這兩家新創研發出「沒有可可的巧克力」，你願意為了環境嚐嚐看嗎？
我們想讓你知道的是
時至今日，可可業者仍無法解決破壞環境、僱用童工的指控，也因為這樣，有新創團隊開發為消費者和地球創造「雙贏」的「永續巧克力」——你可知道生可可吃起來其實像荔枝，創造「巧克力的味道」在生產過程比其實更重要？
文：戴羽（創新拿鐵）
在大家都更在意食物的「永續」和「健康」的時代，很多新創公司開始投入在這個行業。「超越肉品」（Beyond Meat）和「不可能食品」（Impossible Food）用「素肉」取代肉類，讓我們吃得更健康。「OATLY」則用燕麥奶取代鮮奶，減少畜牧業對環境帶來的影響。
今天介紹的兩家新創，就研發出「沒有可可」的巧克力，想要解決可可產業面對的各種問題。
創新點：沒有可可的巧克力，你願意為了環境嚐嚐看嗎？
破壞環境、僱用童工，可可業者無法解決的指控
根據研究顯示，市面上75%的巧克力是由象牙海岸（Cote D’Ivoire）和迦納（Ghana）兩個鄰接的西非國家種植的可可生產。但是這兩個國家為了提升可可的產量，大量的砍伐森林。在過去的60年來，迦納失去了80%的森林，而產量第一的象牙海岸這個數字更高達94%。根據統計，這些消失的森林有30%變成了可可莊園。
另外，可可種植向來面對使用「童工」的指控。為了要降低成本，可可莊園都大量的僱用童工。研究顯示在象牙海岸和迦納就有約100萬名兒童從事可可生產。其中有95%的童工負責危險的工作，例如使用危險工具或負責噴灑殺蟲劑的工作。雖然很多巧克力大廠如雀巢、Mars及Hershey 都在20年前簽署了可可協議（Harkin-Engel protocol）承諾禁止供應商使用童工，但這個問題並沒有獲得顯著的改善。
但要數可可產業面對最大的挑戰，一定是「氣候變遷」了。
美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）就表示，氣溫的上升會導致在2050年可可將要改到海拔300公尺以上的地方種植。而這些地方目前大部份都是自然保護區。可可產量最大的西非，將因為赤道的濕度下降，變得不適合種植農作物。這代表可可將供不應求。
有兩家新創公司就看到這些問題，所以就積極的尋找方法解決。它們覺得既然巧克力是「無法取得」的甜點，那就想辦法在沒有可可的情況下，也可以生產出巧克力！
為消費者和地球創造「雙贏」的「永續巧克力」
第一家新創是位於英國的WNWN Food Lab，共同創辦人Ahrum Pak原本在投資銀行上班。但是他一直想建立一個「永續」的食品供應系統，於是就和「發酵專家」Johnny Drain一起創業。WNWN是「Waste Not, Want Not.」的縮寫，而它的發音是英文的「雙贏」（Win-Win)。
傳統的巧克力生產中，在曬乾和烘烤可可之前會透過發酵來產生更濃郁的巧克力。因此，「發酵專家」Johnny就採用類似的作法，但使用來自南歐的英國大麥與角豆（Carob）取代可可。
為什麼會決定要使用大麥與角豆？根據負責技術與研發的Johnny，他們用純素食品製造商採用的分析方法，將巧克力的風味與香氣分解成「分子」，然後找出他們想要的特點。在經過了很多的嘗試後，Jonny發現大麥與角豆在經過發酵後能產生出類似的「分子」，因此就決定要選它們當替代品。
在經過Johnny的研究後，WNWN能夠像一般巧克力一樣，透過改變烘培的時間來「調」出巧克力的某些味道。例如，WNWN可以生產出與傳統巧克力有相同酸度和色澤，但卻帶有櫻桃和李子的味道的產品！
在2020年創立的WNWN只花了兩年就在官網上推出了第一個產品。而幾個月後更推出了一款名為「Waim! bar」的巧克力棒，直接表明要挑戰1950年代開始就在歐洲極受歡迎的「Daim bar」。這款巧克力棒主打不含可可、棕櫚油、咖啡因、麩質和可可鹼，是一款「全素」的巧克力棒。更重要的是它也不含童工和森林砍伐，所以對環境也很友善！
目前WNWN出產的巧克力都是「限量版」，但是它在2022年決定要建設新的工廠，期望能夠將產量一口氣提升8倍。這樣就能讓更多人能夠嚐到「永續巧克力」的味道了。
生可可其實吃起來像荔枝，因此生產過程比原料重要！
另一家新創是位於美國灣區的Voyage Foods。它的創辦人Adam Maxwell之前是一名廚師，也曾經在「分子釀酒」公司Endless West工作。所以他不但對近來「替代食物」的風潮非常有感，也知道如何善用「分子」，「變」出各種味道。
Adam解釋說，如果我們到可可農場去嘗試一下可可，就會發現它的味道比較像荔枝，和市場上的買到的巧克力完全不一樣。因此，他相信賦予這些食品「味道」的並不是原料，而是生產過程。所以，Adam相信他能夠使用更便宜、更環保的原料來生產這些食品。
和WNWN一樣，Voyage Foods採用分子技術來尋找各種味道的來源。它們不但為原料（例如：可可）進行分析，也在完成品（例如：巧克力）做一樣的分析，以確定類似味道的原料最後真的可以產生出對的味道。
Adam表示Voyage Foods目前的生產方法是商業機密，所以不能公開。但他表示目前在考慮的「替代原料」包括生產紅酒後剩下的葡萄籽、蔓越莓籽和其他的水果籽。
2022年，Voyage Foods成功在A輪中募集到3600萬美元的資金。而這些資金讓原本只能在線上銷售的Voyage Foods開始能佈局通路。2022年底，它們順利的打入以銷售天然食品為主的超市「Sprouts」。
Tags：
【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。