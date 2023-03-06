《無人知曉的房間》：親眼看著個案陷入絕境，照護援助專員卻無法預防悲劇的發生
我們想讓你知道的是
2007到2014年間，日本每八天就有一起照顧殺人案件；根據本書採訪小組調查，兩成照顧者「曾有過殺害家人、共同自殺的想法」，七成照顧者「因長期照護而身心俱疲」。在台灣，則是十年間發生了近百件的照顧殺人慘案，其中許多加害者選擇在殺人後自殺。
文：每日新聞大阪社會部採訪組（前田幹夫、涉江千春、向畑泰司）
照護援助專員的自白
我們對照顧殺人案件及加害者的調查採訪，最終以系列企劃「照護家族」為名見諸報端。最初的連載名為「殺人案件的『自白』」，刊登於二○一五年十二月七日的晨報（《每日新聞》大阪總部發行版本）。
我們報導了第一章中提到的姬路市殺害失智症妻子案件，根據加害者木村茂及其他當事者的「自白」、審判紀錄，我們力求還原案件真相及案發背景。
連載獲得巨大迴響，我們收到了來自全國各地不計其數的信件和郵件。其中有正在進行家庭照護或曾有過相關經驗的讀者的來信，字裡行間無不透露各般無奈與煩惱。同時，也有不少讀者殷切地盼望著社會對照顧者的支持及保障制度能夠得到進一步的完善。
在眾多讀者來信中，一位六十多歲的男性讀者所提出的樸素真摯的問題引起我們的關注。
「當事人身邊的人，能否預防照顧殺人案件的發生呢？」
事實上，在對採訪結果進行回顧的時候，我們也針對這一問題進行討論。照護援助專員、醫師、機構工作人員等專業人士，在與照護家庭當事者接觸的過程中，能否及時察覺異樣呢？
十二月二十三日，街道被聖誕彩燈裝飾一新，處處洋溢著節日的氣氛。這一天，我們來到民生委員吉田孝司的家，他曾促成我們對茂的採訪。
與吉田談話間我們得知，他因工作關係，與茂的妻子幸子曾經的照護援助專員白石早苗相識。因而我們拜託吉田與白石取得聯繫，詢問對方是否願意接受採訪。
幾天後，我們得到吉田的答覆：「白石女士閱讀了《每日新聞》上的連載。她表示：『木村先生能夠這般有決心與勇氣站出來為案件發聲，那麼我也要盡我所能。』」
新年伊始。二○一六年一月十九日下午一點左右。我們來到了位於姬路市郊外的住宅區，附近的山丘此時已裹上了淡淡的銀裝，向遠處延伸著，一派靜謐美麗的畫面。上次來到這裡還是夏天的時候，我們對茂進行了採訪，自那以來，已過去了近半年光景。
白石工作的照護機構位於國道沿線，附近超市、便利商店林立，從茂的公寓步行僅需十分鐘左右。原先的木質兩層樓住家經過擴建改造，成為了現在的商用建築，在建築物的正面掛著寫有機構名字的大幅招牌。
打開玄關門後，映入眼簾的是面積約二十張榻榻米大的大廳。約十名老人正在大廳裡看著電視，不時與工作人員談笑，這些老人都是在此接受日間照顧服務的。其中也有老人正躺在床上。
機構方面也已得知白石接受採訪的事，工作人員帶我們來到二樓的會客室。
過了一會兒，只見白石一邊打著電話一邊匆匆走進屋內。也許她正在和負責的照護家庭進行溝通吧。不一會兒，她掛了電話，向我們露出了微笑：「讓你們久等了。」
白石身形小巧，動作輕快，說起話來也很爽快，完全不像七十多歲的年紀。白石言談間充滿自信，看起來完全能夠勝任照護援助專員的工作。
二○○○年，在介護保險制度得以落實之後，為使其順利運作，照護援助專員這一職位便應運而生。
對於使用介護保險服務的家庭，照護援助專員每月都需預先為其制定詳細的服務計畫（照護方案），確定具體接受服務的種類和時間。照護援助專員的主要工作是，與受照顧者及其家人進行有效溝通，制定照護方案，並在服務開始後確認方案是否被切實施行。
介護保險制度的實施，首先要通過照護需求認定，確認申請人所需要照護的程度。根據程度不同，日後所使用的服務種類及給付額度也各不相同。照護援助專員需要結合受照顧者的症狀及自身意願，制定最為適合的照護方案，對於有照護需求的家庭而言，能在有限的條件內，最大程度地滿足家庭的需求，這樣的專員是最值得信賴的。
想要成為照護援助專員，需要通過都道府縣（日本的行政區劃，分別為：東京都，京都府、大阪府，及四十三個縣）等舉辦的考試，並接受相應的培訓。且參加考試的必要條件是，具備照護社工、一般社工、護理師、醫師等法定資質且具有五年以上工作經驗，在福利機構具有十年以上照護經驗等。這個職位所尋求的人才不僅需要具備理論知識，還需要有豐富的實際工作經驗。
白石曾經是護理師。在介護保險制度開始施行後不久，她便投身於照護援助專員的行列，至今已服務過近一百戶具有照護需求的家庭，工作經驗豐富。
「我真的為木村夫婦的事感到遺憾。」
白石在會客室的沙發上落坐，這麼對我們說道。隨後，她從A4大小的透明資料夾中取出當時的工作日誌及幸子的照護方案，一邊閱讀，一邊回憶起當時的情況。
據白石所述，有這樣一幅場景始終深深印在她的腦海中，揮之不去。
那時茂垂頭喪氣、情緒低落，邊嘆著氣邊悠悠說道：「已經沒有機構能夠讓孩子他媽入住了啊……」茂的表情空洞呆滯。
此前，白石眼見茂因為照護而筋疲力盡的樣子，於心不忍之下，提出幫忙聯繫能夠讓幸子入住的照護機構，最終卻尋而未果，無法解決幸子的照護問題。
二○一二年八月十六日，正是茂將幸子殺害的六天前。當時正值盂蘭盆節假期，白石在為幸子尋找照護機構的過程中遇到了阻力，她無論如何也想當面與茂說明這一情況，於是在這一天前往茂的家中拜訪。
為制定照護方案，白石每月都會拜訪一次茂的家。近三、四個月以來，幸子的症狀不斷惡化，對此她也早已察覺。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21