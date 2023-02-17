連3年凍漲！明年健保費率有望維持現狀，薛瑞元警告：長期仍需注意財務支出
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全民健康保險的財政收支近年來入不敷出，衛福部開始研擬各項應對措施，原預計在2022年5月上路的健保部分負擔新制，因疫情延宕如今有望在4月前正式上路。而健保費率也是大家關注的焦點之一，今天衛福部部長薛瑞元就坦言，明年應不會調漲費率，但仍要注意長期規劃。
今年健保費凍漲，讓許多人開始關心明年健保費率是否調漲，衛福部部長薛瑞元今（17）日接受自由時報《官我什麼事》節目專訪時表示，現今健保保費有些微緩解，會努力往不調漲方向邁進，不過健保支出仍是一大挑戰，長期下來仍要注意收支平衡。
收入超乎預期，衛福部長盼明年不調健保費率
綜合《三立新聞網》和《自由時報》報導，衛福部部長薛瑞元表示，由於補充保費比原本預估的還要高，還有基本工資的調升、軍公教調薪及投保金額上限調整，都讓連續5年虧損的健保，在去年轉虧為盈，光去年1月到11月，就挹注新台幣653.8億元在健保收入中，稍稍緩解了健保財務的壓力。
除了補充保費及各項薪資的調整外，行政院編列的240億健保基金也已編入預算內，加上立法院正審議《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案，預計會有200億元進入健保體系中，因此綜觀來看，這些預算是非常有可能達成1個月的健保安全準備總額的目標。
薛瑞元坦言，「大致可以確保的是明年保費不調高，但長期而言當然還是會擔心。」
衛福部今日也發布新聞稿指出，全民健康保險費率自2021年後，就未曾進行調整，為了減輕民眾與企業的負擔，衛福部預計明年也不調升健保保費，使保費連3年凍漲。
不過該決定尚未拍板定案，依《全民健康保險法》規定，健保的安全準備總額應維持至少1個月保險給付支出的水準，且各年度費率需由健保會依收支連動精神先行審議，並由行政院核定，因此2024年健保費率是否上漲的關鍵在於「今年營運狀況」及「2024年醫療費用總額成長率協商結果」。
目前健保費率維持在5.17%，但根據《全民健康保險法》規定，健保費率以6%為上限，顯然未來若持續調漲，將可能達到頂點，薛瑞元就直言，財務目前仍是挑戰，總有一天健保費率會到達頂點，未來調整健保費率將成為必然，不過這仍需要長期的規劃。
《聯合新聞網》報導，健保署署長石崇良針對健保費率提出看法，他表示往後要看上半年健保總額執行情形，下半年才會討論是否調漲，「現在任何調或不調的說法，都是射箭畫靶，太早了」，他認為要有客觀數據才能決定。
針對健保部分負擔新制的回應
石崇良昨（16）日召開記者會，宣布健保部分負擔新制有望在4月上路，部分負擔新制將分階段實施，首先，門診藥費及急診部分負擔將做為第一階段調整，再來則是檢查檢驗的部分負擔，預計加收10%~20%的金額負擔。
《中央廣播電台》報導，薛瑞元今天也針對健保部分負擔新制做出回應，他表示檢驗檢查加收費用可能會產生流程上的問題，因為是全新的制度，加上常常發生醫生排定檢驗、檢查時程並開立單據，但最後病患並未照做的情形發生，此時後續無論是由醫療院所退費，或是健保署，都會產生爭議及困難。
此外，據健保資料庫統計，約有5%的病患會發生此類情形，若依此比例計算，健保各區業務組1個月將面臨3萬件的退費，這會讓健保產生大量的行政成本。
林奏延：三代健保至少需6至8年的規畫時間
2017年時任衛福部長的林奏延在卸任前拋下震撼彈，表示已開始規劃「三代健保」的實施，據《自由時報》當時報導，衛福部認為2018年後健保會開始出現入不敷出的情況，雖然還有2300億的安全準備金，但預計只能撐到2020年，林奏延表示，三代健保至少需6至8年的規畫時間。
《中央廣播電台》報導中提到，薛瑞元認為不應該叫三代健保，否則會讓人誤以為健保制度有很重大的調整，他表示，所有規劃只要循序漸進，就不會發生巨大的改變。
新聞來源
- 明年健保保費不漲！薛瑞元揭3原因：全力往不漲努力「可望連3年不調」（三立新聞網）
- 三代健保規劃中？ 薛瑞元：明年保費不漲、但長期堪憂（自由時報）
- 《林奏延卸任前拋震撼彈》三代健保「八年抗戰」 衛福部啟動規劃（自由時報）
- 薛瑞元：明年健保費不漲 「三代健保」循序漸進（中央廣播電台）
- 獨／石崇良：健保部分負擔擬分兩階段 第一階段4月上路（聯合新聞網）
延伸閱讀
- 健保部分負擔新制將採兩階段：門診藥費、急診部分負擔4月上路，盼落實分級醫療、減少浪費
- 健保部分負擔新制5月15日上路，5張圖表帶你一次看懂新制內容與健保財務狀況
- 健保資料庫釋憲案部分違憲，欠缺監督機制及當事人無「資料停止使用權」3年內須修法
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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