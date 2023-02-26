【小說】閻連科《聊齋本紀》選摘：「朕終有一死，這畫師倒永遠活著了。」

文：閻連科

一、康熙大帝

喂——故事門開了。

皇帝威風凜凜地走過來，抓住故事的門鑰匙，如同早朝時握住他的虎符、玉璽一樣。

一六八九年，康熙二十八年時，清聖祖平定了三藩之亂，收復了遠海台灣後，又在沙俄邊境圍困了雅克薩城。城內的俄軍糧枯飲緊，大多被困而死，於是沙皇接受了大清的談判條款，《尼布楚條約》即將簽署，歲月間天下安康，盛世臨至，大帝的心境緣此好到日月朗朗，辰分清明。因為心境好，晚上在乾清宮睡到夜半時，皇上莫名想到少年時聽的一串狐故事，也就徐徐夢到一隻狐。

那狐毛色銀紅，脊背整平，身子肥碩而修長，尾巴蓬鬆如一叢四月翠嫩的竹。且在第二天，帝從龍榻醒來後，狐狸的俊逸還如畫樣掛在他腦裡，又因狐狸在世間傳說中，多和俏騷女子連結在一起，如此皇上想，既然夢為人間的世事與人生，那就差派最好的畫師將這夢狐畫出來，準備下月三十五歲生日那一天，為朕實實在在的生日豪慶增歡娛，為民安國泰添興樂，也就在這天早朝時，將這意願給臣們娓娓道說了。

這時濟仁公公向皇上奏言說，天下畫家，唯有原籍山西太原耿畫師的畫藝最為了不得，少年有畫草室綠、描花廳香之功夫，之後日日修煉到中年，畫什麼多能畫出靈魂來，筆藝精湛到在紙上畫出幾隻鳥，室外必有一鳥在樹上因魂魄被人畫走而墜亡；如果在牆上畫排樹，院裡必有一到二樹的根鬚被人描去而枯乾。所以進言皇上把畫師重新召回宮，言不定這修煉到了老年的耿畫師，為皇上畫出夢中的赤銀狐，這狐就真的有著靈魂可從畫中走下來。

皇上看著公公笑了笑——

「這麼好的畫師怎麼會在宮外呢？」

公公就跪在帝皇面前說，先帝在世時，畫師是在宮裡的，可因為那時太后讓他畫了太后的貓，他沒有把握好畫筆的魂氣和鋒力，用筆過猛了，那貓的魂魄被畫筆攝走死掉了，畫師怕太后和先帝賜罪便藉故離開京城不知去了哪。

皇上想了想，似乎腦裡飄有這件事，便傳旨找遍天下也要找到耿畫師。要把耿畫師重新召回宮裡來，畫皇上夢中那隻赤銀狐。也就廣告大清，如緝罪一樣找遍天下，最終在古都洛陽找到了離開太原隱居半生的耿畫師。耿畫師那時已經在洛陽龍門山下隱居三十年。三十年裡他都在白居易的墓邊搭個小棚子，每天和白居易聊天飲酒，對詩說畫；然後又到洛水邊，臨摹復原佚失的東晉顧愷之的《洛神賦圖》，且還有人說他不僅復原了《洛神賦圖》，還將要在洛河重新畫出宇宙的祕密《河圖洛書》來。也就這時候，皇上的差人在白居易的墓邊把他帶走了，將他重新押請進了京都紫禁城。

皇上這次和耿畫師見面是在紫禁城的敬事房。

敬事房是康熙為宮內專設的管理皇帝、后妃、皇子、公主們日常生活及宮內陳設、衛生、守衛、傳召的宦官房。這宦房設在乾清宮和皇太后及太妃嬪們住的慈寧宮中間偏後一點兒。他們見面時，除了身邊的文臣、太監和侍女，再有就是仲春的陽光和敬事房院內滿院盛綠的柳葉兒。落日的餘暉從摺扇門中照進去，垂柳在那餘暉裡，悠悠飄飄夢樣掛在敬事房的屋門口。耿畫師這時被人押請進來了。那一年他已七十歲，鬍子白如皇帝夢中的狐狸背鬚般。一進敬事房的客事堂，耿畫師便額浸汗珠向皇上行了君臣跪拜禮。皇上這時緩緩端起桌邊的新釉杯，抿了一口泡至恰好的春芽茶，用好奇欣悅的語氣問：

「聽說你把《洛神賦圖》復原了？」

耿畫師不敢抬頭也不敢低下頭，只是脖子微微直一下，又慌慌忙忙彎下去，用蠅音哼一下，讓人聽不出是否定還是在肯定。

「是不是連《河圖洛書》也又畫將出來了？」

畫師沒有從皇上的聲音中聽出疑惑來。他試著又一次把脖子直了直，瞟一眼皇上想從中看出帝的心神和表情。可在他剛把目光走上時，皇帝在椅上把龍身動了動，朝旁邊看了看，又扭回頭來說：「朕不要你的《洛神賦圖》，宮裡已經有兩幅宋人的洛神賦作了；朕也不要你的河圖與洛書，朕的腦子就是天下星辰的宇宙和祕密，比那《河圖洛書》更為浩瀚和精密。現在朕唯一好奇的，是聽說你在紙上隨便畫棵草，屋裡就有一年四季的蘭花香；在絹布上畫隻大雁飛過去，天空中會因為你畫走了哪隻大雁的魂，那隻大雁便會飛著飛著從空中掉下來。」皇上說到這，欣喜微微地頓了頓，又抿一口茶，接著很溫和地問：

「這是真的嗎？」

耿畫師終於抬頭看了一眼皇上後，很輕微卻是很肯定地點了頭。

皇上心裡震一下，輕輕「哦」著道：

「臣們給你說朕我夢見的那隻赤銀狐狸沒？」

耿畫師：

「說過了。還望皇上能給奴才描繪得再細些。」

皇上道：

「現在你不用畫那赤狐了。你既然能把花香、樹脈和動物鳥雀的靈魂畫出來，那就在宣紙或絹布上，畫出朕的像，把朕的靈魂也畫出來，讓朕看看朕的靈魂到底什麼樣。」

說了這番話，皇上很認真地盯著耿畫師的臉。

耿畫師驚得直直地跪著看皇上。

這時候，敬事房出現了一瞬間的靜，如同出現了長有百年的黑夜般。宮裡的御臣、太監和侍女，都把目光落到皇上和耿畫師的臉上去。落日在敬事房猶如晨日間的光，美若檀木屏風或古磚壁上的天女壁畫樣。文臣太監們，先都以為皇上是戲言，及至把目光落到帝的臉上去，看見皇帝臉上平靜如故宮西邊北海裡的水，連一絲風皺波紋都沒有。既不見皇帝的臉上有疑惑，也不見言語裡有絲毫的揶揄和戲說，那平靜，如同皇上退朝前，吩咐臣們回去把什麼文書抄一遍，或把紫禁城裡的哪個石獅或石碑，從前庭移到後院去。