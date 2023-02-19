從八張影響聯準會決策的關鍵圖表，觀察後續通膨走向
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美國公布1月CPI（消費者物價指數）季調年增6.4％（前6.45％）、核心CPI季調年增5.55％（前5.7％）持續走緩，然降幅雙雙不如市場預期，帶動升息預期再度提升。針對後續通膨看法，M平方仍認為通膨緩解趨勢不變，並列出以下8張聯準會委員們最關注圖表，作為後續觀察重點。
近期市場焦點再度轉向通膨，美國公布1月CPI（消費者物價指數）季調年增6.4％（前6.45％）、核心CPI季調年增5.55％（前5.7％）持續走緩，然降幅雙雙不如市場預期，帶動升息預期再度提升。針對後續通膨看法，M平方仍認為通膨緩解趨勢不變，並列出以下八張聯準會委員們最關注圖表，作為後續觀察重點。
聯準會主席Powell觀察通膨的三大組成項目
2022/11/30 聯準會主席鮑爾曾於布魯金斯演說中，闡述聯準會委員對於通膨觀察的方式，鮑爾表示，藉由將核心通膨拆分為核心商品通膨、住房服務通膨、服務排除住房通膨三個組成項目，來觀察降低通膨措施是否收到成效，這方法是有用的。
- 圖表一、核心商品通膨
鮑爾於布魯金斯演說時曾表示，核心商品通膨在2022年已經顯著回落，並預計未來在供應鏈緩解的情況下，放緩趨勢將延續下行。而在核心商品通膨中，二手車、新車 項目占比權重高，同時，也是肺炎疫情期間供需最為緊張、價格大幅飆漲的商品。而在聯準會實施大幅緊縮貨幣政策近一年之後，二手車終於在2022年10月正式轉為負貢獻，這也讓鮑爾於最新2月FOMC會議表示，首次在商品通膨項目中見到通膨開始下滑。
- 圖表二、住房服務通膨（房租）
美國住房服務通膨，主要由房租項目推動，最新2023年1月年增率7.91％（前7.48％）仍在持續創高，不過根據美國勞動部2022年10月Working paper研究，可以發現CPI房租落後市場調查的新租戶租金約9～12 個月（詳見：快報）。而鮑爾也於多次公開發言中提到，新租戶租金已經大幅下降（Zillow房租指數），預計將在今年晚些時候反映至CPI數據。
- 圖表三、服務排除住房通膨
自去年底以來，聯準會不斷強調服務排除住房通膨占核心PCE一半以上，是未來通膨趨勢的關鍵。而最新1月服務排除住房年增7.24％（前7.43％）仍處高檔，鮑爾也於2023年2月FOMC會後記者會中表示，尚未看到通膨下滑發生在服務排除住房通膨的項目，這也是為什麼他強調現在不能太樂觀，仍需依照經濟數據進行決策的主要原因。
整體而言，我們可以發現三大項目中，房租以及服務排除住房通膨仍在高點，而這也是當前通膨最重要的關鍵，看到本次通膨數據，核心商品二手車年增 -11.62％（前-8.59％）、新車年增5.78％（前5.89％）進一步放緩，而服務排除住房年增亦小幅出現下降至7.24％（前7.43％），這些數據需要更顯著的滑落才能解除聯準會對通膨的疑慮。而對於住房以外的服務通膨，我們也列出以下四張圖表進行觀察。
非住房服務通膨關鍵：職位空缺、薪資、投入成本
上述服務排除住房通膨也就是聯準會常關注的非住房服務，2022年初提及的貝佛里奇曲線（BeveridgeCurve），因為疫情之後，供應鏈瓶頸、供需恢復速度不平衡、勞動供給短缺等現象，使得就業市場供需結構緊張、薪資高漲，導致聯準會擔心薪資通膨螺旋的發生，聯準會強調需要升息至實質正利率，壓抑經濟活動以控制通膨，而美國經濟正是以服務消費為主，顯示聯準會主要想控制的是核心通膨的關鍵項目：非住房服務。
- 圖表四、職位空缺與失業率
鮑爾在去年多次的FOMC會議上提到，非住房服務很大程度反映就業市場的強勁，還有供需緊張的結構性問題，聯準會希望緊縮貨幣政策能夠壓抑企業招聘數量（需求端），使失業率回升較小，同時又能達到通膨軟著陸的情境。
目前在非住房服務通膨仍處在高檔的背景下，鮑爾最新2023年2月會後記者會再度提到，平均每個失業民眾對應高達1.9個職位空缺數，顯示就業市場依舊非常強勁。最新數據12月職位空缺率意外回升，同時失業率再創53年新低來到3.4％，這也是近期聯準會委員普遍仍支持繼續升息，並且表態未來需要保持高利率一段時間的主要原因。
- 圖表五、每小時薪資與雇傭成本指數
最新1月FOMC會後記者會中，鮑爾表示非住房服務由6～7個項目組成，其中55～60％對就業市場、經濟放緩較為敏感，因此要觀察美國就業市場薪資通膨螺旋、供需緊張的結構性問題，最直接的數據就是每小時薪資 & 雇傭成本指數（ECY）。鮑爾表示近期每小時薪資與雇傭成本指數略有下滑，並且低於6個月前的高點，但仍處在相當高的水平，使得非住房服務通膨近6個月、近12個月的年增仍遠高於4％，所以現在宣布抗通膨勝利還為時過早。
- 圖表六＆七、投入成本：食品、能源及紐約聯儲供應鏈指數
1月19日聯準會副主席Brainard公開發言，首度提到除了薪資匯影響非住房服務項目外，疫情後的供應鏈限制、投入成本等，也是推動通膨上漲的因素，而這些狀況正在緩解。主席鮑爾也於2023年2月FOMC進一步解釋：例如金融服務，就不是由就業市場及薪資驅動，而很多因素都會影響各服務行業的價格，像是餐廳除了薪資外，也會受到食品價格的影響。運輸服務則額外受到燃料價格的推動，顯見很多因素都會推升通膨。
另外，近期理事會成員Waller也提到，聯準會會關注整體通膨，因為食品、能源占民眾日常開支的大部分，並且是通膨波動的主要來源。整體來看，如果企業投入成本的相關通膨項目進一步下降，將有助於聯準會貨幣政策的放緩速度。
長期通膨趨勢的關鍵：通膨預期
最後，除了上述因素外，通膨預期也是聯準會密切關注的動向，主要因預期的自我實現，都有可能再度推升上述不論是房租、薪資的上揚。我們曾在快報解釋，聖路易斯聯儲Bullard因為注重觀察通膨預期，從過去2018年的最鴿派委員，轉變成近兩年最鷹派委員。同時聯準會主席及多數委員也都強調，通膨預期是通膨形成的關鍵。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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