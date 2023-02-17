烘焙展亮點—麻辣鍋的靈魂就看這一味-火熬香牛油

國際烘焙展2023年2月16日至19日，在南港展覽館4樓盛大舉行，因應疫後餐飲產業重新起飛，今年參展廠商數更多，是百家爭鳴的局面，國內油品大廠統清，特別邀請台菜小天王「國宴主廚溫國智」公開示範獨家秘方「火熬香牛油麻辣燙」，看溫主廚展現超高廚藝，先以炒麻辣底醬，做出滑嫩的果凍鴨血，以及香麻的麻辣豆腐，值得一提的是，溫主廚的美味關鍵，就是使用，國內第一家熬製油廠通過FSSC 22000認證及第一支取得2022年雙潔淨標章的統清「火熬香牛油」。

香牛油在麻辣料理中，扮演舉足輕重的角色，尤其台灣人熱愛吃麻辣鍋的程度，光看市面上近十年，引進無數品牌的現象就知道。但近幾年，餐飲業者很難找到符合規格的香牛油，嗅到市場需求，統清油品展開香牛油開發，品質和口味完全符合麻辣餐飲業者的需求。

麻辣鍋起源地重慶、四川，就是要以「牛油」為麻辣基底，才稱之為正宗，而統清的「火熬香牛油」，具備麻辣鍋所需要的香、麻、辣三大元素，讓麻辣風味，展現出豐富的正統香氣，也成為代表中華麻辣飲食文化的關鍵角色。

統清「火熬香牛油」的製作工法也格外講究，從一開始的肉品來源，就嚴選自紐澳牛脂坊，再以直火熬製，以溫度火力和時間淬煉出符合華人業界之香氣，接下來以過濾降溫鎖住香氣，接著急冷捏練讓它的結晶穩定，並通過高規格食品安全檢驗，緊接著包裝倉儲，精準SOP及重重把關下，成就高品質的火熬香牛油，絕對是業界首屈一指。

火熬香牛油，適用料理多元，在麻辣鍋底方面，可符合傳統風味，更能散發牛油的香醇濃香氣；在紅燒牛肉麵湯底，更能加分味美香濃；用於油炸及煎烤，讓炸物更有口感；醬料調理上，因它的油脂不易變質，能使保鮮期更穩定。

無論在品質管控和供貨穩定，以及食安檢驗上，都能滿足廠商及消費者訴求，讓您吃得乾淨 . 煮得安心，有統清為您把關。

●同場加映／國宴主廚溫國智秘方食譜：

【麻辣醬】

材料A：火熬香牛油、香豬油，蒜末、蔥末、薑末、洋蔥、紅蔥頭、二筋條辣椒粉、雞心辣椒粉、朝天椒辣椒粉

中藥材：大茴、小茴、草果、陳皮、桂枝、甘草、丁香、白胡椒、等10多種中藥材

調味料：郫縣豆辦醬、辣豆辦醬、冰糖、酒釀、酒、鬼椒醬適量

【麻辣燙】

材料：麻辣鴨血，麻辣豆腐，統一科學麵

麻辣燙調味料：水3000CC、麻辣醬10大匙、醬油3大匙、酒2大匙、胡椒粉1 小匙

醬汁調味料：香油1大匙、辣油1大匙、麻辣醬2大匙、糖1小匙、冷開水2大匙

【麻辣鴨血豆腐】

材料：鴨血2塊、板豆腐300公克、薑末20公克、蔥花10公克、蒜末20公克、

花椒粒5公克、水500㏄

調味料：麻辣醬4大匙、糖1/4小匙、醬油1大匙、辣油1大匙、酒1大匙、鹽1大匙

●國際烘焙展資訊：2023年2月16～19日台北南港展覽館4樓

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