中國傳將推出延遲退休年齡政策引熱議，人口專家稱「勢在必行且宜早不宜遲」
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美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員、人口學者易富賢對《BBC中文》指出，延遲退休是勢在必行，如果不逐漸推遲，今後突然推遲會導致更大的社會動蕩。易富賢指出，此前英國、法國和俄羅斯等地的退休制度改革都曾遭到民眾激烈反對和大規模抗議。
近日，中國網路上流傳中信證券的一則研究報告，其中稱中國可能將在今年公布漸進式延遲退休方案，到2055年前後實現65歲男女同齡退休，傳言在社群媒體引爆輿論。網上評論幾乎是一邊倒地反對和擔憂，有專家分析稱，改革勢在必行且宜早不宜遲。
漸進式延遲退休
最近流傳的中信證券研究報告稱，中國政府將在今年公布漸進式延遲退休方案，到2055年前後實現65歲男女同齡退休。而根據中國國務院的規定，中國現在的退休年齡為男性60周歲，女幹部55周歲，女工人50周歲。
中信證券工作人員向中國媒體表示稱，公司官網沒有發布這篇研究報告，無法保證網上所流傳訊息的真實性。北京、湖南和貴州等地社會保障局則表示，沒有接到延遲退休的通知。
但傳言一出立馬引爆網絡，不少人抱怨退休延遲損害了自己的利益。
有網民吐槽生活不易，因為在大陸，許多35歲以上的人就很難找工作。
微博網民「我不不要吃橘子」說：「房價上漲，三胎政策，醫保改革，延遲退休，還能給年輕人留條活路嗎，壓力大的我感覺自己活不到65了 。」
「延遲發退休金沒問題，那麼延遲出來的這幾年，這些60-65的老人去做什麼呢？」網民「輿情探長」說，「別說了60歲了，35歲以後的工作都在發愁，交這個社保難道是在賭自己的一個預期壽命嗎？」
微博網民「房世子」指出，很多人都把延遲退休的意思理解錯了，並不是說必須要工作到65歲，「延遲退休，本質上是延遲領退休金。說白了，就是以後年輕人少了，老年人多了，退休金不夠發了，晚幾年領退休金，能給國家省一大筆錢。」
「大勢所趨」
在網友的熱議聲中，中國官方媒體《環球時報》近日也發表署名評論文章，中國社會保障學會副會長申曙光在文章中稱：「隨著人口老齡化不斷加深和社會經濟形勢的變化，延遲退休應當說已是大勢所趨。」
但他也指出，延遲退休年齡改革是社會民生重大決策，因此宜採取漸進式改革，用較小的幅度逐步實施到位，節奏總體平緩，給予人們足夠的適應和調整時間。
其實去（2022）年，中國當局在官方文件中就曾多次提到延遲退休改革的緊迫性。
中國領導人習近平曾在二十大報告中表示，完善基本養老保險全國統籌制度，發展多層次、多支柱養老保險體系，實施漸進式延遲法定退休年齡。
2022年12月，中國中央經濟工作會議舉行，其中也提出，完善生育支持政策體系，適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策，積極應對人口老齡化少子化。
而中國的養老金結餘也讓人擔憂。據中國社科院《中國養老金精算報告2019-2050》預測，養老金收不抵支會出現在2028年，並在2035年耗盡累計結餘。
「勢在必行」
美國威斯康星大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）研究員、人口學者易富賢對《BBC中文》指出，延遲退休是勢在必行，如果不逐漸推遲，今後突然推遲會導致更大的社會動蕩。
易富賢指出，此前英國、法國和俄羅斯等地的退休制度改革都曾遭到民眾激烈反對和大規模抗議。
近日，法國政府提出要將退休年齡從62歲推遲到64歲，引發當地數十萬人上街抗議。
「推遲退休年齡將影響很多人的利益，引發熱議是必然的，今後還將招致大規模的抗議，」易富賢表示。
易富賢還指出，對於中國當局來說，面臨兩難，因為由於計劃生育減少了年幼消費人口，導致內需嚴重不足，額外過剩上億勞動力。
易富賢分析說，其它經濟體更多地由家庭消費驅動，而中國的經濟更多是由出口驅動。為了消化過剩產能、緩解就業壓力，中國總是追求貿易順差，而其中絕大多數來自美國。
「中國靠出口順差保證了上億勞動力的就業。但是現在中美關係惡化，產業鏈外移，出口下降，而內需根本保證不了就業。如果延遲退休，對於就業市場是雪上加霜，」易富賢說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。