【小說】閻連科《聊齋本紀》選摘：「朕終有一死，這畫師倒永遠活著了。」

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閻連科承蒲松齡《聊齋志異》文氣，最幻惑纏繞、多重映照，穿梭於古今、真實與虛幻、故事與故事之間的問鼎之作。華麗神異的角色、顛覆閱讀體驗的敘事，一個故事的終結，是另一個故事的起始；讀者最初跟著康熙帝一同聽故事，不知不覺中，竟發現自己也變成了故事當中的故事。
文：閻連科
一、康熙大帝
喂——故事門開了。
皇帝威風凜凜地走過來，抓住故事的門鑰匙，如同早朝時握住他的虎符、玉璽一樣。
一六八九年，康熙二十八年時，清聖祖平定了三藩之亂，收復了遠海台灣後，又在沙俄邊境圍困了雅克薩城。城內的俄軍糧枯飲緊，大多被困而死，於是沙皇接受了大清的談判條款，《尼布楚條約》即將簽署，歲月間天下安康，盛世臨至，大帝的心境緣此好到日月朗朗，辰分清明。因為心境好，晚上在乾清宮睡到夜半時，皇上莫名想到少年時聽的一串狐故事，也就徐徐夢到一隻狐。
那狐毛色銀紅，脊背整平，身子肥碩而修長，尾巴蓬鬆如一叢四月翠嫩的竹。且在第二天，帝從龍榻醒來後，狐狸的俊逸還如畫樣掛在他腦裡，又因狐狸在世間傳說中，多和俏騷女子連結在一起，如此皇上想，既然夢為人間的世事與人生，那就差派最好的畫師將這夢狐畫出來，準備下月三十五歲生日那一天，為朕實實在在的生日豪慶增歡娛，為民安國泰添興樂，也就在這天早朝時，將這意願給臣們娓娓道說了。
這時濟仁公公向皇上奏言說，天下畫家，唯有原籍山西太原耿畫師的畫藝最為了不得，少年有畫草室綠、描花廳香之功夫，之後日日修煉到中年，畫什麼多能畫出靈魂來，筆藝精湛到在紙上畫出幾隻鳥，室外必有一鳥在樹上因魂魄被人畫走而墜亡；如果在牆上畫排樹，院裡必有一到二樹的根鬚被人描去而枯乾。所以進言皇上把畫師重新召回宮，言不定這修煉到了老年的耿畫師，為皇上畫出夢中的赤銀狐，這狐就真的有著靈魂可從畫中走下來。
皇上看著公公笑了笑——
「這麼好的畫師怎麼會在宮外呢？」
公公就跪在帝皇面前說，先帝在世時，畫師是在宮裡的，可因為那時太后讓他畫了太后的貓，他沒有把握好畫筆的魂氣和鋒力，用筆過猛了，那貓的魂魄被畫筆攝走死掉了，畫師怕太后和先帝賜罪便藉故離開京城不知去了哪。
皇上想了想，似乎腦裡飄有這件事，便傳旨找遍天下也要找到耿畫師。要把耿畫師重新召回宮裡來，畫皇上夢中那隻赤銀狐。也就廣告大清，如緝罪一樣找遍天下，最終在古都洛陽找到了離開太原隱居半生的耿畫師。耿畫師那時已經在洛陽龍門山下隱居三十年。三十年裡他都在白居易的墓邊搭個小棚子，每天和白居易聊天飲酒，對詩說畫；然後又到洛水邊，臨摹復原佚失的東晉顧愷之的《洛神賦圖》，且還有人說他不僅復原了《洛神賦圖》，還將要在洛河重新畫出宇宙的祕密《河圖洛書》來。也就這時候，皇上的差人在白居易的墓邊把他帶走了，將他重新押請進了京都紫禁城。
皇上這次和耿畫師見面是在紫禁城的敬事房。
敬事房是康熙為宮內專設的管理皇帝、后妃、皇子、公主們日常生活及宮內陳設、衛生、守衛、傳召的宦官房。這宦房設在乾清宮和皇太后及太妃嬪們住的慈寧宮中間偏後一點兒。他們見面時，除了身邊的文臣、太監和侍女，再有就是仲春的陽光和敬事房院內滿院盛綠的柳葉兒。落日的餘暉從摺扇門中照進去，垂柳在那餘暉裡，悠悠飄飄夢樣掛在敬事房的屋門口。耿畫師這時被人押請進來了。那一年他已七十歲，鬍子白如皇帝夢中的狐狸背鬚般。一進敬事房的客事堂，耿畫師便額浸汗珠向皇上行了君臣跪拜禮。皇上這時緩緩端起桌邊的新釉杯，抿了一口泡至恰好的春芽茶，用好奇欣悅的語氣問：
「聽說你把《洛神賦圖》復原了？」
耿畫師不敢抬頭也不敢低下頭，只是脖子微微直一下，又慌慌忙忙彎下去，用蠅音哼一下，讓人聽不出是否定還是在肯定。
「是不是連《河圖洛書》也又畫將出來了？」
畫師沒有從皇上的聲音中聽出疑惑來。他試著又一次把脖子直了直，瞟一眼皇上想從中看出帝的心神和表情。可在他剛把目光走上時，皇帝在椅上把龍身動了動，朝旁邊看了看，又扭回頭來說：「朕不要你的《洛神賦圖》，宮裡已經有兩幅宋人的洛神賦作了；朕也不要你的河圖與洛書，朕的腦子就是天下星辰的宇宙和祕密，比那《河圖洛書》更為浩瀚和精密。現在朕唯一好奇的，是聽說你在紙上隨便畫棵草，屋裡就有一年四季的蘭花香；在絹布上畫隻大雁飛過去，天空中會因為你畫走了哪隻大雁的魂，那隻大雁便會飛著飛著從空中掉下來。」皇上說到這，欣喜微微地頓了頓，又抿一口茶，接著很溫和地問：
「這是真的嗎？」
耿畫師終於抬頭看了一眼皇上後，很輕微卻是很肯定地點了頭。
皇上心裡震一下，輕輕「哦」著道：
「臣們給你說朕我夢見的那隻赤銀狐狸沒？」
耿畫師：
「說過了。還望皇上能給奴才描繪得再細些。」
皇上道：
「現在你不用畫那赤狐了。你既然能把花香、樹脈和動物鳥雀的靈魂畫出來，那就在宣紙或絹布上，畫出朕的像，把朕的靈魂也畫出來，讓朕看看朕的靈魂到底什麼樣。」
說了這番話，皇上很認真地盯著耿畫師的臉。
耿畫師驚得直直地跪著看皇上。
這時候，敬事房出現了一瞬間的靜，如同出現了長有百年的黑夜般。宮裡的御臣、太監和侍女，都把目光落到皇上和耿畫師的臉上去。落日在敬事房猶如晨日間的光，美若檀木屏風或古磚壁上的天女壁畫樣。文臣太監們，先都以為皇上是戲言，及至把目光落到帝的臉上去，看見皇帝臉上平靜如故宮西邊北海裡的水，連一絲風皺波紋都沒有。既不見皇帝的臉上有疑惑，也不見言語裡有絲毫的揶揄和戲說，那平靜，如同皇上退朝前，吩咐臣們回去把什麼文書抄一遍，或把紫禁城裡的哪個石獅或石碑，從前庭移到後院去。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料