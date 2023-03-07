《改變日本歷史的總理大臣》：日本國家體制創建者伊藤博文，唯一成為日幣肖像人物的第一代制憲總理

文：李拓梓

第一代制憲總理伊藤博文

伊藤博文是明治時代最重要的政治人物，也是日本廢除數千年傳統的太政官制度，採行歐化制度後的第一任閣揆。那一年伊藤博文四十四歲，是至今為止日本史上最年輕就職內閣總理大臣的人。

伊藤博文年輕時名為伊藤俊輔，出身長州，是吉田松陰「松下村塾」門下的弟子；原來是佃農之子，後來因為被收養而成為下級武士。幕末的攘夷志士風起時，他還很年輕，因此在「松下村塾」就學期間，持續密切地與年紀稍長的高杉晉作、木戶孝允交往。伊藤博文劍術很差，但做事細心、任勞任怨，因此頗得長輩喜愛，吉田松陰便認為伊藤很有政治頭腦。據說長州志士攻擊品川的外國使館群時，由於伊藤博文記得攜帶剪刀，因而讓被擋在鐵絲網外的糊塗志士們得以進入使館區放火。

伊藤博文接任總理前便已參贊機要，因為曾經偷渡前往英國，喝過一點洋墨水，因此會講英文。維新後伊藤博文被派為兵庫縣知事，負責神戶港的外國人事務。低階武士「足輕」出身的他，可以與出身天差地別的長州毛利家等藩主們平起平坐，也證明時代因為維新的關係而有了巨大改變。

明治初期的中央集權體制確立，伊藤博文參與甚深，包括「廢藩置縣」、「徵兵制」或「殖產興業」等。因此，隨著「維新三傑」（木戶孝允、大久保利通和西鄉隆盛）因各種原因相繼逝世，伊藤博文這一代便躍上歷史舞台，而開啟了明治維新下半場的改革工作，其中最重要的一件事情便是建立一個憲政國家。

當時的輿論有兩種看法，兩派為首的，又剛好是兩位銜命立憲的「國憲審議官」。大隈重信倡導的「急進派」，因為對自由民權運動的同情，又受到美國獨立宣言的影響，主張盡快開設國會，引進民主制度；而伊藤博文倡導的「漸進派」，則認為國家的近代化，首要為秩序的維繫。

隨著立憲的腳步加劇，兩派的衝突越來越激烈，尤其當大隈重信在意見書中，提出「政黨政治乃是立憲政治的本質」的論點時，伊藤博文幾乎無法忍受，他認為這無疑是將君權轉交給人民，如此一來，大隈根本只是在幫自己同情的自由民權運動組閣鋪路。

兩派衝突終於在明治十四年（一八八二）爆發，起因是即將卸下「北海道開拓使」職務的黑田清隆，將官署土地賤價賣給「關西貿易商會」（由當時的富商五代友厚主導），引起輿論「賤賣國產」的撻伐。黑田清隆為了反擊，指稱這場風暴起因於大隈重信和過從甚密的三菱財團岩崎家，由於未獲取想要的利益才發動反撲。伊藤博文也見縫插針，藉機攻擊大隈重信，表示這場風暴是因為有人想要把民權運動家拉近政府，擴張自己的影響力，才造成政局的紛亂。

經過一場大亂鬥，在御前會議上，眾人達成大隈重信辭去職務的決定。但弔詭的是，會議中同時也停止了北海道官產的出售，並同意給設置國會九年的緩衝期間，這個事件也被稱為「明治十四年政變」。只是，負責憲法的伊藤博文，處境並沒有因為「急進派」被趕出政府而好過一點。在光譜的另一邊，根本反對設置國會的保守派對伊藤的決定處處掣肘，伊藤得到一張憲改的空頭支票，但手上卻沒有任何可以解決問題的工具。

為了增加自身主張的強度，伊藤博文決定出訪歐洲，看看先進國家到底怎麼處理憲政議題。一八八二年三月，他從橫濱出發，展開兩年的「政體調查」之旅。這是他繼年輕時偷渡到英國、維新之初跟著「岩倉使節團」出訪後的第三次出訪。伊藤博文先到普魯士和奧地利，與當時享有盛名的幾位憲法學者見面，領受到憲法應該因為國家歷史淵源而設計的啟發，接著才前往英國。

由於早已心有所屬，伊藤深感德意志爭取獨立的憲法根源，比起英國的民權發展更接近當前日本的實際狀況。有執政經驗並且和自由民權運動交過手的他，深深感覺到即使像「鐵血宰相」俾斯麥這樣的人物，也會因為受限於國會的壓力，而有許多當為而不可為之事。因此他深深感覺，日本未來立憲的選擇，只能是偏向君主絕對權力的德國；英國的普通法制度、民權和自由傳統，不可能移植到日本。當然，伊藤的決定早有心證，從他與大隈重信鬧翻開始就知道了。

回國後，心意已決的伊藤開始著手憲法規劃。這段期間，日本也因為與清國、韓國等區域國家一系列衝突，而登上世界輿論的版面。擔當大任的伊藤博文在其中運籌帷幄，得到很高的聲望。政治上廢除了自古以來的太政官後，接下來的任務就是選出第一代總理大臣，當時呼聲最高的，當屬伊藤博文和公卿出身的三條實美。

三條實美是幕末最支持攘夷的「七卿」之一，維新後也曾因為血統和聲望之故，一度主持國政。他有高貴的藤原家貴族血統，與足輕出身的伊藤有著天攘之別。但是三條實美的公家 [1] 性格很明顯，個性懦弱，經常猶豫不決，尤其在「岩倉使節團」出訪期間，三條壓不住西鄉隆盛征韓倡議，最後還稱病不出的印象，實在讓人搖頭。

在決定內閣總理大臣的會議上，幾乎所有薩長 [2] 人士，都站在伊藤博文這邊，伊藤的好兄弟井上馨，甚至提出了「總理一定要會講英文」這樣的說法，認為在內外交逼的情勢下，只有嫻熟內政、外交的伊藤，而非血統純正的三條，才能勝任總理職務。

這樣的說法雖然隱含薩長志士們對自己人的偏心，但陳述的也是十九世紀帝國主義流行時代，現代日本的建立者對國富民強的期待。一八八五年，會說英文、擁有洋務經驗、參與多起改革的伊藤博文，在一番波折後正式成為第一位總理大臣。但因為憲法的制定還未完成，內閣總理大臣伊藤博文的權力很小，只能說是首席國務大臣，連閣僚的任免權都沒有。