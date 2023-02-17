關於劉文正的死亡亂象，會不會其實媒體稍微「等一下」、「慢一點」就好了？

「我們要不要先等一下，按兵不動？」

「好，先等一下，確認再發。」

這幾天「偶像始祖」劉文正死亡與否，所延伸而出的假消息、資訊戰、資訊不對等議題，在媒體圈或是關心劉文正的人之間，吵得沸沸揚揚。恰好，這類藝文圈名人的逝世新聞，在關鍵評論網是由我負責的，這篇文章就簡單談談，我在關鍵評論網是如何面對、處理關於這類新聞，以及編輯／記者／總編的相關思考路徑。

關於夏玉順第一時間傳出的劉文正死訊，同事立刻就發在關鍵編輯群溝通的群組，對我而言，劉文正並不陌生，小時候，記得媽媽最喜歡聽的歌，除了王菲，就是劉文正，媽媽總說，「劉文正真的好帥呀！」我和姊姊從小耳濡目染，在懵懵懂懂的年紀，就知道劉文正是媽媽的偶像，再長大了點，就理解是上一代的集體偶像。

如果劉文正死了，是大事情、大消息、大新聞，代表上一代華語樂壇的某種精神消逝，媒體作為紀錄時代的媒材之一，身為媒體從業人員，且又在我的守備範圍，當然要報導。

但在撰寫新聞，以及查證消息來源時，關於「劉文正死亡與否」開始呈現各說各話的狀態，到最後我開始懷疑，劉文正真的死了嗎。

然後，在這樣的懷疑之中，又陸續發現幾乎所有台灣媒體都跟上，大肆報導劉文正的死訊，甚至產出了小專題，我卡在一個左右為難的位置，想的是，流量要不要追？當然要；事實要不要顧？當然要。

「我們要不要先等一下，按兵不動？除了我寫到一半的新聞之外，我的邀稿也發出去了，但死訊還在查證就是了。」我決定把問題拋出去，將這條新聞的快慢交給老闆與總編決定。

「好，先等一下，確認再發。」老闆這樣回我。

對我來說，這簡短的回應真好，某程度上，老闆告訴我，與假消息帶來的快速流量，他還是更願意追求事實，而對於名人的死訊，我們更得小心翼翼的處理。

這件事情，就是我認同關鍵評論網的原因之一。

在自媒體如雨後春筍的時代，媒體的競爭環境更加激烈，「獨家」、「快訊」顯而易見地比較容易跑在「正確」、「真相」前面。

為了流量、吸睛，事實早就像自慰後的衛生紙，擦完即丟，沒有人在乎；這個時代普遍只在意快速帶來的高潮，這種高潮的假象，是不是一種循環，是媒體與閱聽人彼此間的角力與業障？

而我必須要說的是，關鍵評論網是願意在乎「事實」的媒體，是擁有「等一下，確認再發」的風骨。

關於這樣的「等一下，確認再發」，印象深刻的還有2020年底過世的金基德，倘若沒記錯，當時金基德的死訊，是由俄文媒體先行報導，恰巧有懂俄文的同事看到這則大消息，貼上了群組。

當時華文世界，從媒體到自媒體，幾乎沒有人注意到這件事，但我們仍舊「等一下，確認再發」，當台灣媒體開始報導，我硬是等到幾個我所信任，具有極高公信力的西方媒體確認後，反覆比對多方來源，才邀請寫手動筆寫下金基德的死訊與生平。

到了這時，第一時間的流量早就蒸發，但關鍵評論網無人苛責這件事，這是需要勇氣的，但不知道從什麼時候開始，這時代做媒體，追求事實、放棄流量，變成一件需要勇氣的事。

回到劉文正，最後，這則新聞關鍵評論網還是在當天就報導了，流量當然要追，但反覆確認後，方向是以「劉文正的死訊眾說紛紜，但無論如何，他確實是引領華語樂壇的重要人物」的視角切入。

內文提及了劉文正的死亡目前仍然存疑，但同樣拉出了劉文正璀璨但短暫的演藝生涯，讓讀者初步知曉劉文正的重要性，這樣的方向以及知識性，是關鍵評論網從上到下所秉持堅守的。

隔天，在其餘媒體工作的朋友，說我們的新聞寫劉文正的死訊眾說紛紜，真是先知，其他新聞台已經炸鍋了，「現場有人慘叫，要求趕快把劉文正死亡的新聞拿掉」。

最後，劉文正的死訊傳成這樣，私以為媒體一定有責任，讓報導的板機審慎地叩下，這顆子彈就能「等一下」、「慢一點」，就能夠適當轉彎，避免誤殺，顯露真正該看見的，我認為是媒體要做的事。

而這顆子彈的「等一下」、「慢一點」，在越來越快速的當代變得相對更加重要，縱使這顆子彈可能不討好，流量少，但它確實有可能帶我們通往真實。

幸好，關鍵評論網是願意「等一下」、「慢一點」的媒體，很適合我，也或許，會不會我們（媒體）都忽略了，這種精神其實也很適合這個時代呢。

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核稿編輯：楊士範