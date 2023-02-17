2023/02/17,
藝文

文化部「精準振興」藝文產業：擴大發放1200點成年禮金，估計約90萬人適用

文化部「精準振興」藝文產業：擴大發放1200點成年禮金，估計約90萬人適用
文化部長史哲｜Photo Credit: 中央社

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文化部積極爭取特別預算，規劃以「精準振興」為目標，提出擴大成年禮金發放；支持內容產業升級及實體書店、微型文創、區域文化產業振興；推動藝拍即合校園藝術課程及校外文化體驗；傳統戲曲及表演團體偏鄉巡演，強化藝文平權；壯大藝術內容，提升文化自信等5大方案。

文化部為了鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，其中文化禮金將從原訂18歲的青年，加發19到21歲民眾共69萬人，總計共約90萬人適用。

文化部表示，藝文產業「衰於百業之前、興於百業之後」，3年疫情重創，包含電影票房砍半、表演藝術及視覺藝術產業觀眾嚴重流失、傳統戲曲失去舞台面臨存亡，以及實體書店、獨立書店、微型文創產業等地方小型藝文店家消費人口銳減。

藝文產業受限營運模式須經創意發想、排練等較長整備期，因此恢復期慢，以2022年文化部主管8大產業銷售額觀察，相較疫前的銷售成長率，與製造業相比仍存在雙位數差距。

此外，文創產業受雇員工人數更從2019年21萬人，下滑至2021年的17萬餘人，相較國內服務業、工業等整體狀況已恢復疫前，藝文產業需有更強力道扶植產業發展。

因此，文化部積極爭取特別預算，規劃以「精準振興」為目標，提出擴大成年禮金發放；支持內容產業升級及實體書店、微型文創、區域文化產業振興；推動藝拍即合校園藝術課程及校外文化體驗；傳統戲曲及表演團體偏鄉巡演，強化藝文平權；壯大藝術內容，提升文化自信等5大方案。

在擴大成年禮金發放部分，文化部考量自2019年疫情爆發，讓3屆的18歲青年不僅失去象徵成年的高中畢業典禮，錯過了畢業旅行、校外教學等社群體驗，文化活動交流機會亦無奈被迫中斷。因此，除原訂即將於今（2023）年上路的成年禮金，發放18歲21萬人以外，將加發19、20、21歲的69萬人，總計共約90萬人，每人1200點成年禮金，可用於看展覽、看演出、買書、看國片、買文創或工藝品等藝文消費。

對此，文化部長史哲表示，此次疫後特別預算方案特別為錯失18歲成年過程的三屆畢業生，請命爭取原訂今年即將上路的文化成年禮金，發放範圍從原發放18歲以外，加發19至21歲。

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Photo Credit: 文化部提供

至於產業振興升級方面，規劃包含18-21歲符合成年禮者，至獨立書店購書將加發購書禮金，並鼓勵縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，提振實體書店營運；支持故事內容開發，強化內容產業升級；以及規劃博物館及地方文化館相關遊程、辦理文化觀光串連、社區見學體驗行動計畫等，帶動地方文化觀光、小型藝文消費產業復甦。

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Photo Credit: 文化部提供

此外，為彌補疫情下民眾難以參與藝文活動的缺憾及兼顧文化平權，將媒合表演藝術及傳統戲曲等進行偏鄉巡演；並藉由結合民間大型宮廟活動，辦理戲曲大匯演，創造傳統藝術劇團、表演團隊等演出機會，同時拓展藝文欣賞人口。

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Photo Credit: 文化部提供

文化部也將與教育部合作，辦理「藝拍即合校園藝術課程及校外文化教學一日文化體驗」，媒合及開發藝文團隊及藝術家校內教學；支持學校帶領學生參訪文化設施、表演劇場、文化資產、地方文化館及參加工藝體驗活動等，提高文化近用機會，也提升藝文產業消費。

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Photo Credit: 文化部提供

壯大藝術內容方面，將邀請或甄選藝術家及團隊，於文化部5大文創園區或其他文化場域進行策展；透過縣市政府轄下美術館及其藝文展覽空間，媒合高中、國中、國小等，辦理各項美術、視覺藝術創作等藝文活動，擴大藝術欣賞機會，並鼓勵大眾重新走入文化生活。

最後，史哲也強調，將以對準產業的「振興」、溫暖人心的「振心」，支持藝文產業疫後復甦，並以藝術文化持續撫慰國人惶惶不安的心情。

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Photo Credit: 文化部提供

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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