慕尼黑安全會議開幕：澤倫斯基視訊演說稱「巨人歌利亞將在今年倒下」，德國總理籲盟邦軍援烏克蘭坦克
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除了尋求儘快讓烏克蘭在戰場上獲得明確的軍事勝利，首相府提到，蘇納克將呼籲透過強化國際法、建立新的多邊架構等政治手段，推動確保烏克蘭的長期安全、防止俄羅斯一再威脅烏克蘭。蘇納克將強調，這不僅是為了保衛烏克蘭，更是為了保衛整個歐洲的安全以及全球安全秩序。
（中央社）全球最重要外交和安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17日揭幕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在開幕演講時，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的大衛與歌利亞之戰，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。
人在基輔的澤倫斯基透過視訊演說，首先感謝在場各國領袖協助抵禦俄軍侵略，同時呼籲加快軍援速度，「速度攸關烏克蘭人民的性命」、「除了烏克蘭勝利，沒有其他選項」。
他將烏克蘭比喻為聖經故事對抗巨人歌利亞（Goliath）的大衛，指出大衛非贏不可，但也要有彈弓才能打敗巨人，因此烏克蘭需要更多武器。
澤倫斯基強調，歌利亞已經開始敗退，「無論如何將在今年倒下」，並樂觀期待明（2024）年戰爭結束的此刻將親自參加會議。
澤倫斯基還回應最近烏克蘭軍方傳出的貪汙醜聞，坦承貪污隨著戰事進行浮出檯面，承諾烏克蘭雖然被侵略，仍將繼續推動改革。
俄羅斯出兵烏克蘭即將屆滿1週年，慕尼黑安全會議今年盛況空前，共有40國領袖和近100位國防及外交部長出席。
美國是援助烏克蘭的主要國家，美國代表團由副總統賀錦麗（Kamala Harris）率領60位參眾議員出席，規模堪稱歷年最大，可見美國朝野對這場歐洲戰爭的重視。
此外，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今（18）日將發表演說，屆時這位中國最高層級的外交官對戰爭將如何表態、以及是否在場邊會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken），化解美中緊張，尤其受到關注。
德國總理：應做好長期戰爭的準備
（中央社）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨日在慕尼黑安全會議演講時呼籲盟邦軍援烏克蘭坦克，戰爭才能及早結束，不過他強調應做好長期戰爭的準備。
全球最重要的外交和安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）昨日揭幕，預計進行3天。俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一週年，今年會議有40位各國領袖和近100位國防和外交部長出席，規模比往年都大。
蕭茲演講時表示，一年前俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭，結果烏克蘭和歐盟比過去都團結，北大西洋公約組織（NATO）還即將增加2位會員，發展顯然不符他的預期。
蕭茲督促有能力交付坦克給烏克蘭的國家加入德國的行列，真的付諸實行，德國願在訓練、補給、後勤給予協助。
他指出，唯有繼續軍援烏克蘭，戰爭才能及早結束，「普亭愈早覺悟他帝國主義的目標達不到，戰爭結束和俄國撤軍的機會就愈大」。
過去德國因為軍費不足，經常受到盟國詬病，對此他也重申立場，承諾德國國防支出將持續提高到國內生產毛額的2%。
受俄國入侵烏克蘭的刺激，德國批准總額1000億歐元（約新台幣3兆2426億元）的特別預算，為軍隊添購裝備打造歐洲最大的傳統武力。
蕭茲呼籲歐洲各國在軍武和戰略上步伐一致，齊心打造強大和具有競爭力的國防工業，讓歐洲有能力解決周邊發生的衝突。
烏克蘭總統澤倫斯基在會議開幕的視訊演講預期，戰爭將在今年結束，期盼明年親自來參加會議。
不過蕭茲沒這麼樂觀，他認為「最好做好長期戰爭的準備」，因此盟國願意持續性支持烏克蘭相當重要。
英國政府計劃24日早上全國靜默一分鐘，向烏克蘭的戰鬥精神致意
（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今日將出席慕尼黑安全會議。首相府昨日預告，蘇納克將呼籲藉由商定新的北約規章，提供烏克蘭長期安全保障、保衛烏克蘭免於遭受俄羅斯周而復始的威脅。
此外，他將敦促各國提供符合北大西洋公約組織（NATO）標準、先進的防衛能力，以利烏克蘭應對未來各項挑戰。
國際重量級安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17至19日舉行。除了發表演說，蘇納克（Rishi Sunak）規劃與部分國家領導人會晤。
烏克蘭總統澤倫斯基8日閃電訪問英國，期間英方宣布將訓練烏軍飛官操作北約規格先進戰機、提供烏方具「較長程」打擊力的武器；英、烏雙方並簽署「團結聲明」，英國表達支持烏克蘭成為NATO成員、將致力加速促進烏軍北約化。
蘇納克當時也提到，英國正努力縮短交運對烏軍援的時間，力求軍備能在數週、甚至數天內抵達前線，而不是耗費數月或數年。
首相府昨日表示，蘇納克將在慕尼黑呼籲各國加大援烏力道，並將以英國為例，指出英國過去幾週新承諾的對烏軍援包括主戰坦克（MTB）、先進防空系統、較長程飛彈，以及由陸戰擴展至空戰的軍事訓練計畫，並敦促各國加快行動速度。
除了尋求儘快讓烏克蘭在戰場上獲得明確的軍事勝利，首相府提到，蘇納克將呼籲透過強化國際法、建立新的多邊架構等政治手段，推動確保烏克蘭的長期安全、防止俄羅斯一再威脅烏克蘭。蘇納克將強調，這不僅是為了保衛烏克蘭，更是為了保衛整個歐洲的安全以及全球安全秩序。
俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭，24日將滿一年。英國政府近日宣布，倫敦時間24日早上11時全國將靜默一分鐘，以傳達對烏克蘭戰鬥精神和勇氣的敬意，以及英國對烏克蘭堅定不移的支持。
根據首相府的資料，在英國境內執行的烏克蘭飛官訓練計畫將在春天開始；操作英國援烏主戰坦克「挑戰者2型」（Challenger 2）的培訓計畫則已於1月底展開，坦克預計不晚於3月運抵。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。