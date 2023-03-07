《慢遊德國》：1633年全鎮半數死於黑死病，倖存者誓願每10年演出耶穌受難劇

文：魏宏展

奧伯拉瑪高 Oberammergau

奧伯拉瑪高位於阿瑪高山脈北麓谷地，流經阿瑪河，由於還有下游的其他定居點，故就字義上或譯為「上阿瑪高」更為合適。自西元前即為凱爾特人定居點，歷經羅馬奧古斯都的征服後，再成為日耳曼勢力當中巴伐利亞人的地盤，11世紀鄰近的兩座修道院形塑了這個區域的虔誠文化，並因位居威尼斯到奧格斯堡的貿易路線而扮演運輸流通的角色。

受惠於上述歷史背景的奧伯拉瑪高遂結合信仰與當地木材資源發展木雕行業，18世紀分支銷售據點遍布歐洲。然而真正讓奧伯拉瑪高聞名於世的卻是三十年戰爭期間爆發的瘟疫，1633年鎮上有半數人口死於黑死病，倖存的村民誓願每10年演出耶穌受難劇（Passion Play）以求免於瘟疫，隔年疫情大減並首次還願演出，延續數年後於1680年起大致維持每10年演出的週期。

期間曾一度被巴伐利亞選帝侯認為不符宗教莊嚴而禁止，也曾被希特勒用以倡導反猶太主義，因此於近代重新調整劇本，2014年因其歷史傳統被列為聯合國非物質文化遺產保護。

耶穌受難劇重現了耶穌生前的最後五天，動員當地村民歷時數小時於露天舞台長期演出，總共11幕的表演自下午2:30至晚上11:00，五個月內表演了100多場，共動用了2000多名表演者、音樂家和舞台技術人員，吸引超過50多萬名世界各地觀眾到此觀賞與住宿。

Photo Credit: 台灣東販

濕壁畫彩繪 Lüftlmalerei

奧伯拉瑪高另一項吸引遊客目光的，就是鎮上民宅立面外牆的傳統濕壁畫彩繪，興起於德國南部與奧地利交界的阿爾卑斯山區，於18世紀末期由繪畫大師茲溫克發揚光大，其作品以錯視技法創造出立體效果而聞名，將鄉間房舍點綴為古典建築，除了宗教神話主題還涵蓋了農民生活與鄉野童話，漫步鎮上恍若置身於大型戶外壁畫博物館。

遊覽奧伯拉瑪高通常會搭配用餐行程，遊客於西北方受難劇劇場旁的停車場下車後，往東南步入小鎮，徒步欣賞幾棟頗具特色的濕壁畫建築，由北到南的單趟路程約20∼30分鐘，主要欣賞重點：

皮拉多之家：茲溫克在奧伯拉瑪高最經典出名的代表作，內有雕刻等工作坊。 林務局：前身原為隔壁教區教堂神父的宅邸，茲溫克受委託後於外牆裝飾。 科布爾故居與德勒故居：教堂對面緊鄰的兩棟建築壁畫也出自茲溫克之手，前者興建繪飾後由科布爾書商擁有而得名，後者曾居住當地耶穌受難劇的著名作曲家德勒。 小紅帽之家：因繪有格林童話小紅帽故事情節而成為著名拍照景點。 糖果屋：原為孤兒院，以格林童話的糖果屋森林歷險故事做為外牆裝飾。

威斯朝聖教堂 Wieskirche

Photo Credit: 台灣東販

位於奧伯拉瑪高西北方25公里路程，因被譽為德國南部洛可可風格宗教建築最崇高的傑作，因此列入世界文化遺產。

教堂源起於一尊木刻的耶穌受鞭笞雕像，1730年由鄰近5公里的史坦加登修道院製作，用於耶穌受難日遊行儀式，之後收藏在威斯地區的庫房；1738年被當地農婦發現木雕眼角滲出淚水，隨即引發欲目睹聖蹟的朝聖人潮蜂擁而至，遂搭建一座小型禮拜堂安置雕像。

1745年史坦加登修道院斥資興建矗立於田野中的朝聖教堂，以當時流行於德國南部的洛可可式風格裝飾，建築師兄弟用擅長的灰泥雕塑與壁畫粉刷堆砌出世俗宮殿等級的華麗殿堂，其弟甚至將生命最後11年的歲月貢獻於此；教堂集結了慕尼黑宮廷畫師的祭壇畫與奧地利雕塑大師的傑作，頂棚繪有錯視效果的立體濕壁畫，整體風格明亮

輕盈，營造天堂般的流動開敞。

教堂於1754年竣工，龐大而倍增的建造成本讓史坦加登修道院陷入財務困境，1803年的世俗化進程選擇保留了教堂，1983年以其宗教藝術開創的典範價值獲選世界遺產，修復後每年有超過上百萬人前來朝聖，親臨祭壇見證歷史曾有的虔誠，感受鄉間厚實的信仰力量。安排行程時建議事先上網查詢可開放觀光參訪的時間，避開教堂每日舉辦多場彌撒的時段，以免抵達時在門外久候。

書籍介紹

本文摘錄自《慢遊德國：美景、藝術、建築、歷史的深度體驗，歐洲線領隊從自助到跟團的隨身導覽攻略》，台灣東販出版

作者：魏宏展

從自助到跟團，短程到長程，歐洲線領隊帶你走遍德國大城小鎮的隨身導覽攻略。深入探討37座特色城鎮及124個美景的歷史故事，獨家附贈25天路線的德國世界遺產景點整理清單

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Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航