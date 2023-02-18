藍能綠不能：藍營政客以下跪姿態換來兩岸交流，真是「藍能可跪」

文：陳方隅（東吳大學政治系助理教授）

中國國民黨的夏立言副主席率團訪問中國，一行人會見中共中央政治局常委王滬寧，以及國台辦主任宋濤。中國國民黨發言人林家興在第一天就興奮地在臉書上宣告：

第一天陸方即宣布恢復16航點／便利往來兩岸民眾／本黨也重申一中各表／捍衛我方立場與尊嚴／兩岸關係改善是靠行動不是謾罵／這就是「藍能綠不能」

本文認為，許多泛藍政客和中共一起「反對台獨」、附和對方所提出的條件，這些行為正是台灣民主的最大破口。在全世界皆在關注台海局勢的此時，我們都必須要理解中共所採取的策略，以及目前台灣內部許多附和中共的人們，是如何對台灣民主造成危害，因為這也是在心防以及輿論戰方面的重要環節。

「藍能可跪」的示範效應

對中國來說當然是「藍能綠不能」。中共要傳達的訊息很清楚：只要聽中共的話就有糖吃，不聽中共的話就會被懲罰。

因為中國國民黨承認一中原則、認同「台灣是中國的一部份」，同時也有超多泛藍政客反對與美國合作、反對台灣加強戰備（舉凡各種講說美國一定會出賣台灣、我們買武器也沒有用、美國都不賣我們好武器，美國賣給我們好武器、尤其防禦性武器之後又開始大喊「反戰」，但卻從來不對中共喊反戰的人們，都屬於此類），對中共來說，策略就是「你聽我的話，我就給你甜頭」。

而台灣當前的執政黨否認一中原則的存在、拒絕「台灣屬於中國」這樣的主張，而且認定目前我國是一個主權獨立的國家，因此當然是「藍能綠不能」。

國台辦主任宋濤說：「只要認同九二共識以及反台獨，歡迎綠營人士到中國交流」。宋濤的意思很清楚，只要願意放棄主權主張、跟中共一起推動統一，那就可以到中國交流了。而這也就是中國國民黨正在做的事情。

事實上，現在台灣政府從沒拒絕與中國交流甚至協商，只是堅持不能設定任何前提，強調必須要對等。而中國方面則是採取兩手策略，一邊各種軍機軍艦的恫嚇不斷，隨時都會禁止台灣的商品進口，也隨時都有可能忽然來個軍演；一邊則是大開交流之門，但卻設下明確的條件，擺明了選擇那些願意附和中共說法的都人過去「交流」。

這幾年來，是中國主動切斷各種兩岸交流、關閉官方的交流管道，也不斷地以違反世界貿易組織（WTO）規範的方式去禁止台灣產品進口，然後再吸引泛藍政客前往談判，營造出「聽話就給糖」的氣氛。例如日前忽然禁止進口金門酒廠的酒，然後請了國民黨的立委及縣市去協商，之後再擺出「讓利」的姿態。

這個目的就是要塑造出「藍能綠不能」的輿論，北京方面昭告天下說他們只會透過其信任的合作對象（協力者）去進行讓利，而且似乎愈來愈常使用這種手段。這樣做的目的很明顯，就是要讓大家都認定只有藍營可以達成所謂的和平、兩岸紅利。殊不知這樣的兩岸交流正是以下跪姿態換來的，反而是加速台灣的主權沉淪。不過，接下來一定還會有更多的政客前往爭取這種代言人或者買辦的地位。

其實國民黨已經走這個路線很多年。像馬英九就一直很自豪地講說，任內兩岸關係很好的關鍵是在於，自己一直強調中共要我們講的話，例如講說台灣人都是華人、兩岸關係不是國際關係，以及最重要的是要承認一中原則。聽對岸的話兩岸關係就會變好，所以我們就要乖乖照做嗎？想想看，馬英九時期幾乎全面放棄了自我防衛和戰備準備、外交休兵（但中共從來沒休過），「避免刺激對岸」的結果，解放軍有停下發展軍備的腳步嗎？

Photo Credit: 中央社

藍營是太過天真還是太壞？

「聽中共的話」最大的危險在於，我們永遠不可能知道中共接下來還會要求台灣做什麼事，也永遠不可能停止中共對台灣的領土野心（對他們來說，統一台灣是一個神聖的任務）。換句話說，應了中共的要求之後，我們根本無法獲得任何的承諾。看看過去曾經接受過一國兩制（例：西藏，香港）或者曾經跟中國簽訂過和平協議的政權（國民黨在內戰時期就簽過幾次）就知道了。

藍營一直大力推動的所謂九二共識（即一中原則），對台灣的國際地位來說更是相當危險。不管是中共版本或是國民黨版本，一中原則當中最重要的元素就是「台灣是中國的一部份」。

國民黨所謂的「各表」就是把中國表述成中華民國，並且一直說我們可以各表所以可以捍衛主權，但到底是「表」了什麼？在國際上承認中國所說的一中原則、到處跟著講「台灣是中國的一部份」，到底捍衛了什麼主權？

很顯然，不但沒有捍衛主權，反而是加深國際上的錯誤認知。因為現在全世界早已認定中國就是由中華人民共和國所代表，贊同一中原則就是贊同台灣被中國統治。想想看，到底還有誰會認為「中華民國是中國」呢？同意了中共所有條件之下跑去跟中共會談，這到底是哪裡可以鞏固中華民國了？

不管是王滬寧又或者是宋濤，都強調九二共識與反台獨。九二共識在中共方面的定義，習近平也已經講得很清楚了，就是要促進祖國統一。夏立言此行前去背書這些說法，還公開發言表示「不感覺被統戰，台獨與和平水火不容。」不只沒有反對對方的說法，反而直接附和，更不用說什麼各表了。

如果在過去的脈絡下，一中原則之下講說中華民國是中國、我們要追求民主統一，那麼或許這樣子講還可以說是有理念的成份在，問題在於現在中國國民黨根本早已不反共了。中華民國其實應該是中共的老大哥才對，但現在國民黨則是甘願去做一個中國小弟的角色，跟著形同皇帝的習近平一起當台灣主權地位的打手。