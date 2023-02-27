神老師《誰的青春不叛逆》：青春期的孩子讓人抓狂，父母不妨適時地裝聾作啞
我們想讓你知道的是
青春期的兒子們說話常常帶刺、尖酸刻薄，我身為一個小學老師，聽了真的很痛苦。有一次我問哥哥：「為什麼講話必須這樣？」他說：「事實就是這樣呀！我有講錯嗎？他就是錯了，我不能講嗎？」天呀！弟弟犯了一點小錯，他為什麼需要這麼生氣？事情有這麼嚴重？有時我真的不懂，明明前一秒他們還很開心的聊天，後一秒好像就快打起來了？
文：神老師&神媽咪（沈雅琪）
掌握「抓大放小」原則，青春期父母不崩潰
青春期的兒子們說話常常帶刺、尖酸刻薄，我身為一個小學老師，聽了真的很痛苦。
有一次我問哥哥：「為什麼講話必須這樣？」
他說：「事實就是這樣呀！我有講錯嗎？他就是錯了，我不能講嗎？」
天呀！弟弟犯了一點小錯，他為什麼需要這麼生氣？事情有這麼嚴重？
有時我真的不懂，明明前一秒他們還很開心的聊天，後一秒好像就快打起來了？
哥哥霸氣又好勝，弟弟依賴心重又隨興，這兩兄弟個性差了十萬八千里，睡在同一個房間裡，幾乎每天都在鬥嘴。當媽媽的我生氣又無奈呀！結果，我正覺得傷腦筋時，兩人卻又像沒事一樣，一邊看電視影集，一邊批評編劇無腦。
從小到大，我們對孩子的言行舉止非常在意，尤其是工程師特別在意孩子的品行，只要有不好的行為或言論，我們一定立刻提醒他們要改正。沒想到，一進入青春期，這些努力全都毀於一旦。
兩個兒子從小學開始就在球隊裡受到高壓管理，進入國高中以後，壓抑的情緒更是瞬間爆發，看什麼事情都不順眼，還會用教練對待他們的錯誤示範來辱罵別人，只要表現不好的都稱為「廢物」。用「憤世嫉俗」還不足以形容他們的行為，彷彿那些招惹到他們的人，就該從這個地球上消失似的。
在他們眼中，什麼事情都無所謂、什麼事情都沒意義，讓我覺得很憂心，又拿他們沒辦法。
平常我和妹妹八點多就上床睡覺，但我常不知道兩個精力旺盛的青春期兒子到底幾點睡。我很納悶，隔天早上總是叫不起床的孩子，為什麼不早一點睡呢？他們上了一整天的課，難道不會累？
每當我希望他們能把心思放在課業上又勸不動的時候，都會回想起高中時的自己。
雖然媽媽再三交代，大學以後才能交男朋友，但是每天只要一放學，工程師就會到校門口接我，帶著我去兜風、散心。現在想想，才高二的我哪有什麼壓力需要散心？那時候的成績簡直爛到底，根本不想讀書，還跟媽媽說，「為什麼每個人都要讀大學？沒有讀大學不能活嗎？」
記憶中，媽媽從來沒有跟我大聲說話過，只是提醒我交朋友要注意安全。高中聯考落榜後，我說要去體育用品店工作時，她也沒多說什麼。
開始工作之後我才發現，每天從早上十點站到晚上十點有多累！店員時薪只有幾十元，不但要打掃、鋪貨、包鞋子，還得忍受來試穿鞋子的大學生們有意無意的奚落。如果一不小心，店裡的東西被偷了就得被扣錢，一個月工作下來，只領到幾千元而已。
我深刻體會到，原來一切真的像媽媽說的那樣辛苦。但是沒有親身嘗試過，怎麼會心甘情願地回到校園，好好讀書呢？
當時我還收到婆婆寫來的信，希望我不要耽誤工程師讀書。看到那封信時我好傷心，原來我的存在影響了工程師的前途。
此外，工程師的同學也常常嘲笑我這個考不上大學的高中畢業生，讓我覺得自己配不上念國立大學的他。於是我毅然決然地到台北補習，考上師院，最後當上了老師。
我很少看教養書，因為很多教養書都讓我有種強烈的挫折感；我最怕看到教養專家說，教出火山孩子就是不負責任、教育失敗，是零分家長。事實上，沒有人能夠成為一個完美的父母。我們都曾經走過青春期，我也叛逆過，在年輕時感到迷惘和失落，找不到未來的方向和目標。究竟要用什麼心態去面對孩子的青春狂飆期呢？
青春期的孩子正處於半大不小、即將轉大人的年紀，他們的行為和言語經常讓人抓狂，此時做父母的不妨掌握「抓大放小」原則，適時地裝聾作啞，忽略一些小細節。要是你的嘮叨，他們真的聽不下去，也就別說了！請把碎碎念吞下肚，只留下愛和關心。
願我們都能有足夠的心臟和智慧，去面對這群隨時會火山噴發的孩子。
書籍介紹
本文摘錄自《誰的青春不叛逆》，時報文化出版
作者：神老師&神媽咪（沈雅琪）
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【作者介紹】
神老師&神媽咪（沈雅琪），在基隆出生長大，曾就讀花蓮師範學院幼兒教育學系，擁有經國學院健康產業管理研究所碩士學位，育有三子，小女兒在十個月大就被醫師判定為終身學習遲緩。
在基隆市長樂國小擔任教師二十多年，網路暱稱為「神老師」，起因是某位學生寫作業的封面時，把「沈」老師寫成了「神」老師，在網路上分享這則趣事，從此沈老師就變成了神老師。
神老師從小就是個運動員，個性好強、不輕易屈服，課餘經營臉書粉絲團，分享身為教師、特殊兒媽媽、人妻、烘焙愛好者的生活點滴，擁有31萬粉絲。
為了讓更多老師了解特殊生的辛苦和努力，進而接納和協助孩子，她走遍全台各校演講逾兩百場，目的是要推廣特殊生在普通班的融合教育，受到各校師長的歡迎。
著有《一個都不能少》、《你的善意，是孩子的光》、《我不是挨打就會趴下的人》、《每個孩子都是獨特的禮物》、《善良是一種選擇》。
【本書特色】
當更年期遇到青春期，包容，是最完美的距離；不說教，只陪伴，是最溫柔的教養。
也許我不是個很懂教育的媽媽，對青春期的孩子經常感到手足無措。而我能做的，只是在他徬徨的時候不添亂，在他憤怒的時候不添火，在他遇到人生的轉折時陪在他身邊；在他難過的時候，讓他安心地待在家裡就好。──神老師
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。