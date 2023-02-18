2023/02/18,
健康

布魯斯威利驚傳失語症息影，「額顳葉失智症」與阿茲海默症有何不同？

布魯斯威利驚傳失語症息影，「額顳葉失智症」與阿茲海默症有何不同？
Photo Credit: demimoore IG

我們想讓你知道的是

額顳葉失智症目前尚無有效的根本治療方式，而病人性格與精神上的改變往往造成家人照護上的困難。通常以改善症狀的治療為主，例如給予抗憂鬱藥物、抗精神病藥物與精神穩定劑。隨著腦部細胞退化，患者的失語症會逐漸惡化，最終進展至無法說話甚至「連字都吐不出來」。

文：郭家和

布魯斯威利患「失語症」，多為腦中風、失智症所引起

67歲國際影壇巨星布魯斯威利（Bruce Willis）因「失語症」於去（2022）年宣布息影。光田綜合醫院神經內科主治醫師林毓慧醫師接受《潮健康》採訪時表示，失語症是一種臨床症狀，背後致病原因包括腦血管阻塞引起的「中風」或「失智症」的腦部退化。當左邊大腦受到損傷就可能造成失語症，最嚴重的情況可能喪失語言能力，連最簡單字詞如「筆」也無法表述。

林毓慧醫師說明，失語症分為兩大類，第一類為「流暢型」，病人有正常語言輸出能力，能夠構音、咬字，甚至說話朗讀，但是語言理解能力會下降，無法理解旁人說的話或是較困難的詞語。

另一類為「非流暢型」，這類患者講話會有明顯卡頓，或字詞講不出來。雖然表達能力不流暢，但能大致理解他人的言語意涵。而全面性失語症則包含前述的兩種類型，是失語症中最嚴重的一種，語言的理解力及表達能力皆受影響。

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失語症的高風險族群？這種失智症竟與基因有關

哪些人應特別注意失語症風險？林毓慧醫師指出，本身有三高：高血壓、高血脂、糖尿病，或曾罹患心房顫動等心血管疾病之危險因子，暴露於較高的中風風險，連帶著也較有可能因為腦血管疾病導致失語症發生。

罹患失語症的另一種常見族群為失智症患者。林毓慧醫師表示，以布魯斯威利這種並無認知功能障礙、卻已有失語症的病人而言，臨床上最常見的原因是「額顳葉失智症」（Frontotemporal Lobar Degeneration, FTLD），而目前其家屬也已出面證實確為此病因。

「額顳葉失智症」是早發性失智症比例最高的其中一種，病人可能在50歲左右開始發病，且有強烈的家族遺傳性風險，與基因高度相關。

林毓慧醫師曾收治一名因中風住院的中年婦女，原以為其失語症是中風所引起。但是，中風造成的失語症通常維持穩定，經語言治療師介入後有機會好轉。該名患者的語言功能卻每況愈下，最後經過心理衡鑑、影像檢查才發現，病人的額葉區與顳葉區都有不對稱的明顯萎縮，才確認是合併額顳葉失智症的失語症問題。

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忽然強迫症、性格轉變，要當心是額顳葉失智症

這類額顳葉失智症，與阿茲海默症有何不同？林毓慧醫師指出，阿茲海默症早期多以健忘、記憶力退化等認知功能障礙為主；而額顳葉失智症會以性格轉變、衝動控制不佳類似精神情緒與人格轉變來表現。比如忽然有強迫症傾向，或開朗的性格變得憂鬱。這也使臨床診斷在疾病早期時，較難判斷患者是精神疾病或神經退化的失智症問題。

林毓慧醫師表示，額顳葉失智症目前尚無有效的根本治療方式，而病人性格與精神上的改變往往造成家人照護上的困難。通常以改善症狀的治療為主，例如給予抗憂鬱藥物、抗精神病藥物與精神穩定劑。隨著腦部細胞退化，患者的失語症會逐漸惡化，最終進展至無法說話甚至「連字都吐不出來」。

如果身邊親友開始出現語言表達障礙，如簡單的名詞「筆」也無法表述，或是想講「電話」卻只能說出「用打的」這類形容詞句，要注意是否為失語症問題，可及早就醫檢查。如果確診為額顳葉失智症，病人與家屬應瞭解疾病知識並配合治療。

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Photo Credit: 潮健康

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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