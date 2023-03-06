《無人知曉的房間》：親眼看著個案陷入絕境，照護援助專員卻無法預防悲劇的發生

文：每日新聞大阪社會部採訪組（前田幹夫、涉江千春、向畑泰司）

照護援助專員的自白

我們對照顧殺人案件及加害者的調查採訪，最終以系列企劃「照護家族」為名見諸報端。最初的連載名為「殺人案件的『自白』」，刊登於二○一五年十二月七日的晨報（《每日新聞》大阪總部發行版本）。

我們報導了第一章中提到的姬路市殺害失智症妻子案件，根據加害者木村茂及其他當事者的「自白」、審判紀錄，我們力求還原案件真相及案發背景。

連載獲得巨大迴響，我們收到了來自全國各地不計其數的信件和郵件。其中有正在進行家庭照護或曾有過相關經驗的讀者的來信，字裡行間無不透露各般無奈與煩惱。同時，也有不少讀者殷切地盼望著社會對照顧者的支持及保障制度能夠得到進一步的完善。

在眾多讀者來信中，一位六十多歲的男性讀者所提出的樸素真摯的問題引起我們的關注。

「當事人身邊的人，能否預防照顧殺人案件的發生呢？」

事實上，在對採訪結果進行回顧的時候，我們也針對這一問題進行討論。照護援助專員、醫師、機構工作人員等專業人士，在與照護家庭當事者接觸的過程中，能否及時察覺異樣呢？

十二月二十三日，街道被聖誕彩燈裝飾一新，處處洋溢著節日的氣氛。這一天，我們來到民生委員吉田孝司的家，他曾促成我們對茂的採訪。

與吉田談話間我們得知，他因工作關係，與茂的妻子幸子曾經的照護援助專員白石早苗相識。因而我們拜託吉田與白石取得聯繫，詢問對方是否願意接受採訪。

幾天後，我們得到吉田的答覆：「白石女士閱讀了《每日新聞》上的連載。她表示：『木村先生能夠這般有決心與勇氣站出來為案件發聲，那麼我也要盡我所能。』」

新年伊始。二○一六年一月十九日下午一點左右。我們來到了位於姬路市郊外的住宅區，附近的山丘此時已裹上了淡淡的銀裝，向遠處延伸著，一派靜謐美麗的畫面。上次來到這裡還是夏天的時候，我們對茂進行了採訪，自那以來，已過去了近半年光景。

白石工作的照護機構位於國道沿線，附近超市、便利商店林立，從茂的公寓步行僅需十分鐘左右。原先的木質兩層樓住家經過擴建改造，成為了現在的商用建築，在建築物的正面掛著寫有機構名字的大幅招牌。

打開玄關門後，映入眼簾的是面積約二十張榻榻米大的大廳。約十名老人正在大廳裡看著電視，不時與工作人員談笑，這些老人都是在此接受日間照顧服務的。其中也有老人正躺在床上。

機構方面也已得知白石接受採訪的事，工作人員帶我們來到二樓的會客室。

過了一會兒，只見白石一邊打著電話一邊匆匆走進屋內。也許她正在和負責的照護家庭進行溝通吧。不一會兒，她掛了電話，向我們露出了微笑：「讓你們久等了。」

白石身形小巧，動作輕快，說起話來也很爽快，完全不像七十多歲的年紀。白石言談間充滿自信，看起來完全能夠勝任照護援助專員的工作。

二○○○年，在介護保險制度得以落實之後，為使其順利運作，照護援助專員這一職位便應運而生。

對於使用介護保險服務的家庭，照護援助專員每月都需預先為其制定詳細的服務計畫（照護方案），確定具體接受服務的種類和時間。照護援助專員的主要工作是，與受照顧者及其家人進行有效溝通，制定照護方案，並在服務開始後確認方案是否被切實施行。

介護保險制度的實施，首先要通過照護需求認定，確認申請人所需要照護的程度。根據程度不同，日後所使用的服務種類及給付額度也各不相同。照護援助專員需要結合受照顧者的症狀及自身意願，制定最為適合的照護方案，對於有照護需求的家庭而言，能在有限的條件內，最大程度地滿足家庭的需求，這樣的專員是最值得信賴的。

想要成為照護援助專員，需要通過都道府縣（日本的行政區劃，分別為：東京都，京都府、大阪府，及四十三個縣）等舉辦的考試，並接受相應的培訓。且參加考試的必要條件是，具備照護社工、一般社工、護理師、醫師等法定資質且具有五年以上工作經驗，在福利機構具有十年以上照護經驗等。這個職位所尋求的人才不僅需要具備理論知識，還需要有豐富的實際工作經驗。

白石曾經是護理師。在介護保險制度開始施行後不久，她便投身於照護援助專員的行列，至今已服務過近一百戶具有照護需求的家庭，工作經驗豐富。

「我真的為木村夫婦的事感到遺憾。」

白石在會客室的沙發上落坐，這麼對我們說道。隨後，她從A4大小的透明資料夾中取出當時的工作日誌及幸子的照護方案，一邊閱讀，一邊回憶起當時的情況。

據白石所述，有這樣一幅場景始終深深印在她的腦海中，揮之不去。

那時茂垂頭喪氣、情緒低落，邊嘆著氣邊悠悠說道：「已經沒有機構能夠讓孩子他媽入住了啊……」茂的表情空洞呆滯。

此前，白石眼見茂因為照護而筋疲力盡的樣子，於心不忍之下，提出幫忙聯繫能夠讓幸子入住的照護機構，最終卻尋而未果，無法解決幸子的照護問題。

二○一二年八月十六日，正是茂將幸子殺害的六天前。當時正值盂蘭盆節假期，白石在為幸子尋找照護機構的過程中遇到了阻力，她無論如何也想當面與茂說明這一情況，於是在這一天前往茂的家中拜訪。

為制定照護方案，白石每月都會拜訪一次茂的家。近三、四個月以來，幸子的症狀不斷惡化，對此她也早已察覺。