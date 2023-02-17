Subway傳有意出售估值超過100億美元：對加盟主苛刻法律訴訟不斷，疫情期間經營不善、前景不明

全球速食業界的大事，知名潛艇堡業者Subway正要出售，但是正處於初步詢問的階段，根據外媒估計估值可能超過100億美元，不過由於全球景氣仍處於混沌不明，未來是否成真仍未定。

Subway可能要賣了，估值達100億美元

知情人士告訴《華爾街日報》近期Subway的股東正在尋找買家，而這項消息也獲得摩根大通（JP Morgan）證實並指出，目前擔任Subway的買賣顧問，但是無法確定何時出售，也不知道能不能成功。

《華爾街日報》指出，Subway的估值可能突破100億美元。根據研究調查公司Technomic的數據顯示，Subway主要市場在美國，也是在美國速食快餐連鎖店最多分店的企業，之後是星巴克居第二，再來才是麥當勞。

Subway約2.1萬家分店分落各州，而2021年營業額達到94億美元。Technomic指出，雖然Subway看似有近百億美元的營收，但是相較於過去十年來是大幅下降，對照2012年的營收高達180億美元，在此高峰後營收開始下降。

Subway的經營不佳的問題，在疫情期被凸顯，尤其是2021年倒閉了1609間門市，而和加盟業者的糾紛也屢屢躍上新聞版面。《NEW YORK POST》報導指出，Subway於2018年對加盟商的法律訴訟多達718件，早些年2017年則有955件，相較於麥當勞、漢堡王等業者，它們於同時期的訴訟不到10件。

這些訴訟案多出於衛生條件和租金爭議。當時Subway的發言人強調，每月的檢查是確保滿足我們的要求，還有客人對品質的高標準。

此外，Subway對於加盟業者相當嚴格，據《NEW YORK POST》報導，SOP操作手冊多達800頁，還有Subway執行長John Chidsey要求店主每週7天，每天營業13小時，確保早午晚餐的供應，這意味平均每週工作時間高達80小時。

母公司苛刻：稽查、租金糾紛不斷

對此，知名脫口秀主持人約翰奧利佛（John Oliver）也對此嘲諷，並指出Subway對於加盟主的種種作法、制度，讓他們受到很多損失。而過去十多年來，Subway憑藉開店成本低廉得以快速展店，例如200至50萬美元之間，而麥當勞則超過100萬美元。

John Oliver強調，在制度下加盟主受到母公司的牽制，如果母公司決定更改菜單或重新設計店家，加盟商可能會承擔這些費用。此外，如果公司宣布促銷或折扣，商店可能不得不配合，就算這對他們來說是虧本的。

令人感到訝異的是，母公司還會允許各家分店緊鄰，進而透過合約等方式搶加盟主的生意。John Oliver說，這種毫無管制的做法，給加盟主帶來傷害，卻讓母公司獲得更多加盟金。

Subway在1965年成立於美國康乃狄克州（State of Connecticut），1968年開始以Subway作為正式名稱，此後的20年內相繼拓展多元餐點，推出派對拼盤，提供服務團體客戶及多人聚餐。

而快速成長期落在1981至1987年，透過透過加盟的方式，逐漸擴張為全球性連鎖速食品牌，並且擠身全球前500大加盟+A4連鎖餐飲中排名第一。

Subway30周年慶全球展店突破1.1萬家分店，2021年再度擴展達到3.7萬家，顯示其開發多樣菜單，增加各類麵包選擇，獲得巨大成功。而台灣發展方面，首家分店於天母開幕，截至2019年全台已有135家分店。而未來Subway是否會影響台灣店家的發展仍值得關注。

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核稿編輯：翁世航