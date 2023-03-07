《改變日本歷史的總理大臣》：日本國家體制創建者伊藤博文，唯一成為日幣肖像人物的第一代制憲總理
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本書描繪明治維新後第一位組閣的總理伊藤博文到最近的總理岸田文雄。在六十四位、一百個總理任期當中，日本如何從小國崛起為帝國，又因為過度擴張的野心而捲入戰火，最終戰敗被打掉重練，重新振興，成為今日的樣貌。
文：李拓梓
第一代制憲總理伊藤博文
伊藤博文是明治時代最重要的政治人物，也是日本廢除數千年傳統的太政官制度，採行歐化制度後的第一任閣揆。那一年伊藤博文四十四歲，是至今為止日本史上最年輕就職內閣總理大臣的人。
伊藤博文年輕時名為伊藤俊輔，出身長州，是吉田松陰「松下村塾」門下的弟子；原來是佃農之子，後來因為被收養而成為下級武士。幕末的攘夷志士風起時，他還很年輕，因此在「松下村塾」就學期間，持續密切地與年紀稍長的高杉晉作、木戶孝允交往。伊藤博文劍術很差，但做事細心、任勞任怨，因此頗得長輩喜愛，吉田松陰便認為伊藤很有政治頭腦。據說長州志士攻擊品川的外國使館群時，由於伊藤博文記得攜帶剪刀，因而讓被擋在鐵絲網外的糊塗志士們得以進入使館區放火。
伊藤博文接任總理前便已參贊機要，因為曾經偷渡前往英國，喝過一點洋墨水，因此會講英文。維新後伊藤博文被派為兵庫縣知事，負責神戶港的外國人事務。低階武士「足輕」出身的他，可以與出身天差地別的長州毛利家等藩主們平起平坐，也證明時代因為維新的關係而有了巨大改變。
明治初期的中央集權體制確立，伊藤博文參與甚深，包括「廢藩置縣」、「徵兵制」或「殖產興業」等。因此，隨著「維新三傑」（木戶孝允、大久保利通和西鄉隆盛）因各種原因相繼逝世，伊藤博文這一代便躍上歷史舞台，而開啟了明治維新下半場的改革工作，其中最重要的一件事情便是建立一個憲政國家。
當時的輿論有兩種看法，兩派為首的，又剛好是兩位銜命立憲的「國憲審議官」。大隈重信倡導的「急進派」，因為對自由民權運動的同情，又受到美國獨立宣言的影響，主張盡快開設國會，引進民主制度；而伊藤博文倡導的「漸進派」，則認為國家的近代化，首要為秩序的維繫。
隨著立憲的腳步加劇，兩派的衝突越來越激烈，尤其當大隈重信在意見書中，提出「政黨政治乃是立憲政治的本質」的論點時，伊藤博文幾乎無法忍受，他認為這無疑是將君權轉交給人民，如此一來，大隈根本只是在幫自己同情的自由民權運動組閣鋪路。
兩派衝突終於在明治十四年（一八八二）爆發，起因是即將卸下「北海道開拓使」職務的黑田清隆，將官署土地賤價賣給「關西貿易商會」（由當時的富商五代友厚主導），引起輿論「賤賣國產」的撻伐。黑田清隆為了反擊，指稱這場風暴起因於大隈重信和過從甚密的三菱財團岩崎家，由於未獲取想要的利益才發動反撲。伊藤博文也見縫插針，藉機攻擊大隈重信，表示這場風暴是因為有人想要把民權運動家拉近政府，擴張自己的影響力，才造成政局的紛亂。
經過一場大亂鬥，在御前會議上，眾人達成大隈重信辭去職務的決定。但弔詭的是，會議中同時也停止了北海道官產的出售，並同意給設置國會九年的緩衝期間，這個事件也被稱為「明治十四年政變」。只是，負責憲法的伊藤博文，處境並沒有因為「急進派」被趕出政府而好過一點。在光譜的另一邊，根本反對設置國會的保守派對伊藤的決定處處掣肘，伊藤得到一張憲改的空頭支票，但手上卻沒有任何可以解決問題的工具。
為了增加自身主張的強度，伊藤博文決定出訪歐洲，看看先進國家到底怎麼處理憲政議題。一八八二年三月，他從橫濱出發，展開兩年的「政體調查」之旅。這是他繼年輕時偷渡到英國、維新之初跟著「岩倉使節團」出訪後的第三次出訪。伊藤博文先到普魯士和奧地利，與當時享有盛名的幾位憲法學者見面，領受到憲法應該因為國家歷史淵源而設計的啟發，接著才前往英國。
由於早已心有所屬，伊藤深感德意志爭取獨立的憲法根源，比起英國的民權發展更接近當前日本的實際狀況。有執政經驗並且和自由民權運動交過手的他，深深感覺到即使像「鐵血宰相」俾斯麥這樣的人物，也會因為受限於國會的壓力，而有許多當為而不可為之事。因此他深深感覺，日本未來立憲的選擇，只能是偏向君主絕對權力的德國；英國的普通法制度、民權和自由傳統，不可能移植到日本。當然，伊藤的決定早有心證，從他與大隈重信鬧翻開始就知道了。
回國後，心意已決的伊藤開始著手憲法規劃。這段期間，日本也因為與清國、韓國等區域國家一系列衝突，而登上世界輿論的版面。擔當大任的伊藤博文在其中運籌帷幄，得到很高的聲望。政治上廢除了自古以來的太政官後，接下來的任務就是選出第一代總理大臣，當時呼聲最高的，當屬伊藤博文和公卿出身的三條實美。
三條實美是幕末最支持攘夷的「七卿」之一，維新後也曾因為血統和聲望之故，一度主持國政。他有高貴的藤原家貴族血統，與足輕出身的伊藤有著天攘之別。但是三條實美的公家 [1] 性格很明顯，個性懦弱，經常猶豫不決，尤其在「岩倉使節團」出訪期間，三條壓不住西鄉隆盛征韓倡議，最後還稱病不出的印象，實在讓人搖頭。
在決定內閣總理大臣的會議上，幾乎所有薩長 [2] 人士，都站在伊藤博文這邊，伊藤的好兄弟井上馨，甚至提出了「總理一定要會講英文」這樣的說法，認為在內外交逼的情勢下，只有嫻熟內政、外交的伊藤，而非血統純正的三條，才能勝任總理職務。
這樣的說法雖然隱含薩長志士們對自己人的偏心，但陳述的也是十九世紀帝國主義流行時代，現代日本的建立者對國富民強的期待。一八八五年，會說英文、擁有洋務經驗、參與多起改革的伊藤博文，在一番波折後正式成為第一位總理大臣。但因為憲法的制定還未完成，內閣總理大臣伊藤博文的權力很小，只能說是首席國務大臣，連閣僚的任免權都沒有。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
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經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。