2023/03/07,
歷史

《改變日本歷史的總理大臣》：日本國家體制創建者伊藤博文，唯一成為日幣肖像人物的第一代制憲總理

《改變日本歷史的總理大臣》：日本國家體制創建者伊藤博文，唯一成為日幣肖像人物的第一代制憲總理
Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain

我們想讓你知道的是

本書描繪明治維新後第一位組閣的總理伊藤博文到最近的總理岸田文雄。在六十四位、一百個總理任期當中，日本如何從小國崛起為帝國，又因為過度擴張的野心而捲入戰火，最終戰敗被打掉重練，重新振興，成為今日的樣貌。

文：李拓梓

第一代制憲總理伊藤博文

伊藤博文是明治時代最重要的政治人物，也是日本廢除數千年傳統的太政官制度，採行歐化制度後的第一任閣揆。那一年伊藤博文四十四歲，是至今為止日本史上最年輕就職內閣總理大臣的人。

伊藤博文年輕時名為伊藤俊輔，出身長州，是吉田松陰「松下村塾」門下的弟子；原來是佃農之子，後來因為被收養而成為下級武士。幕末的攘夷志士風起時，他還很年輕，因此在「松下村塾」就學期間，持續密切地與年紀稍長的高杉晉作、木戶孝允交往。伊藤博文劍術很差，但做事細心、任勞任怨，因此頗得長輩喜愛，吉田松陰便認為伊藤很有政治頭腦。據說長州志士攻擊品川的外國使館群時，由於伊藤博文記得攜帶剪刀，因而讓被擋在鐵絲網外的糊塗志士們得以進入使館區放火。

伊藤博文接任總理前便已參贊機要，因為曾經偷渡前往英國，喝過一點洋墨水，因此會講英文。維新後伊藤博文被派為兵庫縣知事，負責神戶港的外國人事務。低階武士「足輕」出身的他，可以與出身天差地別的長州毛利家等藩主們平起平坐，也證明時代因為維新的關係而有了巨大改變。

明治初期的中央集權體制確立，伊藤博文參與甚深，包括「廢藩置縣」、「徵兵制」或「殖產興業」等。因此，隨著「維新三傑」（木戶孝允、大久保利通和西鄉隆盛）因各種原因相繼逝世，伊藤博文這一代便躍上歷史舞台，而開啟了明治維新下半場的改革工作，其中最重要的一件事情便是建立一個憲政國家。

當時的輿論有兩種看法，兩派為首的，又剛好是兩位銜命立憲的「國憲審議官」。大隈重信倡導的「急進派」，因為對自由民權運動的同情，又受到美國獨立宣言的影響，主張盡快開設國會，引進民主制度；而伊藤博文倡導的「漸進派」，則認為國家的近代化，首要為秩序的維繫。

隨著立憲的腳步加劇，兩派的衝突越來越激烈，尤其當大隈重信在意見書中，提出「政黨政治乃是立憲政治的本質」的論點時，伊藤博文幾乎無法忍受，他認為這無疑是將君權轉交給人民，如此一來，大隈根本只是在幫自己同情的自由民權運動組閣鋪路。

兩派衝突終於在明治十四年（一八八二）爆發，起因是即將卸下「北海道開拓使」職務的黑田清隆，將官署土地賤價賣給「關西貿易商會」（由當時的富商五代友厚主導），引起輿論「賤賣國產」的撻伐。黑田清隆為了反擊，指稱這場風暴起因於大隈重信和過從甚密的三菱財團岩崎家，由於未獲取想要的利益才發動反撲。伊藤博文也見縫插針，藉機攻擊大隈重信，表示這場風暴是因為有人想要把民權運動家拉近政府，擴張自己的影響力，才造成政局的紛亂。

經過一場大亂鬥，在御前會議上，眾人達成大隈重信辭去職務的決定。但弔詭的是，會議中同時也停止了北海道官產的出售，並同意給設置國會九年的緩衝期間，這個事件也被稱為「明治十四年政變」。只是，負責憲法的伊藤博文，處境並沒有因為「急進派」被趕出政府而好過一點。在光譜的另一邊，根本反對設置國會的保守派對伊藤的決定處處掣肘，伊藤得到一張憲改的空頭支票，但手上卻沒有任何可以解決問題的工具。

為了增加自身主張的強度，伊藤博文決定出訪歐洲，看看先進國家到底怎麼處理憲政議題。一八八二年三月，他從橫濱出發，展開兩年的「政體調查」之旅。這是他繼年輕時偷渡到英國、維新之初跟著「岩倉使節團」出訪後的第三次出訪。伊藤博文先到普魯士和奧地利，與當時享有盛名的幾位憲法學者見面，領受到憲法應該因為國家歷史淵源而設計的啟發，接著才前往英國。

由於早已心有所屬，伊藤深感德意志爭取獨立的憲法根源，比起英國的民權發展更接近當前日本的實際狀況。有執政經驗並且和自由民權運動交過手的他，深深感覺到即使像「鐵血宰相」俾斯麥這樣的人物，也會因為受限於國會的壓力，而有許多當為而不可為之事。因此他深深感覺，日本未來立憲的選擇，只能是偏向君主絕對權力的德國；英國的普通法制度、民權和自由傳統，不可能移植到日本。當然，伊藤的決定早有心證，從他與大隈重信鬧翻開始就知道了。

回國後，心意已決的伊藤開始著手憲法規劃。這段期間，日本也因為與清國、韓國等區域國家一系列衝突，而登上世界輿論的版面。擔當大任的伊藤博文在其中運籌帷幄，得到很高的聲望。政治上廢除了自古以來的太政官後，接下來的任務就是選出第一代總理大臣，當時呼聲最高的，當屬伊藤博文和公卿出身的三條實美。

三條實美是幕末最支持攘夷的「七卿」之一，維新後也曾因為血統和聲望之故，一度主持國政。他有高貴的藤原家貴族血統，與足輕出身的伊藤有著天攘之別。但是三條實美的公家 [1] 性格很明顯，個性懦弱，經常猶豫不決，尤其在「岩倉使節團」出訪期間，三條壓不住西鄉隆盛征韓倡議，最後還稱病不出的印象，實在讓人搖頭。

在決定內閣總理大臣的會議上，幾乎所有薩長 [2] 人士，都站在伊藤博文這邊，伊藤的好兄弟井上馨，甚至提出了「總理一定要會講英文」這樣的說法，認為在內外交逼的情勢下，只有嫻熟內政、外交的伊藤，而非血統純正的三條，才能勝任總理職務。

這樣的說法雖然隱含薩長志士們對自己人的偏心，但陳述的也是十九世紀帝國主義流行時代，現代日本的建立者對國富民強的期待。一八八五年，會說英文、擁有洋務經驗、參與多起改革的伊藤博文，在一番波折後正式成為第一位總理大臣。但因為憲法的制定還未完成，內閣總理大臣伊藤博文的權力很小，只能說是首席國務大臣，連閣僚的任免權都沒有。


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