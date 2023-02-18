【國際新聞圖輯】以色列立國以來最大民主危機、班克西作品的冷凍櫃被誰搬走了？

最近這幾天，土耳其大地震的救援現場不時傳出好消息，有好幾位受困超過200小時的民眾被救出，不但讓救難人員士氣大振，也深深感動著全世界。現在災後的救難工作依然很嚴峻，重建之路更是遙遙無期，土耳其一旁的敘利亞，人道情況更是雪上加霜。

此外，美國政壇這一週也發生不少事，像是前南卡羅來納州（South Carolina）州長海利（Nikki Haley）宣布投入2024年總統大選，成為共和黨內第一位川普（Donald Trump）的對手。再來還有高齡80歲的總統拜登（Joe Biden）做完例行性健康檢查，一直被對手調侃有認知問題的拜登，實際情況如何呢？本週的國際新聞，用精彩照片帶您一起來掌握。

烏克蘭首都基輔的聖邁克爾廣場（Mykhailivs'ka Square）展示報廢的俄軍坦克｜Photo Credit: GettyImages

俄羅斯入侵烏克蘭即將在2月24日迎來一週年，俄羅斯最近數週加強攻打烏南和烏東，各界普遍預期俄國將再發動新一波大規模攻勢。

這段時間的戰爭重點在烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）本月稍早告訴歐盟，如果長程武器可以加速交付，「我們不僅不會撤出巴赫姆特，而且會開始收復頓巴斯地區（Donbas）」、「我們將竭盡所能為巴赫姆特奮戰。」

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2月13日，以色列民眾聚集到國會前舉行示威，抗議納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的司法改革。改革最爭議的內容是，若國會對最高法院的判決不滿，可以透過簡單多數決推翻最高法院的裁決；此外，也將改變以色列選任法官的方式，使政府獲得更大的法官任命權。

以色列全國各階層和年齡的男女老幼民眾，已經連續六週上街抗議，因為各界認為這是以色列立國以來，民主體制面臨的最大危機。

海利的造勢活動｜Photo Credit: GettyImages

2月14日情人節當天，美國前南卡羅來納州州長與前駐聯合國大使海利，宣布投入2024美國總統大選。若成功在初選勝出，將成為共和黨歷史上第一位受提名為總統候選人的女性及亞裔美國人。

海利在2018年離開川普政府後，仍與川普維持友好，並在川普與共和黨中間派之間取得了平衡，沒有在共和黨內樹立太多敵人。川普在海利宣布參選後，對她送上祝福，表示希望海利追逐她的內心，也祝她好運。

拜登完成健康檢查後，抵達白宮草坪小跑步準備返回白宮｜Photo Credit: GettyImages

美國總統拜登16日接受例行性健康檢查，白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）針對檢查結果表示，拜登仍健康且「充滿活力」，身體狀態能夠「有效地履行總統職責」。

歐康納說，拜登在2021年11月體檢中發現的兩個問題大致仍無變化，一個問題是胃食道逆流導致經常咳嗽；二是脊椎「磨損」導致走路動作僵硬。另一項極仔細的神經檢測，則未發現與中風、多發性硬化症或帕金森氏症相關的問題。

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英國塗鴉大師班克西（Banksy）在英格蘭東南部馬蓋特鎮（Margate）留下最新作品，壁畫內容是一名1950年代穿搭風格的家庭主婦，看起來正在將她的男性伴侶推入冷凍櫃中。

班克西原本以一個放在牆邊的真實冷凍櫃，構成畫作的一部分，卻被當地議會以安全為由搬走，反而引起民眾前去朝聖，放一個替代的垃圾桶來裝畫作上的男性伴侶。經抗議後，區議會已經把冷凍櫃放回原位。

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一年一度的威尼斯狂歡節（Carnevale di Venezia）於2月4日登場，人們會在節日期間，戴上傳統的威尼斯面具，這個面具是狂歡節的指定服飾，因為歷史上威尼斯是貿易重鎮，為了保持交易的隱密性、不讓旁人知道交易對象，因此出現戴面具的習慣。

這個全球首屈一指的嘉年華，每年吸引無數世界各地遊客前來狂歡，活動預計在2月21日落幕。

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德國每年會在年初舉辦狂歡節，象徵冬去春來之意，在當地是僅次於聖誕節的重要慶典。2月14日，是狂歡節中的最高潮「玫瑰星期一」（Rosenmontag）會舉辦大型的遊行活動。

德國城市美茵茲（Mainz）的狂歡節會有花車遊行，今年出現一個中國國家主席習近平的政治諷刺作品。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航