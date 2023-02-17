連3年凍漲！明年健保費率有望維持現狀，薛瑞元警告：長期仍需注意財務支出

今年健保費凍漲，讓許多人開始關心明年健保費率是否調漲，衛福部部長薛瑞元今（17）日接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時表示，現今健保保費有些微緩解，會努力往不調漲方向邁進，不過健保支出仍是一大挑戰，長期下來仍要注意收支平衡。

收入超乎預期，衛福部長盼明年不調健保費率

綜合《三立新聞網》和《自由時報》報導，衛福部部長薛瑞元表示，由於補充保費比原本預估的還要高，還有基本工資的調升、軍公教調薪及投保金額上限調整，都讓連續5年虧損的健保，在去年轉虧為盈，光去年1月到11月，就挹注新台幣653.8億元在健保收入中，稍稍緩解了健保財務的壓力。

除了補充保費及各項薪資的調整外，行政院編列的240億健保基金也已編入預算內，加上立法院正審議《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，預計會有200億元進入健保體系中，因此綜觀來看，這些預算是非常有可能達成1個月的健保安全準備總額的目標。

薛瑞元坦言，「大致可以確保的是明年保費不調高，但長期而言當然還是會擔心。」

衛福部今日也發布新聞稿指出，全民健康保險費率自2021年後，就未曾進行調整，為了減輕民眾與企業的負擔，衛福部預計明年也不調升健保保費，使保費連3年凍漲。

不過該決定尚未拍板定案，依《全民健康保險法》規定，健保的安全準備總額應維持至少1個月保險給付支出的水準，且各年度費率需由健保會依收支連動精神先行審議，並由行政院核定，因此2024年健保費率是否上漲的關鍵在於「今年營運狀況」及「2024年醫療費用總額成長率協商結果」。

目前健保費率維持在5.17%，但根據《全民健康保險法》規定，健保費率以6%為上限，顯然未來若持續調漲，將可能達到頂點，薛瑞元就直言，財務目前仍是挑戰，總有一天健保費率會到達頂點，未來調整健保費率將成為必然，不過這仍需要長期的規劃。

《聯合新聞網》報導，健保署署長石崇良針對健保費率提出看法，他表示往後要看上半年健保總額執行情形，下半年才會討論是否調漲，「現在任何調或不調的說法，都是射箭畫靶，太早了」，他認為要有客觀數據才能決定。

針對健保部分負擔新制的回應

石崇良昨（16）日召開記者會，宣布健保部分負擔新制有望在4月上路，部分負擔新制將分階段實施，首先，門診藥費及急診部分負擔將做為第一階段調整，再來則是檢查檢驗的部分負擔，預計加收10%~20%的金額負擔。

《中央廣播電台》報導，薛瑞元今天也針對健保部分負擔新制做出回應，他表示檢驗檢查加收費用可能會產生流程上的問題，因為是全新的制度，加上常常發生醫生排定檢驗、檢查時程並開立單據，但最後病患並未照做的情形發生，此時後續無論是由醫療院所退費，或是健保署，都會產生爭議及困難。

此外，據健保資料庫統計，約有5%的病患會發生此類情形，若依此比例計算，健保各區業務組1個月將面臨3萬件的退費，這會讓健保產生大量的行政成本。

林奏延：三代健保至少需6至8年的規畫時間

2017年時任衛福部長的林奏延在卸任前拋下震撼彈，表示已開始規劃「三代健保」的實施，據《自由時報》當時報導，衛福部認為2018年後健保會開始出現入不敷出的情況，雖然還有2300億的安全準備金，但預計只能撐到2020年，林奏延表示，三代健保至少需6至8年的規畫時間。

《中央廣播電台》報導中提到，薛瑞元認為不應該叫三代健保，否則會讓人誤以為健保制度有很重大的調整，他表示，所有規劃只要循序漸進，就不會發生巨大的改變。

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責任編輯：羅子恆

核稿編輯：楊士範