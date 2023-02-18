如何才能成為永遠的巨星？在時代轉折之際急流勇退，劉文正留下記憶裡的完美形象
我們想讓你知道的是
暫且不論這幾天劉文正的死亡消息是炒作或誤傳，藉此刻，或許亦是時候去重新審視這位家喻戶曉，曾經的巨星劉文正了。在台灣七、八零年代能夠造成旋風式的歡迎熱潮的，也只有如鄧麗君、鳳飛飛及崔苔菁這樣等級的天后才有辦法，劉文正則堪稱是華語流行樂壇的代表性男歌手，甚至被後世尊為華語歌壇「偶像始祖」，而且他橫跨影視歌三棲，且在這三個產業中都有屬於自己的一席之地及成績。
從驚傳過世消息到過了一天後，又再傳出是烏龍一場的歌手劉文正烏龍死訊事件，讓許多樂迷猶如做了一趟雲霄飛車，高低起伏的情緒轉折，造成各方一片譁然訝異，甚至轉而憤怒不滿經紀人夏玉順的造謠。暫且不論是炒作或誤傳，藉此刻或許亦是時候去重新審視這位家喻戶曉，曾經的巨星劉文正的貢獻了。
劉文正生於1952年11月12日。1971年，19歲時參加台視第四屆歌唱比賽，以演唱〈尋夢園〉、〈Place in The Sun〉榮獲第五名。1972年，因服役期間認識劉家昌，1975年，經劉家昌介紹加盟歌林唱片，發行第一張專輯《諾言》引起轟動，接著藉由唱片公司的安排及挺拔英俊的外型，同年8月不僅主演了他第一部電影《門裡門外》外，並發行同名專輯成功的造成個人聲勢上的注意外，並持續引起青少女及年輕女性的熱烈歡迎。
在當年，每當他在電視上唱起這首〈諾言〉，「我曾為他許下諾言，不知怎麼能實現，想起他小小的心靈，希望只有這麼一點點。」就足以讓許多女性的瘋狂尖叫。
在台灣七、八零年代能夠造成旋風式的歡迎熱潮的，也只有如鄧麗君、鳳飛飛及崔苔菁這樣等級的天后才有辦法，劉文正則堪稱是華語流行樂壇的代表性男歌手，甚至被後世尊為華語歌壇「偶像始祖」，而且他橫跨影視歌三棲，且在這三個產業中都有屬於自己的一席之地及成績。
劉文正一開始的唱腔即是走男中高音風格，他的唱法及咬字發音聽來常有一種挑逗、輕挑的感覺但卻極具個人魅力，他聲音在高音部算是中規中矩，但在中音部則略顯扁平、單薄且有個人特定的口音。加上許多作曲、作詞名家如慎芝、孫儀、劉家昌、譚健常、陳志遠、陳揚等人為他音域的量身訂做，故在詞句的尾音上，經常會以「ㄤ」、「ㄢ」、「ㄠ」、「ㄛ」、「ㄩ」這幾個韻母出現的次數較多。
之後的經典作品如〈三月裡的小雨〉、〈太陽一樣〉、〈熱線你和我〉這樣的演唱風格。在當時台灣的流行音樂界，仍是以聘請職業樂師及職業作曲作詞者，為主要生產製作方式，這使得早期台灣的歌唱界，就是以歌星的概念不斷發行新的唱片來累積歌手個人的聲望。
劉文正總共參與或主演過26部電影，其中包含多部改編瓊瑤小說的「三廳愛情文藝片」，而且，除了當時電影界的「二秦二林」等四位俊男美女明星外，就屬劉文正為台灣第一男明星。據傳同時期的歌星高凌風曾說，他演出的排場及演唱酬勞極高，能夠高過他的也只有劉文正一人，由此可見劉在當時歌壇的地位，即使兩人私交甚好的高凌風亦都謙讓三分。
劉文正的舞台造型雖分好幾種類型風格，但大抵不脫西裝外套、大衣及紳士帽的穿搭，而最令人印象深刻的，則是他中期經常配以白圍巾作為配件。其實年輕時的他，與當時電影界歐洲最英俊的第一小生亞蘭德倫（Alain Delon）有幾分相似，造型上想必亦曾參考過吧。
其實回顧當時戒嚴時期的時候，劉文正的歌曲已算是清新，若以當年興起的校園民歌運動，兩者最主要的差異就主要是一方是以木吉他伴奏為主，一方是有職業伴奏樂隊演奏較多層次的樂器編曲而已。這也是為何劉文正在中後期出的唱片，很多都是由唱片公司挑選校園歌曲經編排後給劉文正演唱，從包美聖到羅大佑都有。
而且劉文正的許多歌曲，亦都帶有積極進取的輕快節奏，這使得他當時亦曾被歸類在靡靡之音行列中，不過，他被攻擊的力道亦是小的多。且聽他演唱羅大佑的〈閃亮的日子〉、〈風兒輕輕吹〉這類的歌曲，便可知道當時他從而協助校園民歌的發揚光大亦曾貢獻出一己之力。
八零年代初期，劉文正的聲望如日中天，而且在1980年、1982年、1983年，蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，並多次榮獲國際唱片金唱片獎等榮耀。然而，到了1984年，劉文正結束了和寶麗金的合約後淡出歌壇。1986年底回到台灣，成立並經營飛鷹唱片，有計畫培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等歌手藝人。1991年，劉文正結束飛鷹唱片，算是正式退出歌壇。
1987年，台灣解嚴，此時，台灣歌壇正悄悄開始產生結構性的變化，獨立地下音樂創作逐漸崛起，新台語歌運動都方興未艾，只要是有點敏感度的有識之士，都能嗅出時代正在改變。
其實回溯台灣過往的唱片工業，大抵是以美國四、五零年代那種有職業作曲作詞者、職業樂師、最後交由歌星演唱的模式製作唱片，然而在六零年代當「singer and songwriter」這種自彈自唱創作意識逐漸抬頭後，早期單純歌星演唱的生產模式便逐漸在時代中沒落。
或許就如同坊間新聞所報導，劉文正曾問，如何才能成為永遠的巨星？而他選擇在一個時代的轉折之際急流勇退，轉身留下漂亮帥氣的身影。
「我曾為他許下諾言，不知怎麼能實現。」
或許他已經為自己完成了他對自己許下的諾言，永遠駐足停留在喜愛他的廣大歌迷心中，一個完美的天王明星形象。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。