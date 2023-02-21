慣老闆、翻白眼、心好累⋯⋯上班族內心OS抱怨用英文學起來！
我們想讓你知道的是
在公司時常會遇到一些讓人傻眼或想吐槽的情況，這時候很多OS、跑馬燈就會在心中循環撥放，但你有想過這些台式用語也有相對應的英文俚語嗎？
文：The Flip Bar
牛津字典2022年票選出的年度代表字”Goblin mode”，這是許多從疫情中恢復正常模式的上班族心聲。Goblin mode是個英文俚語，常常被使用為"in goblin mode"or"to go goblin mode"，就是一種懶惰、只想享受，反抗社會期待的生活模式，即是我們常常說的：我不想努力了。
「我無法過著朝九晚五的生活」、「我受不了這一切制式及死板的規定」，「我工作明明幾個小時就完成，為什麼要待上一整天」，這肯定是許多上班族內心的痛苦吶喊，Well, we all know your pain!
而且我們更懂你在辦公室內心的O.S.，今天就來學學那些讓你翻白眼翻到後腦勺，或者氣得牙癢癢的用語吧。不管怎麼生氣，請把悲憤化為力量，用英文大聲罵出來吧。
翻白眼 roll one’s eyes
轉動你的眼睛，在英文裡即是翻白眼意思。
Amy: Ugh, I can’t believe we have another meeting scheduled for this afternoon. I have so much work to catch up on.
我真不敢相信，我們下午又安排了另一場會議。我好多工作做不完啊！
Alice: And half the time, the meeting don’t even result in any decisions. I just can’t help rolling my eyes.
而且一半的會議根本沒有結果，真讓人翻白眼！
Bite your lip / bite your tongue 捏大腿
英文解釋說咬你的嘴唇或者舌頭，相信這個狀況可能每天都會上演，總是有人可以不按牌理出牌提出無理的要求，我們來看看真實對話情況吧。
Annie: I am sorry, I heard you are asked to work over the weekend again to finish this project and the deadline is fast approaching.
我很抱歉又聽到你被要求假日來加班完成這個專案了，而且交件日已經要到了。
Ken: All I can do is to bite my tongue if I want to keep my job.
在無奈我也只能咬牙保住我的工作了 。
disheartened 心累
單字內有heart心的意思，dis是否定意思，有斷了的意思，所以與你的內心斷了，聽起來是不是很心寒呢。不管怎麼付出，有些結果不是你能控制的，而讓人感到心灰意冷是吧。
Supervisor: What’s the matter, Lena?
Lena你怎麼了?
Lena: I just feel like I'm always doing the same thing over and over again. It's really disheartening.
我只是覺得我好像一直在重複做一樣的事情，真的心很累！
slave driver 慣老闆
Well⋯⋯不好說，請好好疼心你的員工吧，老闆們。
Brenda: I understand that you might feel that way, but we have a lot of work to do, and we need everyone to pitch in.
我了解你的感受，但是我們真的很多工作，所以我們需要每個人都能在狀況內。
Yuki: I know, but it feels like the manager is always pushing us to do more and more. He’s such a slave driver.
我了解，但經理給我感覺就是一直在逼我們做更多事情，真的是一位慣老闆。
希望今天的用語，都有說到你心坎裡，下次罵人不訪也複習一下單字吧。
最後，英文裡常說一句很棒的話，就是教我們轉念意思，我很愛喝檸檬汁，所以檸檬一點都不澀！
When life gives you lemons make lemonade.
把檸檬原汁調為甜甜檸檬汁就很美味囉。
-
延伸閱讀
- 抹黑、架空、小圈圈⋯⋯這些「辦公室政治」相關英文該怎麼說？
- 職場英文：從The Office到The Morning Show，五部必看經典歐美職場影集
- 五個實用辦公室英文例句：「你現在正在忙嗎？」怎麼說比較禮貌？
加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。