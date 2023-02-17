假新聞瘋傳陸網警方闢謠：聊天機器人編造，外媒專欄作家認為中國未來恐湧現山寨ChatGPT
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中國網上日前瘋傳一則新聞，杭州限行令即將取消，後來被警方查出原來是聊天機器人編造的假新聞。此外，一名《紐約時報》專欄作家發現，中國疑似出現山寨版ChatGPT，系統的回答相當「尊重國情」，他更指出，雖然許多中國企業盼能創立自家聊天機器人，但國內外仍有許多困難亟須克服。
（中央社）一則「浙江省杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的新聞稿16日在中國網路瘋傳，杭州警方今（17）日指消息不實，已介入調查。據中國媒體報導，這是使用當紅的聊天機器人編造的假新聞。
中國《澎湃新聞》今天報導，因學校放假等因素，去年12月21日起，杭州全市交通流量明顯下降，延誤指數逐日遞減，交通尖峰期行車時速變快，暫停錯峰行車措施。
如今錯峰暫停已近兩個月，不少杭州市爭相詢問，限行令是否會調整，因此網路瘋傳「浙江省杭州市政府3月1號取消機動車依尾號限行」的新聞稿引發關注。
不過《浙江之聲》報導，16日下午杭州市若干民眾討論近來當紅的ChatGPT，有人開玩笑使用這個聊天機器人軟體完稿杭州取消限行的假新聞，甚至直播使用ChatGPT的寫稿過程並發文。
不明就裡的網友立即截圖轉發，導致假新聞到處流竄，闖禍的民眾隨即發訊道歉，還說3月1日取消機動車尾號限行的截圖不是從官方得知，全是ChatGPT擬具自動生成的新聞稿被轉發而誤導大眾。
另據《紐約時報》（The New York Times）報導，ChatGPT全球爆紅，高度審查網路訊息的中國，出現疑似山寨版，提供「尊重國情」的答案，如被問到1989年6月4日北京發生什麼事，回答是「敏感詞彙無法處理」。
外媒指出：中國恐湧現山寨聊天機器人
（中央社）聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，在高度審查網路訊息的中國，出現疑似山寨版，提供尊重國情的答案，如被問到1989年6月4日北京發生什麼事，回答是敏感詞彙無法處理。
《紐約時報》專欄文章作者詹涓表示，一名四川朋友對她說，ChatGPT進中國後居然會「尊重國情」，在類似ChatGPT的使用界面上，對於「1989年6月4日在中國北京發生了什麼」這個問題，回答是「你發送的內容可能有敏感詞彙，系統無法處理」。
另一個問題「如何評價中國的新冠清零政策」，回答十分積極正面。但身處海外的詹涓在ChatGPT網站上問了同樣問題，得到的回答卻完全不同。
詹涓研究發現，這個「尊重中國國情」的機器人可能是山寨版，在中國社群平台微信上提供付費服務，雖然標誌形狀跟ChatGPT一樣，但顏色不同，註冊公司看來跟開發ChatGPT的OpenAI沒關係。類似的機器人在微信上還有很多。
文章指出，最近ChatGPT在中國爆紅，過去30天ChatGPT這一關鍵詞的微信「指數趨勢」增長逾百倍，即反映微信上受歡迎程度的指標。
文章指出，中國用戶目前很難使用ChatGPT，這可能一定程度上助長山寨版湧現，商家可趁機賺一筆；而在美中全面競爭升溫之際，這類人工智慧產品顯示出巨大潛力，中國希望研發類似ChatGPT的本土產品。
有消息指出，中國的網路巨賈包括百度、阿里巴巴、京東和騰訊都希望推出自家品牌的人工智慧聊天機器人。
不過，科技企業都面臨同一個問題，就是在中國的敏感詞數不勝數且不斷增長，萬一有點閃失，犯了忌諱的機器人連帶其平台會不會也被封禁？另一方面，中國是不是也能利用人工智慧製造和傳播類似「清零政策就是好」的吹捧訊息？
中國的科技業者過去2年遭到中國監管機構嚴密審查，「他們有多大的動力開發存在政治風險的產品，這些工具又能帶來多大的改變？」
文章又指出，像ChatGPT的人工智慧對晶片有更高的要求，但美國與盟友達成協議，限制對中國的晶片技術出口，也可能會令中國的人工智慧發展受阻。
新聞來源
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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