新榮高中、大成高中遭列專輔學校，已11所私中列入專輔、5都全都還沒審
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新榮高中目前有9位教職員、23名學生，學校現設有餐飲科及照顧服務科；大成高中有2位教職員、沒有學生，該校於2022學年度因剩4名教師無法開學，而由國教署協助在校生轉學。
教育部今日召開退場審議會，由召集人、政務次長劉孟奇主持，在本次會議中，新增台南市私立新榮高中、苗栗縣私立大成高中為專案輔導學校。2所學校的教職員人數都不到10人，因財務狀況顯著惡化而被列入名單，其中大成高中還有積欠薪資的問題。
教育部指出，新榮高中經出席委員二分之一以上同意，符合《私立高級中學以上學校退場條例》訂定的標準，財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務的事實，或嚴重影響校務正常營運，因此被列為專輔學校。
大成高中除了財務狀況顯著惡化以外，還滿足另一項標準：「積欠教師薪資，且經學校主管機關依《教師待遇條例》的規定處以罰鍰」，2校的改善期限均為2年。
2校財務惡化，大成高中還積欠薪資
新榮高中目前有9位教職員、23名學生，學校現設有餐飲科及照顧服務科；大成高中有2位教職員、沒有學生，該校於2022學年度因剩4名教師無法開學，而由國教署協助在校生轉學。
私校工會理事長尤榮輝表示，新榮高中的學生數是台南市47所公私立高中裡最少，師資及行政人力難以符合開課及學校運作基本規模，被列為專輔學校並不意外。而大成高中是還沒被列為專輔學校就人去樓空、停止運作的罕見案例，私校工會建議如果無法在改善其內與他校合併，或改辦其他公益事業，可以思考主動停招。
國教署長彭富源在會後接受媒體聯訪時指出，「財務狀況顯著惡化」的標準有二，一種是財務狀況能不能維持3個月正常運作，如果2年內有12個月未滿足標準，就會被提報，而新榮、大成2所學校都有整整24個月未滿足。另一種指標是用近一學年的決算報告，來預測2年內學校資金資金缺口，如果達到財務調度困難也會被提報。
其中，針對大成高中積欠教師薪資案，教育部已經依《教師待遇條例》進行處罰，並持續督導該校確實改善，如屆期未改善將持續處罰。另外，由於學校法人應負責財務籌措，教育部會持續督導學校財團法人籌措財源、解決積欠薪資問題，如未改善，將依《私立學校法》第77條規定裁罰董事長。
11所私中列入專輔，五都仍有未爆彈
私立高中職退場審議至今，已經有9間加上今日的2間私中列入專輔名單，彭富源表示，前面幾間學校有陸續交出改善計畫，未來會看學校是否有沒有資金挹注。
不過，由於台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市等五都的私立高中職是由直轄市政府管轄，因此這些直轄市應自行訂定退場相關規定、召開退場審議會審議。然而，五都的相關規定遲未出爐，導致至今仍未有私中列入專輔名單。
對此，彭富源回應，五都教育局長對於必須訂定的子法，以及相關指標的檢視，都在積極進行中。如果有需要經驗或舉辦座談，國教署都會全力提供協助。
先前國教署有提過，為了不影響國中生申請學校作業，會盡量在5月前完成退場審議。至於五都有沒有辦法在5月前完成審議，彭富源僅回應「目前很積極」，預計3月10日會再和他們開一次會。
尤榮輝表示，五都中特別是台北市已有中興、方濟、立人及文德等私中傳出停招消息，台北市教育局卻沒有作為，對於直轄市政府處理私校退場的牛步，也呼籲監察院主動調查是否有怠惰失職的情形。
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核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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