智庫預測報告：2056年中國出生人口將被美國超越，2100年總人口降至4億7900萬

（中央社）據中國研究人口議題的智庫17日指出，當前中國總人口雖逾美國4倍，但2056年中國的出生人口將被美國超越，屆時中國不再是人口大國，華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失。

據「育媧人口研究」官網，育媧人口是致力於人口和相關公共政策議題的智庫，分析人口形勢等。

中國國家統計局上月17日公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，人口自然成長率每千人負0.6，出現61年來首度負成長，引發各方關注。

育媧人口公布的最新「中國人口預測報告2023版」指出，若低預測的趨勢不變，中國出生人口將在2023年降至900萬左右，2025年跌破800萬，2027年跌破700萬，到2050年降至493萬，2100年僅不到100萬。

尤其中國目前出生人口僅印度的一半，至本世紀中葉只剩印度的三分之一，2100年可能不及印度的四分之一，預測中國出生人口將在2056年被美國超越，到2100年僅約美國的三分之二。

當前中國總人口雖逾美國4倍，但出生人口卻將在兩代後被美國反超，可見中國人口衰竭之快，美國現今的生育率也顯著偏低，而得益於吸引大量育齡移民，因此基本還能夠維持出生人數的穩定。

如此2050年中國人口將減至11億7000萬，2100年降至4億7900萬，佔世界比例將從現在的17%僅存4.8%，而此時中國新生兒的全球佔比不到1%，約莫0.89%。

屆時中國就不再是人口大國，華夏民族幾千年積累的人口優勢將消失，加上總人口的萎縮滯後於出生人口的萎縮，難以及時反映人口衰減的嚴峻，以及對經濟社會的影響，更值得擔憂。

報告指出，如果只按目前當局頒布政策的力度鼓勵生育，中國毫無疑問將在幾十年內成為老齡化程度和人口衰減最嚴重的國家之一，來到2100年，中國新出生人口只有94萬，還不及美國的1/2。

這個研究人口的智庫說，若中國以相當於已開發國家鼓勵生育的力度催生，生育率也只能維持略低於日本的程度，大約是1.1，只有投入佔GDP約5%的財力，才能拉抬至接近於西方國家1.4的水準。

若中國生育率拚到近似於西方國家的1.4，2030年中國的新出生人口數才能回升至大約1062萬，相當於2021年的規模，2050年的總人口才可能來到12億9000萬，但還是不及目前的逾14億。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰