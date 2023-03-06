《有去無回的地方》：漢族公安不斷命令我跟著喊，「我的宗教是共產黨，我的神是習近平」

文：米日古麗．圖爾蓀（Mihrigul Tursun）、安德莉亞．C．霍夫曼（Andrea C. Hoffmann）

二〇一七年四月，這一切突然改變了。雖然我小心翼翼謹守所有的規定，也都沒有違反，家裡卻突然闖進了四名公安，還帶著警犬。一聲巨響下，他們踹開了大門，當時我們一家都還在睡夢中。兩個不到兩歲的孩子就躺在我旁邊。公安突然出現在我床邊，一旁警犬還大聲吠叫，讓兩個孩子都受到極大驚嚇，立刻張口大哭。

四名公安說要將我逮捕。這時爸爸也衝進我的臥房，就在他和孩子驚恐的眼神之下，我被戴上了手銬。「跟我們走。」他們道。

我一頭霧水。「但……是為了什麼？」我結巴了。

「不要問東問西。」一名公安對著我吼。「到警局再說。」

我原本心裡準備，他們會把我嘴巴塞住，並給我罩上頭罩。但這次他們卻沒有這麼做。但鄰居全都聽到了——沒聽到才奇怪。他們也都知道事情接下去會怎麼發展。

他們將我載到且末縣警局總部，這是一棟灰色的大型行政機關。院子裡已經有許多維吾爾人被上了手銬聚在一起，公安正在帶他們往裡走。這就是第二波清除行動，目的是要拘禁所有之前已被當局鎖定的「可疑人士」。據說，每一個「案子」都要重啟調查。

公安很粗魯地解開我的手銬，然後把我拖進一間位於地下室的審訊室裡，跟烏魯木齊那邊一樣沒有窗子。房裡照著明亮的白光，四面牆上掛著各式各樣嚇人的器具。全是刑具。我立刻明白過來，這些都是用來對付我和其他犯人，讓我們感到害怕用的。要是這樣我還不明白其功能，接下來讓我體驗到的，就夠讓我深感恐懼了。

公安將我綁到所謂的老虎凳上。這是一種很窄的凳子，上頭的犯人兩腳平伸。所以我的腳只能伸直，與椅面平行，而雙手則被綁在背後，這導致我的上背也只能挺直。這是非常不舒服、不自然的姿勢。一開始這樣還沒什麼。但過一小段時間後，四肢和被過度伸展的關節就開始非常痛苦。

公安讓我保持這個姿勢接受訊問。這次負責審訊的是兩位維族公安和一位穿著綠色制服的漢族公安，他們圍著一個半圓，面對我站著。漢族公安是主導審訊的人，還帶著一疊文件：這是過去多年下來他們所有對我的錄影和記錄，全都在他的掌握之中。總之他對我的種種作為可以說是瞭如指掌。但即使這樣，他還是不斷重複問著相同的問題，都是些簡單的問題：「你在哪出生？你幾歲？你在哪裡上學？你是穆斯林嗎？為什麼出國留學？」

一開始我多少還能夠專心應對。但慢慢的，不斷反覆的問題和極度不舒服的姿勢讓我崩潰了。我實在累了，開始在椅子上撐不住，一直往下滑。這害我被賞了一記耳光，所以公安就把我綁得更緊，讓我完全沒辦法動來動去。然後他們還在我腳底塞進一塊木板，讓我腳沒辦法往前再伸直。這痛到難以忍受。

這同時審訊繼續進行。耀眼的日光燈直射我眼睛，我只能像機器人一樣地回答著他們的問題。一遍又一遍地回答著相同的答案。但審訊越久，我就越來越累，頭腦也越來越不清楚。這時我的身子已經失去知覺了。慢慢的，我感覺不到自己的手和腳。最後更因為太累，睡著好幾次。但每次我都因為後腦杓被人重拍而驚醒。

「不准睡覺。」公安對我大吼。但這時講話的公安，已經不是一開始時的那群了。換了另一群人，穿著同樣的制服，也問著同樣的問題。這次還帶著警犬，非常威嚇人地吠叫著。這讓我更為混亂，連帶的我的回答也變得很混亂，有些問題雖然已經回答過上千次了，我卻開始搞不清楚。一出現這種狀況，那些公安就吐我口水，賞我巴掌。我的右耳再也聽不到了。「你看看，這下你前後矛盾，你這是在耍我們嗎？」公安罵道。「你最好老老實實招來！」

我又睡著了，這次他們拿了一桶水倒在我臉上。我渴得把那些水舔掉，因為已經好幾個鐘頭滴水未進。結果這一來又讓我招了一記耳光，打得我眼冒金星，左耳完全聽不到。我注意到，這時房裡多了其他犯人同在，他們也一樣遭到刑求。我又一次失去知覺。我的身體渴望休息，但他們卻一刻也不饒過我，只要我眼睛一閉上，就對我動粗。「阿拉，讓我死了吧！」我在心裡暗自乞求，不敢說出口。

後來，公安命令我把嘴巴打開，漢族公安把一丸藥錠塞進我嘴裡。我害怕極了。是什麼東西？他們是要毒死我嗎？我掙扎著想把藥錠吐出來。但漢人公安用很熟練的手勢托起我的下巴，另一名公安隨即把一杯水灌入我口中。這讓我反射性地吞下了水，連帶也把藥錠吞了下去。

我馬上感覺到藥錠的作用：這藥會讓我整個人安靜下來，突然間不再恐慌。就算公安把煙灰彈在我臉上，我也不感覺受到威脅。連他們的狗吠我，我都無所謂。能對我怎樣？他們觀察我的反應，又再開了另一盞檯燈，正對我的眼睛，接著又開始審訊。

「你有跟國外聯絡嗎？你是穆斯林嗎？你是恐怖份子嗎？你禱告嗎？」他們問道。然後又問到更具體的事：「你離開烏魯木齊監獄以後，搬到爸媽家中有沒有禱告？快招！」

「是的，我是穆斯林，我也禱告。」我答道，因為剛服下藥錠的影響，讓我不覺得有必要隱瞞自己的宗教。反正他們對我的一切也瞭若指掌。而且，沒錯，我的確在家裡祈禱，求神保佑健康出問題的孩子們。這沒什麼好否認的。我反倒覺得，這麼一坦承，讓我頓時不知為什麼感覺比他們高了一等。最少，在藥錠作用期間是這樣。「我的神比你們都厲害。」我不假思索地說出口。