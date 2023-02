越南同塔省發現2000隻死貓屍體，預計將運往越北製作中醫藥材

根據越南媒體週五報導,越南警方週四在同塔省的一處屠宰工廠發現約2000隻死貓屍體及480隻活貓。這批貓的屍體已被冷藏,主要是用於製作中醫藥材,預計將運往越南北部。

該屠宰場代表表示,這些貓是從湄公河三角洲的幾個地方買來,已被屠宰 的貓正準備運往越南北部製成「骨膠」,而在工廠的 活貓則將被運往胡志明市出售。

同塔省畜牧部負責人Vo Be Hien表示,這間屠宰場無權屠宰活貓,但若有相關文件,便可將牠們運往別處;Vo Be Hien也表示這批重達四噸的貓肉將會被處理掉,而活貓在運送前會留在這間工廠進行健康檢查和疫苗接種。Vo Be Hien也補充,該屠宰場的所有者和管理人員將受到懲罰,不過這將由同塔省的環保警察部門負責。

部分越南人認為,貓骨萃取物有助於治療哮喘和骨質疏鬆症等疾病。據動物福利組織「四爪國際」(Four Paws International)估計,越南每年有多達100萬隻貓成為非法野生動物貿易的受害者,因食用狗和貓在該國屬合法,有些餐聽會供應狗或貓肉,但必須要提供動物來源證明。

(「四爪國際」分享越南販賣狗肉或貓肉的餐館)

根據非營利組織「世界動物保護組織」2019年報告 ,傳統醫藥品也在助長亞洲大型貓科動物的非法貿易。 報告發現,在越南有89%的傳統亞洲醫藥消費者相信未經證實的貓科醫藥製品, 84%的人則更喜歡野外捕獲的大型貓科動物產品。

除了貓科動物, 穿山甲也是世界上非法販運量最大的哺乳動物之一,由於其身上的鱗片在亞洲傳統醫藥中很受歡迎,導致目前已瀕臨滅絕。在 2018年一項查獲了8噸穿山甲鱗片行動中,其中一半便是越南海事當局在一艘從剛果抵達的船上找到。

延伸閱讀

新聞來源

每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒