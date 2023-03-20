超額報酬的真相：你想過研究投資所花的時間，換算成時薪值多少錢嗎？

什麼是超額報酬？首先我們必須先理解，在投資市場中所有投資人的平均報酬，稱為市場報酬。當投資人所獲得的報酬優於市場報酬，勝出的部分即為超額報酬。

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長期市場的報酬約為8%左右，根據72法則，投入100萬，大約經過9年後，可以成長至200萬。但是這個賺錢效率，對於多數人來說並不滿意，於是他們放棄平均報酬，放棄指數化投資，進而追尋超額報酬，這個爾虞我詐的戰爭中。

但問題來了，花時間就能帶來更好的投資績效嗎？如果可以的話，值得我們去做嗎？這些問題的答案，就是此篇文章想要告訴你的。

超額報酬績效的機會成本

就在前幾天，我提問大家一個問題，為了要獲取超額報酬所需要花費的時間是多少？其實這個問題有個前提，那就是努力研究投資可以帶來比市場更好的報酬。

儘管我個人不認同這句話，但姑且我們相信是有可能的。

假如努力研究投資，真有機會可以帶來更優異的投資結果，但值得大眾這麼做嗎？

我想從時間的機會成本來看。如果可以用時間換取投資績效，這樣的交換究竟是否是值得的？

首先，我們假設為了要獲取比大盤更好的績效，每週需要花費20小時的時間研究未來股市的走勢。

這些研究的工作包含研讀各種市場數據、總體經濟數據、看遍各種財經報導、研究股票買賣的時間、鑽研市場技術點位，或是研究那些股市達人能預測更加準確，不管是哪一種「研究」，你花在提升投資績效這件事情上的時間，平均每週就是20小時。

但僅僅假設花費的時間是不夠的。

因為我們還想知道，究竟靠著努力研究，長期下來可以勝出市場多少百分比績效？這很可能沒有一個標準答案，但沒有關係，我們可以把答案通通列出來。不只如此，為了知道耗費的時間所帶來的機會成本，我們還需假設在不同本金下的投資人，做著同樣的研究方法，帶來的差異結果。

當我們有了本金、花費的時間（每週20小時）以及勝出市場百分比三種變數之後，就可以產生下列表格。

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首先，表格中間呈現的數字，是換算投資人為了獲取超額報酬所獲得的時薪，你沒有看錯，數字的單位是台幣。

一位擁有500萬本金的投資人，經過每週20小時的努力，好不容易勝出大盤1%，此超額報酬為500萬 x 1% = 5萬，如果將此5萬元，換算每小時的時薪，相當於時薪48元。

但如果是本金100萬的投資人，相同勝出市場1%，時薪則只有10元；更不用說本金只有10萬的投資人，在每週20小時的研究時間下，時薪僅僅只有1元。

這告訴我們一件事：本金越少的越不應該花時間在投資這件事情上。

想想看，如果有份你要去面試的工作時薪只有1元，你會接受嗎？不可能的，就算是時薪48元的工作，我相信你也不可能會接受。但是我們卻常常聽到投資人抱持著一種想法：因為本金少，所以更是要花時間研讀市場的走勢以及數據，才能加速資產的累積。

假如努力研究股市能帶來勝出市場的可能，那本金越少的投資人，在超額報酬這場競賽中的時薪，是越不仁道的。

政府規定現在的最低時薪是176元，而背景紅底的數字，表示是低於最低時薪的情境。同樣都是工作，為什麼你要選擇一個比本業收入還要低的工作來做呢？何況，這份工作，還有很大的可能，不只拿不到薪水，更可能賠上了你的老本。

或許你會說，我一個禮拜花不到20小時，應該沒有這麼慘吧？

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如果每週花費的時間剩下五小時，擁有本金500萬的投資人，在勝出大盤1%所換算的時薪是192元。

可喜可賀，終於突破政府規定的最低時薪。

可是，你該如何確保花費的這五個小時能勝出大盤這件事情呢？

讓我們看看每個禮拜花超過40小時的專業基金經理人表現，超過85%的專業投資人，花了比你多的時間以及心力，長期的績效都輸給大盤（市場報酬）。

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你還是相信自己能夠花得比他們少的時間，獲取比他們更好的績效嗎？

如果答案為是的話，我會希望你能成功。

超額報酬結論

獲得超額報酬是靠運氣還是實力？如果你同意超額報酬主要是靠運氣所然，那關於研究以及關注股市便是錯誤的方向，畢竟想透過手氣獲得超額報酬，要做的是尋求好運的到來，增加偏財運，好讓自己猜的準一點，只是這些方法是否存在，我不知道。

那能靠實力獲得超額報酬嗎？在此篇文章我們假設此命題成立，也就是說你只要願意花時間研究，就能獲得對應的報酬。

只是當我們從機會成本的角度分析後，發現一位擁有資金100萬的投資人，如果要讓自己花費的時間成本高於政府規定的最低時薪176元，他必須要讓自己長期勝出大盤至少下列的百分比:

每周5小時：5%

每週10小時：10%

每週15小時：13%

每週20小時：18%

換句話說，擁有百萬資金的投資人，一旦勝出大盤的績效不夠多，換算的時薪將遠低於最低時薪，這並不會是你想要從事的一項工作。而更重要的關鍵，投資人又該如何確保真的花時間就能勝出大盤獲得超額績效呢？

儘管有人拿得比大盤少，就會有人拿得比大盤多，但重點始終在於，你是否能夠長期的成為那位獲得超額報酬者呢？因此，不要再相信什麼本金少就要花時間研究投資聖杯，就算是本金多的人也不合適。

時間本應花在人生中而不是投資這件事，何況還是充滿風險的主動投資。

相信你現在已經理解，同樣都是賺錢，從工作帶來的賺錢效益，將勝出不確定的投資超額報酬。