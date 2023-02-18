【國際新聞圖輯】以色列立國以來最大民主危機、班克西作品的冷凍櫃被誰搬走了？
我們想讓你知道的是
班克西原本把一個真實的冷凍櫃放在牆邊，構成畫作的一部分，卻被當地議會以安全為由搬走，反而引起民眾前去朝聖，放一個替代的垃圾桶來裝畫作上的男性伴侶。經抗議後，區議會已經把冷凍櫃放回原位。
最近這幾天，土耳其大地震的救援現場不時傳出好消息，有好幾位受困超過200小時的民眾被救出，不但讓救難人員士氣大振，也深深感動著全世界。現在災後的救難工作依然很嚴峻，重建之路更是遙遙無期，土耳其一旁的敘利亞，人道情況更是雪上加霜。
此外，美國政壇這一週也發生不少事，像是前南卡羅來納州（South Carolina）州長海利（Nikki Haley）宣布投入2024年總統大選，成為共和黨內第一位川普（Donald Trump）的對手。再來還有高齡80歲的總統拜登（Joe Biden）做完例行性健康檢查，一直被對手調侃有認知問題的拜登，實際情況如何呢？本週的國際新聞，用精彩照片帶您一起來掌握。
俄羅斯入侵烏克蘭即將在2月24日迎來一週年，俄羅斯最近數週加強攻打烏南和烏東，各界普遍預期俄國將再發動新一波大規模攻勢。
這段時間的戰爭重點在烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）本月稍早告訴歐盟，如果長程武器可以加速交付，「我們不僅不會撤出巴赫姆特，而且會開始收復頓巴斯地區（Donbas）」、「我們將竭盡所能為巴赫姆特奮戰。」
2月13日，以色列民眾聚集到國會前舉行示威，抗議納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的司法改革。改革最爭議的內容是，若國會對最高法院的判決不滿，可以透過簡單多數決推翻最高法院的裁決；此外，也將改變以色列選任法官的方式，使政府獲得更大的法官任命權。
以色列全國各階層和年齡的男女老幼民眾，已經連續六週上街抗議，因為各界認為這是以色列立國以來，民主體制面臨的最大危機。
2月14日情人節當天，美國前南卡羅來納州州長與前駐聯合國大使海利，宣布投入2024美國總統大選。若成功在初選勝出，將成為共和黨歷史上第一位受提名為總統候選人的女性及亞裔美國人。
海利在2018年離開川普政府後，仍與川普維持友好，並在川普與共和黨中間派之間取得了平衡，沒有在共和黨內樹立太多敵人。川普在海利宣布參選後，對她送上祝福，表示希望海利追逐她的內心，也祝她好運。
美國總統拜登16日接受例行性健康檢查，白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）針對檢查結果表示，拜登仍健康且「充滿活力」，身體狀態能夠「有效地履行總統職責」。
歐康納說，拜登在2021年11月體檢中發現的兩個問題大致仍無變化，一個問題是胃食道逆流導致經常咳嗽；二是脊椎「磨損」導致走路動作僵硬。另一項極仔細的神經檢測，則未發現與中風、多發性硬化症或帕金森氏症相關的問題。
英國塗鴉大師班克西（Banksy）在英格蘭東南部馬蓋特鎮（Margate）留下最新作品，壁畫內容是一名1950年代穿搭風格的家庭主婦，看起來正在將她的男性伴侶推入冷凍櫃中。
班克西原本以一個放在牆邊的真實冷凍櫃，構成畫作的一部分，卻被當地議會以安全為由搬走，反而引起民眾前去朝聖，放一個替代的垃圾桶來裝畫作上的男性伴侶。經抗議後，區議會已經把冷凍櫃放回原位。
一年一度的威尼斯狂歡節（Carnevale di Venezia）於2月4日登場，人們會在節日期間，戴上傳統的威尼斯面具，這個面具是狂歡節的指定服飾，因為歷史上威尼斯是貿易重鎮，為了保持交易的隱密性、不讓旁人知道交易對象，因此出現戴面具的習慣。
這個全球首屈一指的嘉年華，每年吸引無數世界各地遊客前來狂歡，活動預計在2月21日落幕。
德國每年會在年初舉辦狂歡節，象徵冬去春來之意，在當地是僅次於聖誕節的重要慶典。2月14日，是狂歡節中的最高潮「玫瑰星期一」（Rosenmontag）會舉辦大型的遊行活動。
德國城市美茵茲（Mainz）的狂歡節會有花車遊行，今年出現一個中國國家主席習近平的政治諷刺作品。
延伸閱讀
- 瓦格納首腦坦承奪下巴赫姆特恐等到4月，德國防長：西方盟國難以提供烏克蘭足夠戰車
- 以色列極右政府強推爭議性司法改革，民主體制面臨建國以來最大危機
- 共和黨首位川普挑戰者，前美國駐聯合國大使海利宣布參選2024總統
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。