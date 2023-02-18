泰國樂團Paper Planes，新歌〈Bad Boy〉意外成小孩神曲晉身「乳牙幫老大」

我們想讓你知道的是
2017年成立的泰國樂Paper Planes，去年底推出的歌曲〈ทรงอย่างแบด〉（Bad Boy）意外在泰國兒童間走紅，社群網站上出現許多小孩子模仿主唱Hye歌唱的影片。一瞬間，Paper Planes也因此有了新的稱號 「หัวหน้าแก๊งค์วัยรุ่นฟันน้ำนม」，意思是「乳牙幫老大」。
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย（樣子壞壞，常常傷心難過）
เธอไม่อินกับผู้ชาย bad boy（你對 Bad Boy 沒興趣）
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย（樣子壞壞，常常傷心難過）
เธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อย（你不愛那就必須要放手）
โธ่พ่อหนุ่ม bad boy bad boy（Oh Bad Boy）
ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย（樣子壞壞，常常傷心難過）
ปล่อยเธอไปกับไอ้หนุ่ม good boy（放手讓你去跟 good boy 在一起）
2022年底開始，泰國社群上面出現一個叫做為 #ทรงอย่างแบด（樣子壞壞）的hashtag，點下這個hashtag，則是會看到一些小朋友嘶吼著唱歌的影片，而這一切，就來自於泰國樂團Paper Planes的歌曲ทรงอย่างแบด（Bad Boy）。
這首歌到底有什麼魔力，可以如此讓全泰國的小朋友都跟著唱，這個問題，至今仍然沒有一個解釋，但可以確認的是，一個泰國小朋友心中的搖滾巨星，就這樣在2022年底橫空出世，Paper Planes也因此有了新的稱號「หัวหน้าแก๊งค์วัยรุ่นฟันน้ำนม」，意思是「乳牙幫老大」。
小朋友們除了跟著唱之外，還會模仿樂團中主唱Hye的穿著。Hye的一些言行，當然也受到檢視，畢竟是小朋友們心中的偶像，形象可要維護好，Hye有點壞壞加Emo的外在形象，實實在在抓住了小朋友的心，有些小朋友因為Paper Planes的關係，跟家長要求學音樂。此外，泰國小朋友們要求到現場觀看Paper Planes的演出，也莫名其妙成為孩子間的一股潮流，以往底下滿滿都是年輕人，12歲以下禁止進入的Live House，現在變成都是家長帶著小朋友，畫面甚感衝突。
從幕後躍升到幕前被關注的Paper Planes
回頭看看Paper Planes這個樂團，其實音樂路並不是太順遂，2017年成立後的好幾年的時間，卻一直沒有一個突破性的發展，一直到去年開始慢慢走紅。
樂團的核心Hye是從幕後製作出身，曾經參與過泰國許多一線藝人如Retrospect、Sweet Mullet、Wonderframe、PiXXiE等的作品製作，另一名成員Bass手Sen也是從幕後出身，目前樂團更請來Sweet Mullet的吉他手來擔任客座代打吉他手。
「最主要還是想要製作自己的作品，以前沒什麼錢，只能簡單的錄製，雖然如此，但還是比以前的年代還要容易了，我常會有新的目標，例如說研究國外樂團、藝人的作品所要傳達給歌迷的訊息，為什麼人家的製作，吉他跟鼓聽起來跟我們不一樣，所以我就開始上YouTube看影片學東西，不論是Bass、鼓、電腦等，都有很多人分享教學資源。
我認為如果我們持續學習，那很多事情就不會太難，資源上，或許跟大學學校裡還是不太能比，但我們可以選擇自己喜歡的學，例如音樂工程相關的電腦知識，找到想學的，我們就可以整天 24小時都沈浸在裡面，不必被其他科目瓜分掉時間，當我們享受這一切的時候，一切就會變得更有趣」
Hye喜歡音樂，從基層的錄音助理做起，在音樂圈打滾了10多年，除了經手過許多泰國國內藝人的音樂製作外，更參與過大大小小的歐美藝人音樂製作。對於最近的爆紅，他坦言自己也不知道發生了什麼事情，一切都有點措手不及，必須要調適心情，他更表示，其實〈Bad Boy〉這首歌，就是一首所謂很吵的搖滾歌曲，不太適合小朋友，一開始看到小朋友在動物園裡面唱著這首歌時，也是蠻驚艷，他認為以音樂製作人的角度來看，最初只是想製作一首旋律、歌詞都簡單的歌，沒想到會誤打誤撞橫掃泰國12歲以下市場。
前陣子泰國兒童節，Paper Planes受邀到賽福瑞動物園演出，底下滿滿都是父母帶著小朋友來欣賞演出，演出時背後還有海豚跳起，這畫面有說不出的逗趣。Hye在當天的演出中，也對著底下的小朋友們說：
「希望各位小朋友都能盡情享受現在的時光，要對自己負責，例如刷牙，吃有營養的東西，睡眠充足，尋找自己喜歡的事情，如果還不知道自己喜歡什麼，也不用有壓力，在現在這個時候，過得開心比較重要」
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。