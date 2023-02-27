神老師《誰的青春不叛逆》：青春期的孩子讓人抓狂，父母不妨適時地裝聾作啞

文：神老師&神媽咪（沈雅琪）

掌握「抓大放小」原則，青春期父母不崩潰

青春期的兒子們說話常常帶刺、尖酸刻薄，我身為一個小學老師，聽了真的很痛苦。

有一次我問哥哥：「為什麼講話必須這樣？」

他說：「事實就是這樣呀！我有講錯嗎？他就是錯了，我不能講嗎？」

天呀！弟弟犯了一點小錯，他為什麼需要這麼生氣？事情有這麼嚴重？

有時我真的不懂，明明前一秒他們還很開心的聊天，後一秒好像就快打起來了？

哥哥霸氣又好勝，弟弟依賴心重又隨興，這兩兄弟個性差了十萬八千里，睡在同一個房間裡，幾乎每天都在鬥嘴。當媽媽的我生氣又無奈呀！結果，我正覺得傷腦筋時，兩人卻又像沒事一樣，一邊看電視影集，一邊批評編劇無腦。

從小到大，我們對孩子的言行舉止非常在意，尤其是工程師特別在意孩子的品行，只要有不好的行為或言論，我們一定立刻提醒他們要改正。沒想到，一進入青春期，這些努力全都毀於一旦。

兩個兒子從小學開始就在球隊裡受到高壓管理，進入國高中以後，壓抑的情緒更是瞬間爆發，看什麼事情都不順眼，還會用教練對待他們的錯誤示範來辱罵別人，只要表現不好的都稱為「廢物」。用「憤世嫉俗」還不足以形容他們的行為，彷彿那些招惹到他們的人，就該從這個地球上消失似的。

在他們眼中，什麼事情都無所謂、什麼事情都沒意義，讓我覺得很憂心，又拿他們沒辦法。

平常我和妹妹八點多就上床睡覺，但我常不知道兩個精力旺盛的青春期兒子到底幾點睡。我很納悶，隔天早上總是叫不起床的孩子，為什麼不早一點睡呢？他們上了一整天的課，難道不會累？

每當我希望他們能把心思放在課業上又勸不動的時候，都會回想起高中時的自己。

雖然媽媽再三交代，大學以後才能交男朋友，但是每天只要一放學，工程師就會到校門口接我，帶著我去兜風、散心。現在想想，才高二的我哪有什麼壓力需要散心？那時候的成績簡直爛到底，根本不想讀書，還跟媽媽說，「為什麼每個人都要讀大學？沒有讀大學不能活嗎？」

記憶中，媽媽從來沒有跟我大聲說話過，只是提醒我交朋友要注意安全。高中聯考落榜後，我說要去體育用品店工作時，她也沒多說什麼。

開始工作之後我才發現，每天從早上十點站到晚上十點有多累！店員時薪只有幾十元，不但要打掃、鋪貨、包鞋子，還得忍受來試穿鞋子的大學生們有意無意的奚落。如果一不小心，店裡的東西被偷了就得被扣錢，一個月工作下來，只領到幾千元而已。

我深刻體會到，原來一切真的像媽媽說的那樣辛苦。但是沒有親身嘗試過，怎麼會心甘情願地回到校園，好好讀書呢？

當時我還收到婆婆寫來的信，希望我不要耽誤工程師讀書。看到那封信時我好傷心，原來我的存在影響了工程師的前途。

此外，工程師的同學也常常嘲笑我這個考不上大學的高中畢業生，讓我覺得自己配不上念國立大學的他。於是我毅然決然地到台北補習，考上師院，最後當上了老師。

我很少看教養書，因為很多教養書都讓我有種強烈的挫折感；我最怕看到教養專家說，教出火山孩子就是不負責任、教育失敗，是零分家長。事實上，沒有人能夠成為一個完美的父母。我們都曾經走過青春期，我也叛逆過，在年輕時感到迷惘和失落，找不到未來的方向和目標。究竟要用什麼心態去面對孩子的青春狂飆期呢？

青春期的孩子正處於半大不小、即將轉大人的年紀，他們的行為和言語經常讓人抓狂，此時做父母的不妨掌握「抓大放小」原則，適時地裝聾作啞，忽略一些小細節。要是你的嘮叨，他們真的聽不下去，也就別說了！請把碎碎念吞下肚，只留下愛和關心。

願我們都能有足夠的心臟和智慧，去面對這群隨時會火山噴發的孩子。

書籍介紹

本文摘錄自《誰的青春不叛逆》，時報文化出版

作者：神老師&神媽咪（沈雅琪）

【作者介紹】

神老師&神媽咪（沈雅琪），在基隆出生長大，曾就讀花蓮師範學院幼兒教育學系，擁有經國學院健康產業管理研究所碩士學位，育有三子，小女兒在十個月大就被醫師判定為終身學習遲緩。

在基隆市長樂國小擔任教師二十多年，網路暱稱為「神老師」，起因是某位學生寫作業的封面時，把「沈」老師寫成了「神」老師，在網路上分享這則趣事，從此沈老師就變成了神老師。

神老師從小就是個運動員，個性好強、不輕易屈服，課餘經營臉書粉絲團，分享身為教師、特殊兒媽媽、人妻、烘焙愛好者的生活點滴，擁有31萬粉絲。

為了讓更多老師了解特殊生的辛苦和努力，進而接納和協助孩子，她走遍全台各校演講逾兩百場，目的是要推廣特殊生在普通班的融合教育，受到各校師長的歡迎。

著有《一個都不能少》、《你的善意，是孩子的光》、《我不是挨打就會趴下的人》、《每個孩子都是獨特的禮物》、《善良是一種選擇》。

【本書特色】

當更年期遇到青春期，包容，是最完美的距離；不說教，只陪伴，是最溫柔的教養。

也許我不是個很懂教育的媽媽，對青春期的孩子經常感到手足無措。而我能做的，只是在他徬徨的時候不添亂，在他憤怒的時候不添火，在他遇到人生的轉折時陪在他身邊；在他難過的時候，讓他安心地待在家裡就好。──神老師

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航