2023/02/18,
印太

越南同塔省發現2000隻死貓屍體，預計將運往越北製作中醫藥材

越南同塔省發現2000隻死貓屍體，預計將運往越北製作中醫藥材
此圖非新聞事件的貓。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

越南警方週四在同塔省的一處屠宰工廠發現約2000隻死貓屍體及480隻活貓，這批貓的屍體已被冷藏，主要是用於製作中醫藥材。據動物福利組織「四爪國際」估計，越南每年有多達100萬隻貓成為非法野生動物貿易的受害者。

根據越南媒體週五報導，越南警方週四在同塔省的一處屠宰工廠發現約2000隻死貓屍體及480隻活貓。這批貓的屍體已被冷藏，主要是用於製作中醫藥材，預計將運往越南北部。

該屠宰場代表表示，這些貓是從湄公河三角洲的幾個地方買來，已被屠宰的貓正準備運往越南北部製成「骨膠」，而在工廠的活貓則將被運往胡志明市出售。

同塔省畜牧部負責人Vo Be Hien表示，這間屠宰場無權屠宰活貓，但若有相關文件，便可將牠們運往別處；Vo Be Hien也表示這批重達四噸的貓肉將會被處理掉，而活貓在運送前會留在這間工廠進行健康檢查和疫苗接種。Vo Be Hien也補充，該屠宰場的所有者和管理人員將受到懲罰，不過這將由同塔省的環保警察部門負責。

部分越南人認為，貓骨萃取物有助於治療哮喘和骨質疏鬆症等疾病。據動物福利組織「四爪國際」（Four Paws International）估計，越南每年有多達100萬隻貓成為非法野生動物貿易的受害者，因食用狗和貓在該國屬合法，有些餐聽會供應狗或貓肉，但必須要提供動物來源證明。

（「四爪國際」分享越南販賣狗肉或貓肉的餐館）

根據非營利組織「世界動物保護組織」2019年報告，傳統醫藥品也在助長亞洲大型貓科動物的非法貿易。報告發現，在越南有89%的傳統亞洲醫藥消費者相信未經證實的貓科醫藥製品，84%的人則更喜歡野外捕獲的大型貓科動物產品。

除了貓科動物， 穿山甲也是世界上非法販運量最大的哺乳動物之一，由於其身上的鱗片在亞洲傳統醫藥中很受歡迎，導致目前已瀕臨滅絕。在2018年一項查獲了8噸穿山甲鱗片行動中，其中一半便是越南海事當局在一艘從剛果抵達的船上找到。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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