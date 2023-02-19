TNL+ 2023/02/19,
影劇

《安眠書店》第四季前半：喬伊「英雄歷程」進入社會化階段，角色縱深開始有了改變

《安眠書店》第四季前半：喬伊「英雄歷程」進入社會化階段，角色縱深開始有了改變
Photo Credit: 《安眠書店》劇照

我們想讓你知道的是

Netflix推出《安眠書店》第四季，若去看前三季的環境，主角喬伊都活在自己的舒適圈當中，那是連續殺人魔慣有的自保模式，躲在安穩環境下滿足自己慾望而殺人。但當喬伊被丟到倫敦且預到幕後黑手時，他的舒適圈也就消失，所以必須要與之對抗求生。

（內容涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

2018年，Netflix上架美國驚悚影集《安眠書店》第一季，瞬間吸引4000萬人次觀看，也成為觀眾的口碑之作。隨即Netflix續訂二、三季，也獲得收視與口碑的佳績。而第四季於2023年2月，率先播出前半的五集，再次引發討論。

《安眠書店》的魅力，來自於Penn Badgley飾演的男主角「喬伊」。喬伊是一個飽受童年創傷與價值觀異常的書店經理，他從童年就缺乏愛，並將自我對於情愛的想像，放大投射到他者身上。

他會追尋自己看上眼的女子，透過跟蹤、監視、侵犯、監禁等犯罪方式，試圖透過這樣的他者，去確認自己對於愛的完美無缺。但因為一切源自於他的自我投射，所以他並不能真正同理他人，而是以自閉症或亞斯伯格症或精神異常⋯⋯等，異於社會價值的自我狀態，去跟女性互動。

而這樣的結果，就導致他成為了連續殺人魔。但對他來說，他一切的出發點都是為了「自己想像的愛」。

這個概念主導了第一季跟第二季的套路走向。早在第一季，喬伊就已完整展示他的人格構成，與童年背景。觀眾很清楚喬伊困於自我的執念，源自於童年被書店老闆監禁的虐待，他一切的社會化反應，其實並非來自於正常的教育與社會互動，全都來自於他從書本獲得的資訊。

但書本是單方供給訊息，所以喬伊無法從真實人生獲得經驗。即使他長大後憑著書本內的知識，可以與人正常互動，並因為知書達禮的氣質與英俊外表，獲得世俗喜愛，但一旦他要與人進入更深的人際關係，就會被發現他有病（世俗定義下的）。也所以他沒有朋友，沒有家人，更無法擁有愛人。

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