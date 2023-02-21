2023/02/21,
語文

慣老闆、翻白眼、心好累⋯⋯上班族內心OS抱怨用英文學起來！

慣老闆、翻白眼、心好累⋯⋯上班族內心OS抱怨用英文學起來！
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在公司時常會遇到一些讓人傻眼或想吐槽的情況，這時候很多OS、跑馬燈就會在心中循環撥放，但你有想過這些台式用語也有相對應的英文俚語嗎？

文：The Flip Bar

牛津字典2022年票選出的年度代表字”Goblin mode”，這是許多從疫情中恢復正常模式的上班族心聲。Goblin mode是個英文俚語，常常被使用為"in goblin mode"or"to go goblin mode"，就是一種懶惰、只想享受，反抗社會期待的生活模式，即是我們常常說的：我不想努力了。

「我無法過著朝九晚五的生活」、「我受不了這一切制式及死板的規定」，「我工作明明幾個小時就完成，為什麼要待上一整天」，這肯定是許多上班族內心的痛苦吶喊，Well, we all know your pain!

而且我們更懂你在辦公室內心的O.S.，今天就來學學那些讓你翻白眼翻到後腦勺，或者氣得牙癢癢的用語吧。不管怎麼生氣，請把悲憤化為力量，用英文大聲罵出來吧。

翻白眼 roll one’s eyes

轉動你的眼睛，在英文裡即是翻白眼意思。

Amy: Ugh, I can’t believe we have another meeting scheduled for this afternoon. I have so much work to catch up on.

我真不敢相信，我們下午又安排了另一場會議。我好多工作做不完啊！

Alice: And half the time, the meeting don’t even result in any decisions. I just can’t help rolling my eyes.

而且一半的會議根本沒有結果，真讓人翻白眼！

Bite your lip / bite your tongue 捏大腿

英文解釋說咬你的嘴唇或者舌頭，相信這個狀況可能每天都會上演，總是有人可以不按牌理出牌提出無理的要求，我們來看看真實對話情況吧。

Annie: I am sorry, I heard you are asked to work over the weekend again to finish this project and the deadline is fast approaching.

我很抱歉又聽到你被要求假日來加班完成這個專案了，而且交件日已經要到了。

Ken: All I can do is to bite my tongue if I want to keep my job.

在無奈我也只能咬牙保住我的工作了 。

disheartened 心累

單字內有heart心的意思，dis是否定意思，有斷了的意思，所以與你的內心斷了，聽起來是不是很心寒呢。不管怎麼付出，有些結果不是你能控制的，而讓人感到心灰意冷是吧。

Supervisor: What’s the matter, Lena?

Lena你怎麼了?

Lena: I just feel like I'm always doing the same thing over and over again. It's really disheartening.

我只是覺得我好像一直在重複做一樣的事情，真的心很累！

slave driver 慣老闆

Well⋯⋯不好說，請好好疼心你的員工吧，老闆們。

Brenda: I understand that you might feel that way, but we have a lot of work to do, and we need everyone to pitch in.

我了解你的感受，但是我們真的很多工作，所以我們需要每個人都能在狀況內。

Yuki: I know, but it feels like the manager is always pushing us to do more and more. He’s such a slave driver.

我了解，但經理給我感覺就是一直在逼我們做更多事情，真的是一位慣老闆。

希望今天的用語，都有說到你心坎裡，下次罵人不訪也複習一下單字吧。

最後，英文裡常說一句很棒的話，就是教我們轉念意思，我很愛喝檸檬汁，所以檸檬一點都不澀！

When life gives you lemons make lemonade.

把檸檬原汁調為甜甜檸檬汁就很美味囉。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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