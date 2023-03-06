《有去無回的地方》：漢族公安不斷命令我跟著喊，「我的宗教是共產黨，我的神是習近平」
我們想讓你知道的是
今天即使在流亡中，米日古麗依然遭到跟蹤與威嚇，但她決心挺身而出，不再沉默，勇敢公開自己的親身經歷，向世界昭告集中營牆內的罪行，維吾爾人受的苦難。她的故事是中共迫害維吾爾人的鐵證，並讓我們能接近那些被中國新聞隱匿的人。
文：米日古麗．圖爾蓀（Mihrigul Tursun）、安德莉亞．C．霍夫曼（Andrea C. Hoffmann）
二〇一七年四月，這一切突然改變了。雖然我小心翼翼謹守所有的規定，也都沒有違反，家裡卻突然闖進了四名公安，還帶著警犬。一聲巨響下，他們踹開了大門，當時我們一家都還在睡夢中。兩個不到兩歲的孩子就躺在我旁邊。公安突然出現在我床邊，一旁警犬還大聲吠叫，讓兩個孩子都受到極大驚嚇，立刻張口大哭。
四名公安說要將我逮捕。這時爸爸也衝進我的臥房，就在他和孩子驚恐的眼神之下，我被戴上了手銬。「跟我們走。」他們道。
我一頭霧水。「但……是為了什麼？」我結巴了。
「不要問東問西。」一名公安對著我吼。「到警局再說。」
我原本心裡準備，他們會把我嘴巴塞住，並給我罩上頭罩。但這次他們卻沒有這麼做。但鄰居全都聽到了——沒聽到才奇怪。他們也都知道事情接下去會怎麼發展。
他們將我載到且末縣警局總部，這是一棟灰色的大型行政機關。院子裡已經有許多維吾爾人被上了手銬聚在一起，公安正在帶他們往裡走。這就是第二波清除行動，目的是要拘禁所有之前已被當局鎖定的「可疑人士」。據說，每一個「案子」都要重啟調查。
公安很粗魯地解開我的手銬，然後把我拖進一間位於地下室的審訊室裡，跟烏魯木齊那邊一樣沒有窗子。房裡照著明亮的白光，四面牆上掛著各式各樣嚇人的器具。全是刑具。我立刻明白過來，這些都是用來對付我和其他犯人，讓我們感到害怕用的。要是這樣我還不明白其功能，接下來讓我體驗到的，就夠讓我深感恐懼了。
公安將我綁到所謂的老虎凳上。這是一種很窄的凳子，上頭的犯人兩腳平伸。所以我的腳只能伸直，與椅面平行，而雙手則被綁在背後，這導致我的上背也只能挺直。這是非常不舒服、不自然的姿勢。一開始這樣還沒什麼。但過一小段時間後，四肢和被過度伸展的關節就開始非常痛苦。
公安讓我保持這個姿勢接受訊問。這次負責審訊的是兩位維族公安和一位穿著綠色制服的漢族公安，他們圍著一個半圓，面對我站著。漢族公安是主導審訊的人，還帶著一疊文件：這是過去多年下來他們所有對我的錄影和記錄，全都在他的掌握之中。總之他對我的種種作為可以說是瞭如指掌。但即使這樣，他還是不斷重複問著相同的問題，都是些簡單的問題：「你在哪出生？你幾歲？你在哪裡上學？你是穆斯林嗎？為什麼出國留學？」
一開始我多少還能夠專心應對。但慢慢的，不斷反覆的問題和極度不舒服的姿勢讓我崩潰了。我實在累了，開始在椅子上撐不住，一直往下滑。這害我被賞了一記耳光，所以公安就把我綁得更緊，讓我完全沒辦法動來動去。然後他們還在我腳底塞進一塊木板，讓我腳沒辦法往前再伸直。這痛到難以忍受。
這同時審訊繼續進行。耀眼的日光燈直射我眼睛，我只能像機器人一樣地回答著他們的問題。一遍又一遍地回答著相同的答案。但審訊越久，我就越來越累，頭腦也越來越不清楚。這時我的身子已經失去知覺了。慢慢的，我感覺不到自己的手和腳。最後更因為太累，睡著好幾次。但每次我都因為後腦杓被人重拍而驚醒。
「不准睡覺。」公安對我大吼。但這時講話的公安，已經不是一開始時的那群了。換了另一群人，穿著同樣的制服，也問著同樣的問題。這次還帶著警犬，非常威嚇人地吠叫著。這讓我更為混亂，連帶的我的回答也變得很混亂，有些問題雖然已經回答過上千次了，我卻開始搞不清楚。一出現這種狀況，那些公安就吐我口水，賞我巴掌。我的右耳再也聽不到了。「你看看，這下你前後矛盾，你這是在耍我們嗎？」公安罵道。「你最好老老實實招來！」
我又睡著了，這次他們拿了一桶水倒在我臉上。我渴得把那些水舔掉，因為已經好幾個鐘頭滴水未進。結果這一來又讓我招了一記耳光，打得我眼冒金星，左耳完全聽不到。我注意到，這時房裡多了其他犯人同在，他們也一樣遭到刑求。我又一次失去知覺。我的身體渴望休息，但他們卻一刻也不饒過我，只要我眼睛一閉上，就對我動粗。「阿拉，讓我死了吧！」我在心裡暗自乞求，不敢說出口。
後來，公安命令我把嘴巴打開，漢族公安把一丸藥錠塞進我嘴裡。我害怕極了。是什麼東西？他們是要毒死我嗎？我掙扎著想把藥錠吐出來。但漢人公安用很熟練的手勢托起我的下巴，另一名公安隨即把一杯水灌入我口中。這讓我反射性地吞下了水，連帶也把藥錠吞了下去。
我馬上感覺到藥錠的作用：這藥會讓我整個人安靜下來，突然間不再恐慌。就算公安把煙灰彈在我臉上，我也不感覺受到威脅。連他們的狗吠我，我都無所謂。能對我怎樣？他們觀察我的反應，又再開了另一盞檯燈，正對我的眼睛，接著又開始審訊。
「你有跟國外聯絡嗎？你是穆斯林嗎？你是恐怖份子嗎？你禱告嗎？」他們問道。然後又問到更具體的事：「你離開烏魯木齊監獄以後，搬到爸媽家中有沒有禱告？快招！」
「是的，我是穆斯林，我也禱告。」我答道，因為剛服下藥錠的影響，讓我不覺得有必要隱瞞自己的宗教。反正他們對我的一切也瞭若指掌。而且，沒錯，我的確在家裡祈禱，求神保佑健康出問題的孩子們。這沒什麼好否認的。我反倒覺得，這麼一坦承，讓我頓時不知為什麼感覺比他們高了一等。最少，在藥錠作用期間是這樣。「我的神比你們都厲害。」我不假思索地說出口。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。