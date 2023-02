慣老闆、翻白眼、心好累⋯⋯上班族內心OS抱怨用英文學起來！

文:The Flip Bar

牛津字典2022年票選出的年度代表字”Goblin mode”,這是許多從疫情中恢復正常模式的上班族心聲。Goblin mode是個英文俚語,常常被使用為"in goblin mode"or"to go goblin mode",就是一種懶惰、只想享受,反抗社會期待的生活模式,即是我們常常說的:我不想努力了。

「我無法過著朝九晚五的生活」、「我受不了這一切制式及死板的規定」,「我工作明明幾個小時就完成,為什麼要待上一整天」,這肯定是許多上班族內心的痛苦吶喊,Well, we all know your pain!

而且我們更懂你在辦公室內心的O.S.,今天就來學學那些讓你翻白眼翻到後腦勺,或者氣得牙癢癢的用語吧。不管怎麼生氣,請把悲憤化為力量,用英文大聲罵出來吧。

翻白眼 roll one’s eyes

轉動你的眼睛,在英文裡即是翻白眼意思。

Amy: Ugh, I can’t believe we have another meeting scheduled for this afternoon. I have so much work to catch up on. 我真不敢相信,我們下午又安排了另一場會議。我好多工作做不完啊! Alice: And half the time, the meeting don’t even result in any decisions. I just can’t help rolling my eyes. 而且一半的會議根本沒有結果,真讓人翻白眼!

Bite your lip / bite your tongue 捏大腿

英文解釋說咬你的嘴唇或者舌頭,相信這個狀況可能每天都會上演,總是有人可以不按牌理出牌提出無理的要求,我們來看看真實對話情況吧。

Annie: I am sorry, I heard you are asked to work over the weekend again to finish this project and the deadline is fast approaching. 我很抱歉又聽到你被要求假日來加班完成這個專案了,而且交件日已經要到了。 Ken: All I can do is to bite my tongue if I want to keep my job. 在無奈我也只能咬牙保住我的工作了 。

disheartened 心累

單字內有heart心的意思,dis是否定意思,有斷了的意思,所以與你的內心斷了,聽起來是不是很心寒呢。不管怎麼付出,有些結果不是你能控制的,而讓人感到心灰意冷是吧。

Supervisor: What’s the matter, Lena? Lena你怎麼了? Lena: I just feel like I'm always doing the same thing over and over again. It's really disheartening. 我只是覺得我好像一直在重複做一樣的事情,真的心很累!

slave driver 慣老闆

Well⋯⋯不好說,請好好疼心你的員工吧,老闆們。

Brenda: I understand that you might feel that way, but we have a lot of work to do, and we need everyone to pitch in. 我了解你的感受,但是我們真的很多工作,所以我們需要每個人都能在狀況內。 Yuki: I know, but it feels like the manager is always pushing us to do more and more. He’s such a slave driver. 我了解,但經理給我感覺就是一直在逼我們做更多事情,真的是一位慣老闆。

希望今天的用語,都有說到你心坎裡,下次罵人不訪也複習一下單字吧。

最後,英文裡常說一句很棒的話,就是教我們轉念意思,我很愛喝檸檬汁,所以檸檬一點都不澀!

When life gives you lemons make lemonade.

把檸檬原汁調為甜甜檸檬汁就很美味囉。

加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:溫偉軒

核稿編輯:翁世航