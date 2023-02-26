打破收入天花板的三個方法：為何不建議開Uber增加支線收入？
我們想讓你知道的是
剛過30歲的朋友們都遇到一個人生問題，他們發現自己的薪水幾乎無法因為轉換工作，而有爆炸性的成長了。這其實很正常，因為每一份工作都有它的價值，而這個就是收入天花板會出現的原因。基本觀念就是要打破這個天花板，一定要增加自己的價值才行，這裡來介紹一些不同的方式增加自己的價值。
過年時跟一群朋友聊天，無論自己的收入多少，剛過30歲的朋友們都遇到人生這個問題，他們發現自己的薪水幾乎無法因為轉換工作，而有爆炸性的成長了。
這其實很正常，因為每一份工作都有它的價值，而這個就是收入天花板會出現的原因。基本觀念就是要打破這個天花板，一定要增加自己的價值才行，這裡來介紹一些不同的方式增加自己的價值。
1. 轉換業體／國家
一樣的工作內容要怎樣創造出更大的價值？很簡單的，就是去更好商業模式的公司，也就是換個業體／國家。
之前跟大家解釋過為什麼每個行業薪水差這麼多，當然也可以說為什麼每個家平均薪資差這麼多。因為不同的公司／環境他們使用的商業模式／市場不一樣，因此即使是做同一件事，能產生出的價值也是不同的。
2. 往鄰近的職涯發展
其實總是有機會去做現在工作內容會培養到的專業、但工作內容不同的工作，像是當主管，我是指有管人的主管。或是內部部門轉調、換職位等都很好。我有朋友從平面設計師換成UI設計師，這天花板就高上一大段，當然這對設計師也不是什麼新鮮事了。
當然做這件事很可能先要付出什麼，例如念在職學位、上線上課程等。你必須先證明自己有能力做，才會有人讓你做。但，投資自己總是沒錯的。
3. 創造支線收入
很多跑去開Uber其實就是創造額外的收入，但是相當不建議，因為支線收入也會有薪水天花板的話，那充其量只是多一份工作、多一份收入而已。
所以請選擇天花板更高的當支線收入來源。支線收入主要又分投資型（單純用錢滾錢）與副業型的（還是一個工作）：
- 投資型支線收入
相信大家都不陌生，買股票、買基金、甚至買房投資這都算，但切記，這些事情都是要先了解再全力投入，不然跟賭博沒兩樣。
建議在一開始的時候買風險低、期望值相對高的。
在這裡多說明一下，風險低大家應該都知道，像是買外幣、買股票大盤這種，不過重點是要看期望值。打個比方，買外幣會有不小的匯差，所以如果你知道自己想投資（常買賣）而不是要放著當避險用，那就真的不要做比較好。而像台股大盤這種跟著通膨走、交易稅低的就是期望值為正的好選擇。
順帶一提，如果是資本額很低的朋友們，也完全不建議做投資，畢竟投資都是賺％的，身上只有10萬，5年可以賺兩倍也不過賺了10萬，比打工還差。
- 副業型支線收入
說穿了就是做副業，這裡有些重點建議：
- 找自己本來就很有興趣的當副業：高天花板的副業往往伴隨一開始超低收入甚至無收入，像是當Youtuber可能前面20支影片都沒什麼人看，這對自信打擊是很大的。但如果你是在分享自己很喜歡的事物，拍自己很喜歡的題材那即使只有朋友會看，也會有熱情一直做下去。
- 找可累積、複製的當副業：這就是不建議當Uber司機的原因，因為開Uber不會開越久賺越多，而且哪天不開了收入就是0。相較之下Youtuber雖然看似不怎樣，但你的每一支影片，都可以創造長時間的微小收益，累積起來就很可觀，所以才有Youtuber賺大錢甚至開公司啊。
- 不要做沒有被證明能賺錢的副業：打個比方，假設想賺錢但去當作家就怪怪的了，因為台灣這十年幾本上沒有作家靠寫作賺大錢的，別人職業的都不行了，我們寫開心的就不要妄想了。
順帶一提，假設我剛好就是很喜歡寫作不行嗎？阿這就只是興趣不是副業啦。
題外話，換個思維
回歸本質，我們想要收入更高只是為了有更好的生活品質，不要捨本逐末。如果很喜歡陪陪家庭、或是約會、看看小說，這些都很好。錢只是生活品質的一部份，這點永遠都是最重要的。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料