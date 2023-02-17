關於劉文正的死亡亂象，會不會其實媒體稍微「等一下」、「慢一點」就好了？
我們想讓你知道的是
這幾天「偶像始祖」劉文正死亡與否，所延伸而出的假消息、資訊戰、資訊不對等議題，在媒體圈或是關心劉文正的人之間，吵得沸沸揚揚。而這個時代，為了流量、吸睛，事實早就像自慰後的衛生紙，擦完即丟，沒有人在乎；這個時代，普遍只在意快速帶來的高潮，這種高潮的假象，是不是一種循環，是媒體與閱聽人彼此間的角力與業障？
「我們要不要先等一下，按兵不動？」
「好，先等一下，確認再發。」
這幾天「偶像始祖」劉文正死亡與否，所延伸而出的假消息、資訊戰、資訊不對等議題，在媒體圈或是關心劉文正的人之間，吵得沸沸揚揚。恰好，這類藝文圈名人的逝世新聞，在關鍵評論網是由我負責的，這篇文章就簡單談談，我在關鍵評論網是如何面對、處理關於這類新聞，以及編輯／記者／總編的相關思考路徑。
關於夏玉順第一時間傳出的劉文正死訊，同事立刻就發在關鍵編輯群溝通的群組，對我而言，劉文正並不陌生，小時候，記得媽媽最喜歡聽的歌，除了王菲，就是劉文正，媽媽總說，「劉文正真的好帥呀！」我和姊姊從小耳濡目染，在懵懵懂懂的年紀，就知道劉文正是媽媽的偶像，再長大了點，就理解是上一代的集體偶像。
如果劉文正死了，是大事情、大消息、大新聞，代表上一代華語樂壇的某種精神消逝，媒體作為紀錄時代的媒材之一，身為媒體從業人員，且又在我的守備範圍，當然要報導。
但在撰寫新聞，以及查證消息來源時，關於「劉文正死亡與否」開始呈現各說各話的狀態，到最後我開始懷疑，劉文正真的死了嗎。
然後，在這樣的懷疑之中，又陸續發現幾乎所有台灣媒體都跟上，大肆報導劉文正的死訊，甚至產出了小專題，我卡在一個左右為難的位置，想的是，流量要不要追？當然要；事實要不要顧？當然要。
「我們要不要先等一下，按兵不動？除了我寫到一半的新聞之外，我的邀稿也發出去了，但死訊還在查證就是了。」我決定把問題拋出去，將這條新聞的快慢交給老闆與總編決定。
「好，先等一下，確認再發。」老闆這樣回我。
對我來說，這簡短的回應真好，某程度上，老闆告訴我，與假消息帶來的快速流量，他還是更願意追求事實，而對於名人的死訊，我們更得小心翼翼的處理。
這件事情，就是我認同關鍵評論網的原因之一。
在自媒體如雨後春筍的時代，媒體的競爭環境更加激烈，「獨家」、「快訊」顯而易見地比較容易跑在「正確」、「真相」前面。
為了流量、吸睛，事實早就像自慰後的衛生紙，擦完即丟，沒有人在乎；這個時代普遍只在意快速帶來的高潮，這種高潮的假象，是不是一種循環，是媒體與閱聽人彼此間的角力與業障？
而我必須要說的是，關鍵評論網是願意在乎「事實」的媒體，是擁有「等一下，確認再發」的風骨。
關於這樣的「等一下，確認再發」，印象深刻的還有2020年底過世的金基德，倘若沒記錯，當時金基德的死訊，是由俄文媒體先行報導，恰巧有懂俄文的同事看到這則大消息，貼上了群組。
當時華文世界，從媒體到自媒體，幾乎沒有人注意到這件事，但我們仍舊「等一下，確認再發」，當台灣媒體開始報導，我硬是等到幾個我所信任，具有極高公信力的西方媒體確認後，反覆比對多方來源，才邀請寫手動筆寫下金基德的死訊與生平。
到了這時，第一時間的流量早就蒸發，但關鍵評論網無人苛責這件事，這是需要勇氣的，但不知道從什麼時候開始，這時代做媒體，追求事實、放棄流量，變成一件需要勇氣的事。
回到劉文正，最後，這則新聞關鍵評論網還是在當天就報導了，流量當然要追，但反覆確認後，方向是以「劉文正的死訊眾說紛紜，但無論如何，他確實是引領華語樂壇的重要人物」的視角切入。
內文提及了劉文正的死亡目前仍然存疑，但同樣拉出了劉文正璀璨但短暫的演藝生涯，讓讀者初步知曉劉文正的重要性，這樣的方向以及知識性，是關鍵評論網從上到下所秉持堅守的。
隔天，在其餘媒體工作的朋友，說我們的新聞寫劉文正的死訊眾說紛紜，真是先知，其他新聞台已經炸鍋了，「現場有人慘叫，要求趕快把劉文正死亡的新聞拿掉」。
最後，劉文正的死訊傳成這樣，私以為媒體一定有責任，讓報導的板機審慎地叩下，這顆子彈就能「等一下」、「慢一點」，就能夠適當轉彎，避免誤殺，顯露真正該看見的，我認為是媒體要做的事。
而這顆子彈的「等一下」、「慢一點」，在越來越快速的當代變得相對更加重要，縱使這顆子彈可能不討好，流量少，但它確實有可能帶我們通往真實。
幸好，關鍵評論網是願意「等一下」、「慢一點」的媒體，很適合我，也或許，會不會我們（媒體）都忽略了，這種精神其實也很適合這個時代呢。
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。