2023/02/17,
商業

全球電動車市況熱絡，車用晶片龍頭英飛凌、德州儀器等接連擴廠，恐擠壓台灣代工業者空間

全球電動車市況熱絡，車用晶片龍頭英飛凌、德州儀器等接連擴廠，恐擠壓台灣代工業者空間
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隨著電動車市況越來越熱絡，過去居於二線的車用半導體業者，開始變得越來越重要，除了掌握未來龐大的車用零件市場之外，也改變了過去大量妥託代工的模式，擴大自身產能以利未來的產業調度。

面對電動車市況熱絡，車用晶片需求節節攀升，過去居於二線的晶片業者開始受到重視。其中車用晶片龍頭英飛凌（Infineon）、美國德州儀器（TI）等接連啟動擴廠計畫。市場預估車用晶片產業整體投資金額上看250億美元（新台幣7500億元），預計將對台灣晶片代工業造成影響。

全球車用晶片拚擴廠

根據研究調查機構Gartner數據顯示，車用晶片需求到了2024年650億美元的規模，這樣爆發性成長，和許多車廠加入各種電子輔助系統、各類感測儀器，以及自駕車的發展有關。

隨著電動車快速發展，車用半導體成為關鍵零組件。一般而言，該類晶片都是由車廠向零件商下訂單，再通過零件商委託半導體IDM業者設計生產。

這類半導體IDM業者，包辦設計和製造業務，屬於一條龍生產之業者，如德國英飛凌、日本瑞薩（Renesas）、美國德州儀器、日本Rapidus等車用晶片廠。

日前Gartner於2021統計，目前全球十大車用半導體業者，分別為英飛凌、恩智浦（NXP）、瑞薩、德州儀器、意法半導體（STMicro）、博世（Bosch）、安森美（ON Semi）、ADI、微芯（Micro）、東芝（Toshiba）和羅姆半導體（ROHM）。

目前英飛凌、瑞薩和德儀在內的IDM廠將投入超過250億美元，進一步擴大產能。其中，車用晶片龍頭於2月16日宣布，獲得歐洲晶片法案補助，獲得10億歐元（新台幣323.8億元）的資金，於德國的德勒斯登擴大功率半導體的產能。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示：「我們正擴大產能來加快公司步伐，以利用減碳和數位化的趨勢為我們提供成長的機會。我們看到對半導體的結構性需求不斷增長，例如用於可再生能源、數據中心和電動汽車。」

英飛凌強調，德勒斯登擴廠將於2023年開始，2026年秋季正式加入生產半導體，而英飛凌的投資也完全符合歐盟要在2030年生產全球中占比20%的目標，確保歐洲的關鍵供應鏈可以順利推進。

此外，德州儀器15日也宣布，獲得美國晶片法案補助，將在美國猶他州興建12吋晶圓廠，這是該公司在猶他州110億美元投資的一部分，此座廠房建成後將會與現有工廠合併為一家工廠。

晶片代工業者未來市況看法仍分歧

德州儀器強調，該新廠預計2023 年下半年開始興建，2026年投入生產，這是先前所宣布用於擴大製造產能的資本支出計畫中。新廠會強化現有集團產能的規劃，其包括均位於德州的DMOS6（Dallas）、RFAB1和RFAB2和猶他州LFAB。同時也續在德州Sherman建造了4座新的12吋晶圓廠。

事實上，過去的半導體發展歷史上，此類車用半導體IDM業者為了尋求效率或者降低成長，會將一大部分的製造叫給晶片代工業者製造，如台積電（TSMC）、聯電（UMC） 和三星（Samsung）等，代工業者再依照產能需求向上游材料商，如環球晶（Globalwafers）等公司叫貨，製作完畢後送到下游封測廠測試後出貨。

但是近來車用半導體IDM轉向自己建設廠房，外界預期將壓縮代工業者的空間。位於封測大廠的業內人士David告訴《關鍵評論網》受到地緣政治改變，IDM業者開始將製造訂單收回到自己口袋，一面可以更完整調度產能，二來成本已經不是首要考量，如何維護供應鏈穩定且安全成為關鍵。

他強調，從車用晶片大廠英飛凌、德儀的設廠動態來看，在地生產車用晶片已經是趨勢，而作為二三線的半導體業者，也必須順應趨勢到各地設廠，才有辦法在獲得更多訂單。

不過，業內盛傳將擠壓到台灣代工業者的空間，David看法則較為保留，業界的看法也相當分歧。主要是在美中對抗的框架下，全球會有兩套生產系統，一套是中國，第二則是以歐美為首，在這兩者之間正是台灣有機會的地方。此外，他談到半導體設備仍是非常昂貴，若在激烈的競爭下，車用IDM廠是否能兼顧設計與製造，持續建廠房是一大問號。

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核稿編輯：翁世航


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