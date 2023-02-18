如何才能成為永遠的巨星？在時代轉折之際急流勇退，劉文正留下記憶裡的完美形象

從驚傳過世消息到過了一天後，又再傳出是烏龍一場的歌手劉文正烏龍死訊事件，讓許多樂迷猶如做了一趟雲霄飛車，高低起伏的情緒轉折，造成各方一片譁然訝異，甚至轉而憤怒不滿經紀人夏玉順的造謠。暫且不論是炒作或誤傳，藉此刻或許亦是時候去重新審視這位家喻戶曉，曾經的巨星劉文正的貢獻了。

Photo Credit: 中央社 圖為1981年劉文正（左）與金馬影帝秦漢（右）一同拍攝電影《雲且留住》

劉文正生於1952年11月12日。1971年，19歲時參加台視第四屆歌唱比賽，以演唱〈尋夢園〉、〈Place in The Sun〉榮獲第五名。1972年，因服役期間認識劉家昌，1975年，經劉家昌介紹加盟歌林唱片，發行第一張專輯《諾言》引起轟動，接著藉由唱片公司的安排及挺拔英俊的外型，同年8月不僅主演了他第一部電影《門裡門外》外，並發行同名專輯成功的造成個人聲勢上的注意外，並持續引起青少女及年輕女性的熱烈歡迎。

在當年，每當他在電視上唱起這首〈諾言〉，「我曾為他許下諾言，不知怎麼能實現，想起他小小的心靈，希望只有這麼一點點。」就足以讓許多女性的瘋狂尖叫。

在台灣七、八零年代能夠造成旋風式的歡迎熱潮的，也只有如鄧麗君、鳳飛飛及崔苔菁這樣等級的天后才有辦法，劉文正則堪稱是華語流行樂壇的代表性男歌手，甚至被後世尊為華語歌壇「偶像始祖」，而且他橫跨影視歌三棲，且在這三個產業中都有屬於自己的一席之地及成績。

劉文正一開始的唱腔即是走男中高音風格，他的唱法及咬字發音聽來常有一種挑逗、輕挑的感覺但卻極具個人魅力，他聲音在高音部算是中規中矩，但在中音部則略顯扁平、單薄且有個人特定的口音。加上許多作曲、作詞名家如慎芝、孫儀、劉家昌、譚健常、陳志遠、陳揚等人為他音域的量身訂做，故在詞句的尾音上，經常會以「ㄤ」、「ㄢ」、「ㄠ」、「ㄛ」、「ㄩ」這幾個韻母出現的次數較多。

之後的經典作品如〈三月裡的小雨〉、〈太陽一樣〉、〈熱線你和我〉這樣的演唱風格。在當時台灣的流行音樂界，仍是以聘請職業樂師及職業作曲作詞者，為主要生產製作方式，這使得早期台灣的歌唱界，就是以歌星的概念不斷發行新的唱片來累積歌手個人的聲望。

劉文正總共參與或主演過26部電影，其中包含多部改編瓊瑤小說的「三廳愛情文藝片」，而且，除了當時電影界的「二秦二林」等四位俊男美女明星外，就屬劉文正為台灣第一男明星。據傳同時期的歌星高凌風曾說，他演出的排場及演唱酬勞極高，能夠高過他的也只有劉文正一人，由此可見劉在當時歌壇的地位，即使兩人私交甚好的高凌風亦都謙讓三分。

劉文正的舞台造型雖分好幾種類型風格，但大抵不脫西裝外套、大衣及紳士帽的穿搭，而最令人印象深刻的，則是他中期經常配以白圍巾作為配件。其實年輕時的他，與當時電影界歐洲最英俊的第一小生亞蘭德倫（Alain Delon）有幾分相似，造型上想必亦曾參考過吧。

其實回顧當時戒嚴時期的時候，劉文正的歌曲已算是清新，若以當年興起的校園民歌運動，兩者最主要的差異就主要是一方是以木吉他伴奏為主，一方是有職業伴奏樂隊演奏較多層次的樂器編曲而已。這也是為何劉文正在中後期出的唱片，很多都是由唱片公司挑選校園歌曲經編排後給劉文正演唱，從包美聖到羅大佑都有。

而且劉文正的許多歌曲，亦都帶有積極進取的輕快節奏，這使得他當時亦曾被歸類在靡靡之音行列中，不過，他被攻擊的力道亦是小的多。且聽他演唱羅大佑的〈閃亮的日子〉、〈風兒輕輕吹〉這類的歌曲，便可知道當時他從而協助校園民歌的發揚光大亦曾貢獻出一己之力。

八零年代初期，劉文正的聲望如日中天，而且在1980年、1982年、1983年，蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，並多次榮獲國際唱片金唱片獎等榮耀。然而，到了1984年，劉文正結束了和寶麗金的合約後淡出歌壇。1986年底回到台灣，成立並經營飛鷹唱片，有計畫培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等歌手藝人。1991年，劉文正結束飛鷹唱片，算是正式退出歌壇。

1987年，台灣解嚴，此時，台灣歌壇正悄悄開始產生結構性的變化，獨立地下音樂創作逐漸崛起，新台語歌運動都方興未艾，只要是有點敏感度的有識之士，都能嗅出時代正在改變。

其實回溯台灣過往的唱片工業，大抵是以美國四、五零年代那種有職業作曲作詞者、職業樂師、最後交由歌星演唱的模式製作唱片，然而在六零年代當「singer and songwriter」這種自彈自唱創作意識逐漸抬頭後，早期單純歌星演唱的生產模式便逐漸在時代中沒落。

或許就如同坊間新聞所報導，劉文正曾問，如何才能成為永遠的巨星？而他選擇在一個時代的轉折之際急流勇退，轉身留下漂亮帥氣的身影。

「我曾為他許下諾言，不知怎麼能實現。」

或許他已經為自己完成了他對自己許下的諾言，永遠駐足停留在喜愛他的廣大歌迷心中，一個完美的天王明星形象。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航