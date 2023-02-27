閻連科《聊齋的帷幔》：三百多年前《聊齋志異》已經證實，文學終歸是一種人的俗世情感學
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當三百年後我們將「文學是人學」作為寫作的律條和信仰反覆討論時，原來在三百多年前，《聊齋志異》已經通過寫作證實了這一點——文學終歸是一種人的俗世情感學，哪怕是非人的神、鬼、狐、仙或妖異，但凡蒲松齡寫出華彩篇章的，無不是這些非人成為凡俗的人，或者是非人之人也要和凡人生活在一起。
文：閻連科
當以篇數論《聊齋志異》對題材的寫作態度時，非狐、非鬼、非書生的其他「志怪奇異」類的小說同樣多達一百零幾篇，可謂洋洋大觀，無奇不有，無事不絕。有意義和無意義的，寫得好極和閒筆聊記之作，它們散落在近五百篇的小說中，正如一部被世人公論為價值連城的《喬伊斯書信集》和《卡夫卡日記》，不僅是那些日記、書信集中書寫的重大歷史和重要事件被我們一再地研究和論述，而其中閒筆篇章——如卡夫卡在一戰爆發的當天寫下的「今天德國向俄國宣戰。下午去游泳」的日記一樣，似乎更有意味、更為值得去說道。
那些單篇看來幾近無聊與無趣，甚至藝術價值也無法與狐篇、鬼篇和科舉篇的傑作放在一起去討論，然當我們可以耐心地把它們編組在一起，歸類為一束乾花或雜果而凝目細看，不免會悄然「哦！」一下，忽然發現其中的不俗和奧祕，發現那些小說被我們忽略的意義和價值。
〈耳中人〉寫一為科舉而努力的生員譚晉玄，入迷氣功，苦練不懈，先是總聽到耳鳴中的嗡嗡之音，進一步又聽到了耳朵中有「可以出來了」的說話聲，及至他自己在一次的耳鳴中，也跟著自語了一句「可以出來了」，竟果然從耳朵中出來一個小人兒，大小三寸，面目猙獰。後來譚晉玄聽到屋外有人在扣門，小人兒轉眼不知去了哪，而他這時神魂出竅，從此有了癲狂症。
一樁小記。
一則奇異吧。
有什麼意義？權作為蒲松齡對當時氣功入魔者的一種微笑記，如魯迅在日記中記述他某月某日在北京哪家餐館吃了飯，花了多少錢。這在當時的魯迅是閒筆日記，但今天我們由此知道了魯迅那時的收入大抵多少、物價高低，因而我們也就知道魯迅的物質生活怎樣了。〈瞳人語〉被論家稱道，認為比〈耳中人〉有趣、有意味，但其趣味、意義也不過是對輕佻男性的諷刺和教育。從眼睛生出的小人兒，比〈耳中人〉中的小人兒更小更活潑，如此而已矣。
長安一書生，名字叫方棟，有才華，有名氣，但為人輕薄不自重。有次在城郊，見一輛車上掛著繡花帷幔，跟有幾個丫環，其中有個丫環騎著小馬，盛裝打扮，分外豔麗，於是他尾隨其後，想入非非。這時車中的新娘停車路邊，下車從車轍溝裡抓起一把塵土，朝方棟的雙眼揚手撒去。而從此，方棟的雙眼開始模糊不清，直至雙眼失明，終得輕佻之報應。失明的方棟回到家中，為了複明開始不斷請人為他朗誦佛教中的《光明經》。一日一日，一遍一遍，後來就聽到了眼睛裡有了說話聲，繼而這對說話的小人兒，從他的鼻孔走出來，豆子一樣大，在屋子裡蹦蹦跳跳、歡歡樂樂。再後來，那對小人兒反覆從鼻孔進出覺得這鼻孔小胡同，又遠又黑暗，便直接從蒙住方棟眼睛的白皮上撞開一個洞，從眼睛裡跳出來去看花聞香、歡樂玩耍了。
而方棟，從此眼睛復明，不再輕佻淺薄，最終日有修為，成了一個高尚的人。
此類怪異故事的情節和細節，在《聊齋志異》的小說中，並非三篇五章，而是時時出現，通篇不斷。〈真定女〉寫六歲的女童懷孕生子，母親如拳頭一樣大，嬰兒如針尖一樣小。〈小官人〉講一翰林家裡突然有儀仗隊從堂屋的牆角走出來，「馬大如蛙，人細於指。」而〈小獵犬〉，則和〈小官人〉異曲同工，但更見起伏跌宕，更有日常生活的情趣和意味。「食後，偃息在床。忽一小武士，首插雉尾，身高兩寸許，騎馬大如蠟，臂上青鞲，有鷹如蠅」。（一天吃完飯後，衛周祚躺在床上休息。忽然有一個身高兩寸左右的小武士，頭插雉尾，騎一匹螞蚱那麼大的馬，胳膊上套著青色的皮臂衣，上面有一隻蒼蠅那麼大的獵鷹。）它們到屋裡捉蝨子，捕蚊子，吃蒼蠅，和害蟲們行成一種「小戰場」，把家裡的臭蟲、跳蚤一掃而光。勝利之後又凱旋而去，遺留下一個小獵犬，如同螞蟻那麼大，每天臥在衛周祚的硯臺盒子上，與主人作伴，去衣服的縫裡以蝨子、蟣子為三餐。
故事的結尾是，衛周祚又一次午睡，不慎把小獵犬壓在了背下，竟然把獵犬壓扁死去了，拾起一看，獵犬被壓扁得和紙一樣薄。還有〈小髻〉和〈小人〉等，這一系列的小說，似乎並無太多深涵或寓意，其共同之處就是小人、小物、小世界，追根溯源可至《山海經》中的小人國，然而將其編輯在一起，便讀出了祖先們在面對醫療及生理認知局限中的想像和幻念，由此讓人領悟到——作家在認知局限的停頓處，也恰恰是文學想像起飛的開始，如所有的科幻寫作都是從科學知識不能再往前伸的地方起飛樣。
這類志怪奇幻的寫作，至少這一組小人、小物、小世界的寫作，正是蒲松齡古典「科幻」的開始和實驗，只不過這裡的科幻不是立足於今天的物理學和宇宙學的邊緣上，而是在古代醫學終止的地方去延伸想像和寫作。一如〈耳中人〉起始於人們對氣功走火入魔所導致的幻覺和腦神經系統的紊亂症；〈瞳人語〉起始於數百年前人們對眼睛白內障的不解和認知；〈小獵犬〉來自於對生活害蟲煩惱的想像和趣味化。
當領悟了有一種想像寫作的飛翔恰恰始於知識（科學）終止的地方時，而另外一種停止在認知邊緣，也就以文學真實的名譽被記錄下來了。
〈齕石〉彷彿是一篇紀實小故事，寫人可以不食糧食而吃石頭。這篇小紀實，不僅讓人想到《百年孤寂》中每天要吃土的麗貝卡，還讓人想到來自現實生活中的返祖怪誕和一些超越人對自身認知的奇異和不解。〈男生子〉當然可以理解為是一篇無稽之談。福建總兵楊輔，有個供他淫樂的男孩，男孩忽然覺得腹內異常，之後也就懷孕生子了。此一記述不僅無稽，而且無聊，但對此我們也可以用今天的觀點去理解——蒲松齡不僅寫了同性戀，而且寫了「男孩變性」的可能性。在這兒，對文學的過度闡釋是一件事，而文學提供了可以讓人過度闡釋的可能是另外一件事。《聊齋志異》恰恰就是這樣一部書，從這個意義說開去，我們便又一次看到，在常識、認知的終止處，恰是另外一種文學的開始時。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。