這兩家新創研發出「沒有可可的巧克力」，你願意為了環境嚐嚐看嗎？

文：戴羽（創新拿鐵）

在大家都更在意食物的「永續」和「健康」的時代，很多新創公司開始投入在這個行業。「超越肉品」（Beyond Meat）和「不可能食品」（Impossible Food）用「素肉」取代肉類，讓我們吃得更健康。「OATLY」則用燕麥奶取代鮮奶，減少畜牧業對環境帶來的影響。

今天介紹的兩家新創，就研發出「沒有可可」的巧克力，想要解決可可產業面對的各種問題。

創新點：沒有可可的巧克力，你願意為了環境嚐嚐看嗎？

破壞環境、僱用童工，可可業者無法解決的指控

根據研究顯示，市面上75%的巧克力是由象牙海岸（Cote D’Ivoire）和迦納（Ghana）兩個鄰接的西非國家種植的可可生產。但是這兩個國家為了提升可可的產量，大量的砍伐森林。在過去的60年來，迦納失去了80%的森林，而產量第一的象牙海岸這個數字更高達94%。根據統計，這些消失的森林有30%變成了可可莊園。

另外，可可種植向來面對使用「童工」的指控。為了要降低成本，可可莊園都大量的僱用童工。研究顯示在象牙海岸和迦納就有約100萬名兒童從事可可生產。其中有95%的童工負責危險的工作，例如使用危險工具或負責噴灑殺蟲劑的工作。雖然很多巧克力大廠如雀巢、Mars及Hershey 都在20年前簽署了可可協議（Harkin-Engel protocol）承諾禁止供應商使用童工，但這個問題並沒有獲得顯著的改善。

但要數可可產業面對最大的挑戰，一定是「氣候變遷」了。

美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）就表示，氣溫的上升會導致在2050年可可將要改到海拔300公尺以上的地方種植。而這些地方目前大部份都是自然保護區。可可產量最大的西非，將因為赤道的濕度下降，變得不適合種植農作物。這代表可可將供不應求。

有兩家新創公司就看到這些問題，所以就積極的尋找方法解決。它們覺得既然巧克力是「無法取得」的甜點，那就想辦法在沒有可可的情況下，也可以生產出巧克力！

為消費者和地球創造「雙贏」的「永續巧克力」

第一家新創是位於英國的WNWN Food Lab，共同創辦人Ahrum Pak原本在投資銀行上班。但是他一直想建立一個「永續」的食品供應系統，於是就和「發酵專家」Johnny Drain一起創業。WNWN是「Waste Not, Want Not.」的縮寫，而它的發音是英文的「雙贏」（Win-Win)。

傳統的巧克力生產中，在曬乾和烘烤可可之前會透過發酵來產生更濃郁的巧克力。因此，「發酵專家」Johnny就採用類似的作法，但使用來自南歐的英國大麥與角豆（Carob）取代可可。

Photo Credit: WNWN Food Labs WNWN的共同創辦人Johnny Drain和Ahrum Pak

為什麼會決定要使用大麥與角豆？根據負責技術與研發的Johnny，他們用純素食品製造商採用的分析方法，將巧克力的風味與香氣分解成「分子」，然後找出他們想要的特點。在經過了很多的嘗試後，Jonny發現大麥與角豆在經過發酵後能產生出類似的「分子」，因此就決定要選它們當替代品。

在經過Johnny的研究後，WNWN能夠像一般巧克力一樣，透過改變烘培的時間來「調」出巧克力的某些味道。例如，WNWN可以生產出與傳統巧克力有相同酸度和色澤，但卻帶有櫻桃和李子的味道的產品！

在2020年創立的WNWN只花了兩年就在官網上推出了第一個產品。而幾個月後更推出了一款名為「Waim! bar」的巧克力棒，直接表明要挑戰1950年代開始就在歐洲極受歡迎的「Daim bar」。這款巧克力棒主打不含可可、棕櫚油、咖啡因、麩質和可可鹼，是一款「全素」的巧克力棒。更重要的是它也不含童工和森林砍伐，所以對環境也很友善！

目前WNWN出產的巧克力都是「限量版」，但是它在2022年決定要建設新的工廠，期望能夠將產量一口氣提升8倍。這樣就能讓更多人能夠嚐到「永續巧克力」的味道了。

生可可其實吃起來像荔枝，因此生產過程比原料重要！

另一家新創是位於美國灣區的Voyage Foods。它的創辦人Adam Maxwell之前是一名廚師，也曾經在「分子釀酒」公司Endless West工作。所以他不但對近來「替代食物」的風潮非常有感，也知道如何善用「分子」，「變」出各種味道。

Adam解釋說，如果我們到可可農場去嘗試一下可可，就會發現它的味道比較像荔枝，和市場上的買到的巧克力完全不一樣。因此，他相信賦予這些食品「味道」的並不是原料，而是生產過程。所以，Adam相信他能夠使用更便宜、更環保的原料來生產這些食品。

截圖自LinkedIn Voyage Foods創辦人Adam Maxwell

和WNWN一樣，Voyage Foods採用分子技術來尋找各種味道的來源。它們不但為原料（例如：可可）進行分析，也在完成品（例如：巧克力）做一樣的分析，以確定類似味道的原料最後真的可以產生出對的味道。

Adam表示Voyage Foods目前的生產方法是商業機密，所以不能公開。但他表示目前在考慮的「替代原料」包括生產紅酒後剩下的葡萄籽、蔓越莓籽和其他的水果籽。

2022年，Voyage Foods成功在A輪中募集到3600萬美元的資金。而這些資金讓原本只能在線上銷售的Voyage Foods開始能佈局通路。2022年底，它們順利的打入以銷售天然食品為主的超市「Sprouts」。