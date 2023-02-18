慕尼黑安全會議開幕：澤倫斯基視訊演說稱「巨人歌利亞將在今年倒下」，德國總理籲盟邦軍援烏克蘭坦克

（中央社）全球最重要外交和安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17日揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在開幕演講時，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的大衛與歌利亞之戰，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。

人在基輔的澤倫斯基透過視訊演說，首先感謝在場各國領袖協助抵禦俄軍侵略，同時呼籲加快軍援速度，「速度攸關烏克蘭人民的性命」、「除了烏克蘭勝利，沒有其他選項」。

他將烏克蘭比喻為聖經故事對抗巨人歌利亞（Goliath）的大衛，指出大衛非贏不可，但也要有彈弓才能打敗巨人，因此烏克蘭需要更多武器。

澤倫斯基強調，歌利亞已經開始敗退，「無論如何將在今年倒下」，並樂觀期待明（2024）年戰爭結束的此刻將親自參加會議。

Last year, President @ZelenskyyUA visited Munich just a few days before Russia brutally attacked his country. Today, he took the stage #MSC2023 to share his vision for next year's conference. pic.twitter.com/F4hWwNackh — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 17, 2023

澤倫斯基還回應最近烏克蘭軍方傳出的貪汙醜聞，坦承貪污隨著戰事進行浮出檯面，承諾烏克蘭雖然被侵略，仍將繼續推動改革。

俄羅斯出兵烏克蘭即將屆滿1週年，慕尼黑安全會議今年盛況空前，共有40國領袖和近100位國防及外交部長出席。

美國是援助烏克蘭的主要國家，美國代表團由副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領60位參眾議員出席，規模堪稱歷年最大，可見美國朝野對這場歐洲戰爭的重視。

此外，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今（18）日將發表演說，屆時這位中國最高層級的外交官對戰爭將如何表態、以及是否在場邊會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken），化解美中緊張，尤其受到關注。

德國總理：應做好長期戰爭的準備

（中央社）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨日在慕尼黑安全會議演講時呼籲盟邦軍援烏克蘭坦克，戰爭才能及早結束，不過他強調應做好長期戰爭的準備。

全球最重要的外交和安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）昨日揭幕，預計進行3天。俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一週年，今年會議有40位各國領袖和近100位國防和外交部長出席，規模比往年都大。

蕭茲演講時表示，一年前俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭，結果烏克蘭和歐盟比過去都團結，北大西洋公約組織（NATO）還即將增加2位會員，發展顯然不符他的預期。

蕭茲督促有能力交付坦克給烏克蘭的國家加入德國的行列，真的付諸實行，德國願在訓練、補給、後勤給予協助。

他指出，唯有繼續軍援烏克蘭，戰爭才能及早結束，「普亭愈早覺悟他帝國主義的目標達不到，戰爭結束和俄國撤軍的機會就愈大」。

Photo Credit: GettyImages 德國總理蕭茲昨日在慕尼黑安全會議發表演講。

過去德國因為軍費不足，經常受到盟國詬病，對此他也重申立場，承諾德國國防支出將持續提高到國內生產毛額的2%。

受俄國入侵烏克蘭的刺激，德國批准總額1000億歐元（約新台幣3兆2426億元）的特別預算，為軍隊添購裝備打造歐洲最大的傳統武力。

蕭茲呼籲歐洲各國在軍武和戰略上步伐一致，齊心打造強大和具有競爭力的國防工業，讓歐洲有能力解決周邊發生的衝突。

烏克蘭總統澤倫斯基在會議開幕的視訊演講預期，戰爭將在今年結束，期盼明年親自來參加會議。

不過蕭茲沒這麼樂觀，他認為「最好做好長期戰爭的準備」，因此盟國願意持續性支持烏克蘭相當重要。

英國政府計劃24日早上全國靜默一分鐘，向烏克蘭的戰鬥精神致意

（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日將出席慕尼黑安全會議。首相府昨日預告，蘇納克將呼籲藉由商定新的北約規章，提供烏克蘭長期安全保障、保衛烏克蘭免於遭受俄羅斯周而復始的威脅。

此外，他將敦促各國提供符合北大西洋公約組織（NATO）標準、先進的防衛能力，以利烏克蘭應對未來各項挑戰。

國際重量級安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17至19日舉行。除了發表演說，蘇納克（Rishi Sunak）規劃與部分國家領導人會晤。

烏克蘭總統澤倫斯基8日閃電訪問英國，期間英方宣布將訓練烏軍飛官操作北約規格先進戰機、提供烏方具「較長程」打擊力的武器；英、烏雙方並簽署「團結聲明」，英國表達支持烏克蘭成為NATO成員、將致力加速促進烏軍北約化。

蘇納克當時也提到，英國正努力縮短交運對烏軍援的時間，力求軍備能在數週、甚至數天內抵達前線，而不是耗費數月或數年。

首相府昨日表示，蘇納克將在慕尼黑呼籲各國加大援烏力道，並將以英國為例，指出英國過去幾週新承諾的對烏軍援包括主戰坦克（MTB）、先進防空系統、較長程飛彈，以及由陸戰擴展至空戰的軍事訓練計畫，並敦促各國加快行動速度。

除了尋求儘快讓烏克蘭在戰場上獲得明確的軍事勝利，首相府提到，蘇納克將呼籲透過強化國際法、建立新的多邊架構等政治手段，推動確保烏克蘭的長期安全、防止俄羅斯一再威脅烏克蘭。蘇納克將強調，這不僅是為了保衛烏克蘭，更是為了保衛整個歐洲的安全以及全球安全秩序。

俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭，24日將滿一年。英國政府近日宣布，倫敦時間24日早上11時全國將靜默一分鐘，以傳達對烏克蘭戰鬥精神和勇氣的敬意，以及英國對烏克蘭堅定不移的支持。

根據首相府的資料，在英國境內執行的烏克蘭飛官訓練計畫將在春天開始；操作英國援烏主戰坦克「挑戰者2型」（Challenger 2）的培訓計畫則已於1月底展開，坦克預計不晚於3月運抵。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航