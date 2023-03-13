TNL+ 2023/03/13,
非洲

近13億人口、平均年齡20歲，漠南非洲成為全球手遊玩家增長最快的地區之一

近13億人口、平均年齡20歲，漠南非洲成為全球手遊玩家增長最快的地區之一
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

漠南非洲地區的遊戲玩家數量在2015年是7700萬；但是，截至2021年遊戲玩家數量已經增加到1.86億，其中高達95％玩家使用智慧型手機或平板電腦來玩遊戲。依據趨勢進行估計，在2020年至2024年之間，非洲地區的手遊玩家將以9.4％的年增長率增加，非洲將成為全球手遊玩家增長最快的地區。

文：何佩佳

許多人開始認識非洲大陸的視角是從人道援助或慈善援助等角度出發，長久下來我們很自然地便認定這塊廣袤無垠的大陸就是缺水、缺電、缺基建、缺重視人權、有武裝衝突等等。

這樣的認知並沒有錯誤，只是每個非洲國家發展程度不一，單一非洲國家裡面的州／郡或鄉／鎮也不是全部都迫切需要外界援助。所以，一概而論所有的非洲國家的現況或未來都是同個樣子，這就不切實際了。

只要透過不同視角來認識非洲大陸，便會發現這裡的多元和正在發生的改變，完全超乎你我想像，例如：玩手機遊戲（Mobile game，以下簡稱：手遊）。

過去大多數非洲國家的數位支付系統和分銷生態系統不健全，遊戲產業和投資圈認定非洲是「不需要經營的市場」，即使不在相關產業鏈上的一般人，也會很自然地認為「這裡有人打電動嗎？」

自2007年肯亞開始使用手機行動支付之後，其它非洲國家在十年內相繼由資本市場領軍，發展出迭代速度飛快的國內或跨境手機行動支付系統，不同年齡層和社會階級的使用者對手機行動支付的接受程度也相當高，非洲的FinTech生態圈發展至今，可說是相當有模有樣了。

其次，非洲智慧型手機市場出現明顯的增長，這是由於非洲各國中產階級人數激增、智慧型手機購買力提高、網路覆蓋範圍擴大和上網普及率上升等因素的推動。當然了，說起這份增長，部分功勞得歸屬於那些任一非洲國家都能買到的「符合非洲消費者需求、價格實惠」的中階與低階智慧型手機。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。