比較好。而像台股大盤這種跟著通膨走、交易稅低的就是期望值為正的好選擇。

順帶一提，如果是資本額很低的朋友們，也完全不建議做投資，畢竟投資都是賺％的，身上只有10萬，5年可以賺兩倍也不過賺了10萬，比打工還差。

副業型支線收入

說穿了就是做副業，這裡有些重點建議：

找自己本來就很有興趣的當副業：高天花板的副業往往伴隨一開始超低收入甚至無收入，像是當Youtuber可能前面20支影片都沒什麼人看，這對自信打擊是很大的。但如果你是在分享自己很喜歡的事物，拍自己很喜歡的題材那即使只有朋友會看，也會有熱情一直做下去。

找可累積、複製的當副業：這就是不建議當Uber司機的原因，因為開Uber不會開越久賺越多，而且哪天不開了收入就是0。相較之下Youtuber雖然看似不怎樣，但你的每一支影片，都可以創造長時間的微小收益，累積起來就很可觀，所以才有Youtuber賺大錢甚至開公司啊。

不要做沒有被證明能賺錢的副業：打個比方，假設想賺錢但去當作家就怪怪的了，因為台灣這十年幾本上沒有作家靠寫作賺大錢的，別人職業的都不行了，我們寫開心的就不要妄想了。

順帶一提，假設我剛好就是很喜歡寫作不行嗎？阿這就只是興趣不是副業啦。

題外話，換個思維

回歸本質，我們想要收入更高只是為了有更好的生活品質，不要捨本逐末。如果很喜歡陪陪家庭、或是約會、看看小說，這些都很好。錢只是生活品質的一部份，這點永遠都是最重要的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航