新榮高中、大成高中遭列專輔學校，已11所私中列入專輔、5都全都還沒審

教育部今日召開退場審議會，由召集人、政務次長劉孟奇主持，在本次會議中，新增台南市私立新榮高中、苗栗縣私立大成高中為專案輔導學校。2所學校的教職員人數都不到10人，因財務狀況顯著惡化而被列入名單，其中大成高中還有積欠薪資的問題。

教育部指出，新榮高中經出席委員二分之一以上同意，符合《私立高級中學以上學校退場條例》訂定的標準，財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務的事實，或嚴重影響校務正常營運，因此被列為專輔學校。

大成高中除了財務狀況顯著惡化以外，還滿足另一項標準：「積欠教師薪資，且經學校主管機關依《教師待遇條例》的規定處以罰鍰」，2校的改善期限均為2年。

2校財務惡化，大成高中還積欠薪資

新榮高中目前有9位教職員、23名學生，學校現設有餐飲科及照顧服務科；大成高中有2位教職員、沒有學生，該校於2022學年度因剩4名教師無法開學，而由國教署協助在校生轉學。

私校工會理事長尤榮輝表示，新榮高中的學生數是台南市47所公私立高中裡最少，師資及行政人力難以符合開課及學校運作基本規模，被列為專輔學校並不意外。而大成高中是還沒被列為專輔學校就人去樓空、停止運作的罕見案例，私校工會建議如果無法在改善其內與他校合併，或改辦其他公益事業，可以思考主動停招。

國教署長彭富源在會後接受媒體聯訪時指出，「財務狀況顯著惡化」的標準有二，一種是財務狀況能不能維持3個月正常運作，如果2年內有12個月未滿足標準，就會被提報，而新榮、大成2所學校都有整整24個月未滿足。另一種指標是用近一學年的決算報告，來預測2年內學校資金資金缺口，如果達到財務調度困難也會被提報。

其中，針對大成高中積欠教師薪資案，教育部已經依《教師待遇條例》進行處罰，並持續督導該校確實改善，如屆期未改善將持續處罰。另外，由於學校法人應負責財務籌措，教育部會持續督導學校財團法人籌措財源、解決積欠薪資問題，如未改善，將依《私立學校法》第77條規定裁罰董事長。

11所私中列入專輔，五都仍有未爆彈

私立高中職退場審議至今，已經有9間加上今日的2間私中列入專輔名單，彭富源表示，前面幾間學校有陸續交出改善計畫，未來會看學校是否有沒有資金挹注。

不過，由於台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市等五都的私立高中職是由直轄市政府管轄，因此這些直轄市應自行訂定退場相關規定、召開退場審議會審議。然而，五都的相關規定遲未出爐，導致至今仍未有私中列入專輔名單。

對此，彭富源回應，五都教育局長對於必須訂定的子法，以及相關指標的檢視，都在積極進行中。如果有需要經驗或舉辦座談，國教署都會全力提供協助。

先前國教署有提過，為了不影響國中生申請學校作業，會盡量在5月前完成退場審議。至於五都有沒有辦法在5月前完成審議，彭富源僅回應「目前很積極」，預計3月10日會再和他們開一次會。

尤榮輝表示，五都中特別是台北市已有中興、方濟、立人及文德等私中傳出停招消息，台北市教育局卻沒有作為，對於直轄市政府處理私校退場的牛步，也呼籲監察院主動調查是否有怠惰失職的情形。

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核稿編輯：楊士範