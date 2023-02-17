2023/02/17,
醫療

連3年凍漲！明年健保費率有望維持現狀，薛瑞元警告：長期仍需注意財務支出

連3年凍漲！明年健保費率有望維持現狀，薛瑞元警告：長期仍需注意財務支出
圖為衛福部長薛瑞元於2月6日出席健保署署長交接典禮。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

全民健康保險的財政收支近年來入不敷出，衛福部開始研擬各項應對措施，原預計在2022年5月上路的健保部分負擔新制，因疫情延宕如今有望在4月前正式上路。而健保費率也是大家關注的焦點之一，今天衛福部部長薛瑞元就坦言，明年應不會調漲費率，但仍要注意長期規劃。

今年健保費凍漲，讓許多人開始關心明年健保費率是否調漲，衛福部部長薛瑞元今（17）日接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時表示，現今健保保費有些微緩解，會努力往不調漲方向邁進，不過健保支出仍是一大挑戰，長期下來仍要注意收支平衡。

收入超乎預期，衛福部長盼明年不調健保費率

綜合《三立新聞網》《自由時報》報導，衛福部部長薛瑞元表示，由於補充保費比原本預估的還要高，還有基本工資的調升、軍公教調薪及投保金額上限調整，都讓連續5年虧損的健保，在去年轉虧為盈，光去年1月到11月，就挹注新台幣653.8億元在健保收入中，稍稍緩解了健保財務的壓力。

除了補充保費及各項薪資的調整外，行政院編列的240億健保基金也已編入預算內，加上立法院正審議《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，預計會有200億元進入健保體系中，因此綜觀來看，這些預算是非常有可能達成1個月的健保安全準備總額的目標。

薛瑞元坦言，「大致可以確保的是明年保費不調高，但長期而言當然還是會擔心。」

衛福部今日也發布新聞稿指出，全民健康保險費率自2021年後，就未曾進行調整，為了減輕民眾與企業的負擔，衛福部預計明年也不調升健保保費，使保費連3年凍漲。

不過該決定尚未拍板定案，依《全民健康保險法》規定，健保的安全準備總額應維持至少1個月保險給付支出的水準，且各年度費率需由健保會依收支連動精神先行審議，並由行政院核定，因此2024年健保費率是否上漲的關鍵在於「今年營運狀況」及「2024年醫療費用總額成長率協商結果」。

目前健保費率維持在5.17%，但根據《全民健康保險法》規定，健保費率以6%為上限，顯然未來若持續調漲，將可能達到頂點，薛瑞元就直言，財務目前仍是挑戰，總有一天健保費率會到達頂點，未來調整健保費率將成為必然，不過這仍需要長期的規劃。

《聯合新聞網》報導，健保署署長石崇良針對健保費率提出看法，他表示往後要看上半年健保總額執行情形，下半年才會討論是否調漲，「現在任何調或不調的說法，都是射箭畫靶，太早了」，他認為要有客觀數據才能決定。

針對健保部分負擔新制的回應

石崇良昨（16）日召開記者會，宣布健保部分負擔新制有望在4月上路，部分負擔新制將分階段實施，首先，門診藥費及急診部分負擔將做為第一階段調整，再來則是檢查檢驗的部分負擔，預計加收10%~20%的金額負擔。

《中央廣播電台》報導，薛瑞元今天也針對健保部分負擔新制做出回應，他表示檢驗檢查加收費用可能會產生流程上的問題，因為是全新的制度，加上常常發生醫生排定檢驗、檢查時程並開立單據，但最後病患並未照做的情形發生，此時後續無論是由醫療院所退費，或是健保署，都會產生爭議及困難。

此外，據健保資料庫統計，約有5%的病患會發生此類情形，若依此比例計算，健保各區業務組1個月將面臨3萬件的退費，這會讓健保產生大量的行政成本。

林奏延：三代健保至少需6至8年的規畫時間

2017年時任衛福部長的林奏延在卸任前拋下震撼彈，表示已開始規劃「三代健保」的實施，據《自由時報》當時報導，衛福部認為2018年後健保會開始出現入不敷出的情況，雖然還有2300億的安全準備金，但預計只能撐到2020年，林奏延表示，三代健保至少需6至8年的規畫時間。

《中央廣播電台》報導中提到，薛瑞元認為不應該叫三代健保，否則會讓人誤以為健保制度有很重大的調整，他表示，所有規劃只要循序漸進，就不會發生巨大的改變。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。