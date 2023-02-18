智庫預測報告：2056年中國出生人口將被美國超越，2100年總人口降至4億7900萬
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當前中國總人口雖逾美國4倍，但出生人口卻將在兩代後被美國反超，可見中國人口衰竭之快，美國現今的生育率也顯著偏低，而得益於吸引大量育齡移民，因此基本還能夠維持出生人數的穩定。
（中央社）據中國研究人口議題的智庫17日指出，當前中國總人口雖逾美國4倍，但2056年中國的出生人口將被美國超越，屆時中國不再是人口大國，華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失。
據「育媧人口研究」官網，育媧人口是致力於人口和相關公共政策議題的智庫，分析人口形勢等。
中國國家統計局上月17日公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，人口自然成長率每千人負0.6，出現61年來首度負成長，引發各方關注。
育媧人口公布的最新「中國人口預測報告2023版」指出，若低預測的趨勢不變，中國出生人口將在2023年降至900萬左右，2025年跌破800萬，2027年跌破700萬，到2050年降至493萬，2100年僅不到100萬。
尤其中國目前出生人口僅印度的一半，至本世紀中葉只剩印度的三分之一，2100年可能不及印度的四分之一，預測中國出生人口將在2056年被美國超越，到2100年僅約美國的三分之二。
當前中國總人口雖逾美國4倍，但出生人口卻將在兩代後被美國反超，可見中國人口衰竭之快，美國現今的生育率也顯著偏低，而得益於吸引大量育齡移民，因此基本還能夠維持出生人數的穩定。
如此2050年中國人口將減至11億7000萬，2100年降至4億7900萬，佔世界比例將從現在的17%僅存4.8%，而此時中國新生兒的全球佔比不到1%，約莫0.89%。
屆時中國就不再是人口大國，華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失，加上總人口的萎縮滯後於出生人口的萎縮，難以及時反映人口衰減的嚴峻，以及對經濟社會的影響，更值得擔憂。
報告指出，如果只按目前當局頒布政策的力度鼓勵生育，中國毫無疑問將在幾十年內成為老齡化程度和人口衰減最嚴重的國家之一，來到2100年，中國新出生人口只有94萬，還不及美國的1/2。
這個研究人口的智庫說，若中國以相當於已開發國家鼓勵生育的力度催生，生育率也只能維持略低於日本的程度，大約是1.1，只有投入佔GDP約5%的財力，才能拉抬至接近於西方國家1.4的水準。
若中國生育率拚到近似於西方國家的1.4，2030年中國的新出生人口數才能回升至大約1062萬，相當於2021年的規模，2050年的總人口才可能來到12億9000萬，但還是不及目前的逾14億。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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