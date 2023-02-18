夏立言返台稱「收穫很正面、目標都有達到」，台灣基進抗議國民黨訪中是通敵、賣台行為

（中央社）中國國民黨副主席夏立言率團訪問中國大陸，被台灣基進抗議是通敵賣台。夏立言昨（17）日返台時表示，收穫很正面、目標都有達到，是很成功的訪問，對未來交流是好事，沒有賣台的問題。

夏立言8日率團訪問中國，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤。台灣基進不滿夏立言訪中，晚間在桃園國際機場外召開記者會，抗議訪中是通敵、賣台行為。

夏立言晚間11時許搭機返抵桃園機場，接受媒體聯訪時表示，這趟訪問的收穫很正面，設定的目標都達到，包含關懷在大陸的台商、一起座談，向中方反映台灣農漁民心聲、得到正面回應，以及和新涉台官員交流認識，對未來交流是好事。

針對台灣基進抗議行為，夏立言說，有沒有賣台大家都看得很清楚，他們去的目的就是關心台商，見了很多人交換意見，幫助很多台灣的農漁民表達心聲，也帶了請願的資料過去，這幾天大家看到了中國的回應。

夏立言說，他見了國台辦新的負責人、建立交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題，「有沒有賣台、對台灣是不是做好事，不是由他們（台灣基進）說了算，是由台灣的人民來說」。

夏立言表示，大家都強調交流重要，他們做的其實就是現在不管是政府、民間、甚至美國人都說應該做的事情。

（中央社）中國國民黨副主席夏立言8日率團訪問中國大陸，昨日晚間返台。台灣基進在桃園機場外召開記者會，抗議夏立言會晤統戰高官，當全世界都在防堵中國擴張時，國民黨卻是破口。

夏立言率團訪問中國大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力等人會晤；他13日在上海受訪表示，赴陸3項目的都達成，包含關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲，以及和新涉台官員交流認識，相信未來兩岸的交流會更多。

台灣基進不滿夏立言訪中，晚間在桃園國際機場外召開「賣台漚戲出續集，卸世卸眾夏立言」記者會，黨主席王興煥表示，夏立言去（2022）年8月就曾訪中，但這次比上次更嚴重，因為見的是王滬寧、宋濤等統戰高官，表示中國對台統戰工作已升級，對世界所傳遞的訊息嚴重性更甚以往。

Photo Credit: 中央社 國民黨副主席夏立言日前率團訪問中國，17日晚間搭機返台。台灣基進黨多名成員在桃園機場外舉行記者會表達抗議，並高喊「國民黨不倒，台灣就不保」。

王興煥說，中國對台灣不會有「交流促進理解」的和平善意，只有全方位統戰，因此台灣社會應迫切對中國建立敵我意識，不能將國民黨訪中當作無害的例行事務；中國大陸威脅要併吞台灣，但國民黨卻一再通敵，而且訪陸談了什麼內容，毫無透明度可言。

王興煥也說，台灣需要的是和中國大陸建立敵我意識，國民黨卻一再與台灣共同體為敵，國際社會對抗中國大陸擴張已轉趨強硬、都在防堵中國擴張，國民黨卻是世界圍堵中國擴張的破口，不但與台灣為敵，也與全世界為敵。

王興煥強調，台灣一再受國民黨牽扯，會削弱內部團結與國際社會挺台信心；一旦讓國民黨取得中央執政權，也會讓台灣成為世界孤兒，「國民黨不倒，台灣不能保」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航