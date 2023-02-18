藍能綠不能：藍營政客以下跪姿態換來兩岸交流，真是「藍能可跪」
我們想讓你知道的是
對中國來說當然是「藍能綠不能」。中共要傳達的訊息很清楚：只要聽中共的話就有糖吃，不聽中共的話就會被懲罰。台灣當前執政黨否認一中原則的存在、拒絕「台灣屬於中國」，而且認定我國是一個主權獨立的國家，因此當然是「藍能綠不能」。
文：陳方隅（東吳大學政治系助理教授）
中國國民黨的夏立言副主席率團訪問中國，一行人會見中共中央政治局常委王滬寧，以及國台辦主任宋濤。中國國民黨發言人林家興在第一天就興奮地在臉書上宣告：
第一天陸方即宣布恢復16航點／便利往來兩岸民眾／本黨也重申一中各表／捍衛我方立場與尊嚴／兩岸關係改善是靠行動不是謾罵／這就是「藍能綠不能」
本文認為，許多泛藍政客和中共一起「反對台獨」、附和對方所提出的條件，這些行為正是台灣民主的最大破口。在全世界皆在關注台海局勢的此時，我們都必須要理解中共所採取的策略，以及目前台灣內部許多附和中共的人們，是如何對台灣民主造成危害，因為這也是在心防以及輿論戰方面的重要環節。
「藍能可跪」的示範效應
對中國來說當然是「藍能綠不能」。中共要傳達的訊息很清楚：只要聽中共的話就有糖吃，不聽中共的話就會被懲罰。
因為中國國民黨承認一中原則、認同「台灣是中國的一部份」，同時也有超多泛藍政客反對與美國合作、反對台灣加強戰備（舉凡各種講說美國一定會出賣台灣、我們買武器也沒有用、美國都不賣我們好武器，美國賣給我們好武器、尤其防禦性武器之後又開始大喊「反戰」，但卻從來不對中共喊反戰的人們，都屬於此類），對中共來說，策略就是「你聽我的話，我就給你甜頭」。
而台灣當前的執政黨否認一中原則的存在、拒絕「台灣屬於中國」這樣的主張，而且認定目前我國是一個主權獨立的國家，因此當然是「藍能綠不能」。
國台辦主任宋濤說：「只要認同九二共識以及反台獨，歡迎綠營人士到中國交流」。宋濤的意思很清楚，只要願意放棄主權主張、跟中共一起推動統一，那就可以到中國交流了。而這也就是中國國民黨正在做的事情。
事實上，現在台灣政府從沒拒絕與中國交流甚至協商，只是堅持不能設定任何前提，強調必須要對等。而中國方面則是採取兩手策略，一邊各種軍機軍艦的恫嚇不斷，隨時都會禁止台灣的商品進口，也隨時都有可能忽然來個軍演；一邊則是大開交流之門，但卻設下明確的條件，擺明了選擇那些願意附和中共說法的都人過去「交流」。
這幾年來，是中國主動切斷各種兩岸交流、關閉官方的交流管道，也不斷地以違反世界貿易組織（WTO）規範的方式去禁止台灣產品進口，然後再吸引泛藍政客前往談判，營造出「聽話就給糖」的氣氛。例如日前忽然禁止進口金門酒廠的酒，然後請了國民黨的立委及縣市去協商，之後再擺出「讓利」的姿態。
這個目的就是要塑造出「藍能綠不能」的輿論，北京方面昭告天下說他們只會透過其信任的合作對象（協力者）去進行讓利，而且似乎愈來愈常使用這種手段。這樣做的目的很明顯，就是要讓大家都認定只有藍營可以達成所謂的和平、兩岸紅利。殊不知這樣的兩岸交流正是以下跪姿態換來的，反而是加速台灣的主權沉淪。不過，接下來一定還會有更多的政客前往爭取這種代言人或者買辦的地位。
其實國民黨已經走這個路線很多年。像馬英九就一直很自豪地講說，任內兩岸關係很好的關鍵是在於，自己一直強調中共要我們講的話，例如講說台灣人都是華人、兩岸關係不是國際關係，以及最重要的是要承認一中原則。聽對岸的話兩岸關係就會變好，所以我們就要乖乖照做嗎？想想看，馬英九時期幾乎全面放棄了自我防衛和戰備準備、外交休兵（但中共從來沒休過），「避免刺激對岸」的結果，解放軍有停下發展軍備的腳步嗎？
藍營是太過天真還是太壞？
「聽中共的話」最大的危險在於，我們永遠不可能知道中共接下來還會要求台灣做什麼事，也永遠不可能停止中共對台灣的領土野心（對他們來說，統一台灣是一個神聖的任務）。換句話說，應了中共的要求之後，我們根本無法獲得任何的承諾。看看過去曾經接受過一國兩制（例：西藏，香港）或者曾經跟中國簽訂過和平協議的政權（國民黨在內戰時期就簽過幾次）就知道了。
藍營一直大力推動的所謂九二共識（即一中原則），對台灣的國際地位來說更是相當危險。不管是中共版本或是國民黨版本，一中原則當中最重要的元素就是「台灣是中國的一部份」。
國民黨所謂的「各表」就是把中國表述成中華民國，並且一直說我們可以各表所以可以捍衛主權，但到底是「表」了什麼？在國際上承認中國所說的一中原則、到處跟著講「台灣是中國的一部份」，到底捍衛了什麼主權？
很顯然，不但沒有捍衛主權，反而是加深國際上的錯誤認知。因為現在全世界早已認定中國就是由中華人民共和國所代表，贊同一中原則就是贊同台灣被中國統治。想想看，到底還有誰會認為「中華民國是中國」呢？同意了中共所有條件之下跑去跟中共會談，這到底是哪裡可以鞏固中華民國了？
不管是王滬寧又或者是宋濤，都強調九二共識與反台獨。九二共識在中共方面的定義，習近平也已經講得很清楚了，就是要促進祖國統一。夏立言此行前去背書這些說法，還公開發言表示「不感覺被統戰，台獨與和平水火不容。」不只沒有反對對方的說法，反而直接附和，更不用說什麼各表了。
如果在過去的脈絡下，一中原則之下講說中華民國是中國、我們要追求民主統一，那麼或許這樣子講還可以說是有理念的成份在，問題在於現在中國國民黨根本早已不反共了。中華民國其實應該是中共的老大哥才對，但現在國民黨則是甘願去做一個中國小弟的角色，跟著形同皇帝的習近平一起當台灣主權地位的打手。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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