超額報酬的真相：你想過研究投資所花的時間，換算成時薪值多少錢嗎？
我們想讓你知道的是
一位擁有500萬本金的投資人，經過每週20小時的努力，好不容易勝出大盤1%，此超額報酬為500萬 x 1% = 5萬，如果將此5萬元，換算每小時的時薪，相當於時薪48元。這告訴我們一件事：本金越少的越不應該花時間在投資這件事情上。
什麼是超額報酬？首先我們必須先理解，在投資市場中所有投資人的平均報酬，稱為市場報酬。當投資人所獲得的報酬優於市場報酬，勝出的部分即為超額報酬。
長期市場的報酬約為8%左右，根據72法則，投入100萬，大約經過9年後，可以成長至200萬。但是這個賺錢效率，對於多數人來說並不滿意，於是他們放棄平均報酬，放棄指數化投資，進而追尋超額報酬，這個爾虞我詐的戰爭中。
但問題來了，花時間就能帶來更好的投資績效嗎？如果可以的話，值得我們去做嗎？這些問題的答案，就是此篇文章想要告訴你的。
超額報酬績效的機會成本
就在前幾天，我提問大家一個問題，為了要獲取超額報酬所需要花費的時間是多少？其實這個問題有個前提，那就是努力研究投資可以帶來比市場更好的報酬。
儘管我個人不認同這句話，但姑且我們相信是有可能的。
假如努力研究投資，真有機會可以帶來更優異的投資結果，但值得大眾這麼做嗎？
我想從時間的機會成本來看。如果可以用時間換取投資績效，這樣的交換究竟是否是值得的？
首先，我們假設為了要獲取比大盤更好的績效，每週需要花費20小時的時間研究未來股市的走勢。
這些研究的工作包含研讀各種市場數據、總體經濟數據、看遍各種財經報導、研究股票買賣的時間、鑽研市場技術點位，或是研究那些股市達人能預測更加準確，不管是哪一種「研究」，你花在提升投資績效這件事情上的時間，平均每週就是20小時。
但僅僅假設花費的時間是不夠的。
因為我們還想知道，究竟靠著努力研究，長期下來可以勝出市場多少百分比績效？這很可能沒有一個標準答案，但沒有關係，我們可以把答案通通列出來。不只如此，為了知道耗費的時間所帶來的機會成本，我們還需假設在不同本金下的投資人，做著同樣的研究方法，帶來的差異結果。
當我們有了本金、花費的時間（每週20小時）以及勝出市場百分比三種變數之後，就可以產生下列表格。
首先，表格中間呈現的數字，是換算投資人為了獲取超額報酬所獲得的時薪，你沒有看錯，數字的單位是台幣。
一位擁有500萬本金的投資人，經過每週20小時的努力，好不容易勝出大盤1%，此超額報酬為500萬 x 1% = 5萬，如果將此5萬元，換算每小時的時薪，相當於時薪48元。
但如果是本金100萬的投資人，相同勝出市場1%，時薪則只有10元；更不用說本金只有10萬的投資人，在每週20小時的研究時間下，時薪僅僅只有1元。
這告訴我們一件事：本金越少的越不應該花時間在投資這件事情上。
想想看，如果有份你要去面試的工作時薪只有1元，你會接受嗎？不可能的，就算是時薪48元的工作，我相信你也不可能會接受。但是我們卻常常聽到投資人抱持著一種想法：因為本金少，所以更是要花時間研讀市場的走勢以及數據，才能加速資產的累積。
假如努力研究股市能帶來勝出市場的可能，那本金越少的投資人，在超額報酬這場競賽中的時薪，是越不仁道的。
政府規定現在的最低時薪是176元，而背景紅底的數字，表示是低於最低時薪的情境。同樣都是工作，為什麼你要選擇一個比本業收入還要低的工作來做呢？何況，這份工作，還有很大的可能，不只拿不到薪水，更可能賠上了你的老本。
或許你會說，我一個禮拜花不到20小時，應該沒有這麼慘吧？
如果每週花費的時間剩下五小時，擁有本金500萬的投資人，在勝出大盤1%所換算的時薪是192元。
可喜可賀，終於突破政府規定的最低時薪。
可是，你該如何確保花費的這五個小時能勝出大盤這件事情呢？
讓我們看看每個禮拜花超過40小時的專業基金經理人表現，超過85%的專業投資人，花了比你多的時間以及心力，長期的績效都輸給大盤（市場報酬）。
你還是相信自己能夠花得比他們少的時間，獲取比他們更好的績效嗎？
如果答案為是的話，我會希望你能成功。
超額報酬結論
獲得超額報酬是靠運氣還是實力？如果你同意超額報酬主要是靠運氣所然，那關於研究以及關注股市便是錯誤的方向，畢竟想透過手氣獲得超額報酬，要做的是尋求好運的到來，增加偏財運，好讓自己猜的準一點，只是這些方法是否存在，我不知道。
那能靠實力獲得超額報酬嗎？在此篇文章我們假設此命題成立，也就是說你只要願意花時間研究，就能獲得對應的報酬。
只是當我們從機會成本的角度分析後，發現一位擁有資金100萬的投資人，如果要讓自己花費的時間成本高於政府規定的最低時薪176元，他必須要讓自己長期勝出大盤至少下列的百分比:
- 每周5小時：5%
- 每週10小時：10%
- 每週15小時：13%
- 每週20小時：18%
換句話說，擁有百萬資金的投資人，一旦勝出大盤的績效不夠多，換算的時薪將遠低於最低時薪，這並不會是你想要從事的一項工作。而更重要的關鍵，投資人又該如何確保真的花時間就能勝出大盤獲得超額績效呢？
儘管有人拿得比大盤少，就會有人拿得比大盤多，但重點始終在於，你是否能夠長期的成為那位獲得超額報酬者呢？因此，不要再相信什麼本金少就要花時間研究投資聖杯，就算是本金多的人也不合適。
時間本應花在人生中而不是投資這件事，何況還是充滿風險的主動投資。
相信你現在已經理解，同樣都是賺錢，從工作帶來的賺錢效益，將勝出不確定的投資超額報酬。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。