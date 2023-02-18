TNL+ 2023/02/18,
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泰國樂團Paper Planes，新歌〈Bad Boy〉意外成小孩神曲晉身「乳牙幫老大」

泰國樂團Paper Planes，新歌〈Bad Boy〉意外成小孩神曲晉身「乳牙幫老大」
Paper Planes的成員Sen和Hye。Photo Credit: Genierock

我們想讓你知道的是

2017年成立的泰國樂Paper Planes，去年底推出的歌曲〈ทรงอย่างแบด〉（Bad Boy）意外在泰國兒童間走紅，社群網站上出現許多小孩子模仿主唱Hye歌唱的影片。一瞬間，Paper Planes也因此有了新的稱號 「หัวหน้าแก๊งค์วัยรุ่นฟันน้ำนม」，意思是「乳牙幫老大」。

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย（樣子壞壞，常常傷心難過）

เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy（你對 Bad Boy 沒興趣）

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย（樣子壞壞，常常傷心難過）

เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย（你不愛那就必須要放手）

โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy（Oh Bad Boy）

ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย（樣子壞壞，常常傷心難過）

ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy（放手讓你去跟 good boy 在一起）

2022年底開始，泰國社群上面出現一個叫做為 #ทรงอย่างแบด（樣子壞壞）的hashtag，點下這個hashtag，則是會看到一些小朋友嘶吼著唱歌的影片，而這一切，就來自於泰國樂團Paper Planes的歌曲ทรงอย่างแบด（Bad Boy）。

這首歌到底有什麼魔力，可以如此讓全泰國的小朋友都跟著唱，這個問題，至今仍然沒有一個解釋，但可以確認的是，一個泰國小朋友心中的搖滾巨星，就這樣在2022年底橫空出世，Paper Planes也因此有了新的稱號「หัวหน้าแก๊งค์วัยรุ่นฟันน้ำนม」，意思是「乳牙幫老大」。

小朋友們除了跟著唱之外，還會模仿樂團中主唱Hye的穿著。Hye的一些言行，當然也受到檢視，畢竟是小朋友們心中的偶像，形象可要維護好，Hye有點壞壞加Emo的外在形象，實實在在抓住了小朋友的心，有些小朋友因為Paper Planes的關係，跟家長要求學音樂。此外，泰國小朋友們要求到現場觀看Paper Planes的演出，也莫名其妙成為孩子間的一股潮流，以往底下滿滿都是年輕人，12歲以下禁止進入的Live House，現在變成都是家長帶著小朋友，畫面甚感衝突。

從幕後躍升到幕前被關注的Paper Planes

回頭看看Paper Planes這個樂團，其實音樂路並不是太順遂，2017年成立後的好幾年的時間，卻一直沒有一個突破性的發展，一直到去年開始慢慢走紅。

樂團的核心Hye是從幕後製作出身，曾經參與過泰國許多一線藝人如Retrospect、Sweet Mullet、Wonderframe、PiXXiE等的作品製作，另一名成員Bass手Sen也是從幕後出身，目前樂團更請來Sweet Mullet的吉他手來擔任客座代打吉他手。

「最主要還是想要製作自己的作品，以前沒什麼錢，只能簡單的錄製，雖然如此，但還是比以前的年代還要容易了，我常會有新的目標，例如說研究國外樂團、藝人的作品所要傳達給歌迷的訊息，為什麼人家的製作，吉他跟鼓聽起來跟我們不一樣，所以我就開始上YouTube看影片學東西，不論是Bass、鼓、電腦等，都有很多人分享教學資源。

我認為如果我們持續學習，那很多事情就不會太難，資源上，或許跟大學學校裡還是不太能比，但我們可以選擇自己喜歡的學，例如音樂工程相關的電腦知識，找到想學的，我們就可以整天 24小時都沈浸在裡面，不必被其他科目瓜分掉時間，當我們享受這一切的時候，一切就會變得更有趣」

Hye喜歡音樂，從基層的錄音助理做起，在音樂圈打滾了10多年，除了經手過許多泰國國內藝人的音樂製作外，更參與過大大小小的歐美藝人音樂製作。對於最近的爆紅，他坦言自己也不知道發生了什麼事情，一切都有點措手不及，必須要調適心情，他更表示，其實〈Bad Boy〉這首歌，就是一首所謂很吵的搖滾歌曲，不太適合小朋友，一開始看到小朋友在動物園裡面唱著這首歌時，也是蠻驚艷，他認為以音樂製作人的角度來看，最初只是想製作一首旋律、歌詞都簡單的歌，沒想到會誤打誤撞橫掃泰國12歲以下市場。

前陣子泰國兒童節，Paper Planes受邀到賽福瑞動物園演出，底下滿滿都是父母帶著小朋友來欣賞演出，演出時背後還有海豚跳起，這畫面有說不出的逗趣。Hye在當天的演出中，也對著底下的小朋友們說：

「希望各位小朋友都能盡情享受現在的時光，要對自己負責，例如刷牙，吃有營養的東西，睡眠充足，尋找自己喜歡的事情，如果還不知道自己喜歡什麼，也不用有壓力，在現在這個時候，過得開心比較重要」

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